الأرصاد المصرية تكشف حالة الطقس بعد وصول العاصفة "هبة" إلى البلاد

وقالت منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات عبر فضائية "سي بي سي" المصرية، إن اليوم هو ذروة التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة.وأضافت أن البلاد تتأثر بانسداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، ويتزامن معه وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط.وأضافت غانم أنه يتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة 12 درجة مئوية، وذلك خلال فترة النهار، وتصل إلى 6 درجات خلال فترة الليل، ويكون الطقس شديد البرودة خلال فترات النهار والليل.كما تشهد جميع أنحاء الجمهورية طقسا شديد البرودة، ويؤدي انخفاض درجات الحرارة، إلى تكون الصقيع على المزروعات خلال فترة الليل وساعات الصباح الباكر، وتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين حيث تصل درجات الحرارة هناك إلى 3 تحت الصفر.وأوضحت غانم أن طقس اليوم الأربعاء، يشهد نشاطا شديدا في الرياح، التي تصل سرعتها من 40 لـ 50 كيلومترا في الساعة، مما سيؤدي لزيادة الشعور بالبرودة.وأكدت غانم أنه يتوقع انتهاء حالة التقلبات بداية من غد الخميس، حيث تعود حالة الطقس إلى الاستقرار من جديد.
وأضافت أن البلاد تتأثر بانسداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، ويتزامن معه وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط.
وأضافت غانم أنه يتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة 12 درجة مئوية، وذلك خلال فترة النهار، وتصل إلى 6 درجات خلال فترة الليل، ويكون الطقس شديد البرودة خلال فترات النهار والليل.
كما تشهد جميع أنحاء الجمهورية طقسا شديد البرودة، ويؤدي انخفاض درجات الحرارة، إلى تكون الصقيع على المزروعات خلال فترة الليل وساعات الصباح الباكر، وتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين حيث تصل درجات الحرارة هناك إلى 3 تحت الصفر.
وأوضحت غانم أن طقس اليوم الأربعاء، يشهد نشاطا شديدا في الرياح، التي تصل سرعتها من 40 لـ 50 كيلومترا في الساعة، مما سيؤدي لزيادة الشعور بالبرودة.
وأكدت غانم أنه يتوقع انتهاء حالة التقلبات بداية من غد الخميس، حيث تعود حالة الطقس إلى الاستقرار من جديد.