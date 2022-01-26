الإمارات تكشف موقفها من استمرار خفض التصعيد مع إيران وتتحدث عن إنهاء حرب اليمن

وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، في تصريحات مع شبكة CNN الأمريكية، إن بلادها "ستستمر في مسار خفض التصعيد والدبلوماسية، ولكنها في نفس الوقت تحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا بشكل كامل، دفاعياً وهجومياً".وأكدت نسيبة أن "هذا هو الالتزام الذي نتعهد به بصفتنا الحكومة للحفاظ على مواطنينا، والمقيمين"، مضيفة أن "هذا هو الالتزام بنموذج آمن يرتكز على القيم العالمية تمثل قيم ميثاق الأمم المتحدة نقدمه للمنطقة".ورداً على أسئلة حول هجمات التحالف الذي تقوده السعودية والتي أودت بحياة أكثر من 80 شخصاً في صعدة والحديدة، مما أدى إلى انقطاع الإنترنت في اليمن، قالت إنه يجب إجراء تحقيقات لمحاسبة الأشخاص الحقيقيين.وحول إنهاء الحرب في اليمن: "هذا هو الهدف النهائي لمشاركتنا العسكرية اليوم. إنه للدفاع عن أنفسنا وزيادة الضغط عليهم، للجلوس إلى طاولة مفاوضات سياسية".وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" باتجاه البلاد.كما أعلنت الوزارة تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لـ"أنصار الله" في الجوف في اليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبو ظبي.من جانبه، أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن قواته استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.وأوضح سريع، في بيان، إنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالإضافة إلى استهداف مواقع حيوية ومهمة في إمارة دبي.
أعلنت الإمارات "استمرارها في مسار خفض التصعيد مع إيران"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها "تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بشكل كامل".
وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، في تصريحات مع شبكة CNN الأمريكية، إن بلادها "ستستمر في مسار خفض التصعيد والدبلوماسية، ولكنها في نفس الوقت تحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا بشكل كامل، دفاعياً وهجومياً".
وأكدت نسيبة أن "هذا هو الالتزام الذي نتعهد به بصفتنا الحكومة للحفاظ على مواطنينا، والمقيمين"، مضيفة أن "هذا هو الالتزام بنموذج آمن يرتكز على القيم العالمية تمثل قيم ميثاق الأمم المتحدة نقدمه للمنطقة".