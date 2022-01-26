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الإمارات... النيابة تحقق مع متداولي مقاطع فيديو لاعتراض هجمات "أنصار الله" الصاروخية
الإمارات... النيابة تحقق مع متداولي مقاطع فيديو لاعتراض هجمات "أنصار الله" الصاروخية
كشفت النيابة العامة في الإمارات، اليوم الأربعاء، عن استدعاء مجموعة من الأشخاص تداولوا مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر تصدي الدفاعات الجوية... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T15:08+0000
2022-01-26T15:08+0000
أنصار الله
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحذرت النيابة العامة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "واس" من أن مثل هذه المقاطع "تعرض منشآت حيوية وعسكرية للخطر ومن شأنها أن تمس أمن واستقرار المجتمع".وقال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه مروجي هذه المواد، محذرا من مخاطر نشر وتداول هذه المواد على وسائل التواصل الاجتماعي.وأشار إلى أن مخالفة القوانين من شأنه إثارة البلبلة في المجتمع، محذرا من أن مثل هذه الأفعال تهدد السلم المجتمعي ويصاحبها خلق حالة من الذعر والخوف بين الأفراد دون أسباب حقيقية.وختم بأن النيابة العامة ستواصل دورها في تطبيق القانون بكل حزم تجاه تلك الجرائم ومرتكبيها، من باب الحرص على المصلحة العامة وأمن أفراد المجتمع وحفاظا على النظام العام والسلم المجتمعي.تبنت جماعة "أنصار الله" الأسبوع الماضي، قصف مواقع في منطقة مصفح الصناعية ومطار أبو ظبي، إلى جانب مواقع أخرى في السعودية؛ الأمر الذي قوبل بتنديد إقليمي وعربي ودولي كبير.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/السيسي-يشارك-في-جلسة-رباعية-مع-ابن-زايد-وابن-راشد-وملك-البحرين-في-أبو-ظبي-1057198868.html
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أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات... النيابة تحقق مع متداولي مقاطع فيديو لاعتراض هجمات "أنصار الله" الصاروخية

15:08 GMT 26.01.2022
© REUTERS / KCNA صاروخ باليستي
 صاروخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / KCNA
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كشفت النيابة العامة في الإمارات، اليوم الأربعاء، عن استدعاء مجموعة من الأشخاص تداولوا مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر تصدي الدفاعات الجوية للهجمات الصاروخية لجماعة "أنصار الله" التي استهدفت منشآت حيوية داخل البلاد.
وحذرت النيابة العامة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "واس" من أن مثل هذه المقاطع "تعرض منشآت حيوية وعسكرية للخطر ومن شأنها أن تمس أمن واستقرار المجتمع".
وقال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه مروجي هذه المواد، محذرا من مخاطر نشر وتداول هذه المواد على وسائل التواصل الاجتماعي.
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وأشار إلى أن مخالفة القوانين من شأنه إثارة البلبلة في المجتمع، محذرا من أن مثل هذه الأفعال تهدد السلم المجتمعي ويصاحبها خلق حالة من الذعر والخوف بين الأفراد دون أسباب حقيقية.
وختم بأن النيابة العامة ستواصل دورها في تطبيق القانون بكل حزم تجاه تلك الجرائم ومرتكبيها، من باب الحرص على المصلحة العامة وأمن أفراد المجتمع وحفاظا على النظام العام والسلم المجتمعي.
تبنت جماعة "أنصار الله" الأسبوع الماضي، قصف مواقع في منطقة مصفح الصناعية ومطار أبو ظبي، إلى جانب مواقع أخرى في السعودية؛ الأمر الذي قوبل بتنديد إقليمي وعربي ودولي كبير.
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