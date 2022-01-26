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https://arabic.sputniknews.com/20220126/البعثة-الروسية-الولايات-المتحدة-بدلا-من-دعم-اتفاقات-مينسك-تنشر-الأكاذيب-حول-أوكرانيا-1057169620.html
البعثة الروسية: الولايات المتحدة بدلا من دعم اتفاقات مينسك تنشر الأكاذيب حول أوكرانيا
البعثة الروسية: الولايات المتحدة بدلا من دعم اتفاقات مينسك تنشر الأكاذيب حول أوكرانيا
أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة بدلا من دعم اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا، تنشر الأكاذيب حول الوضع في... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T01:57+0000
2022-01-26T01:57+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان، إن "الولايات المتحدة تفضل نشر الأكاذيب حول أوكرانيا بدلا من الإعراب عن دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2202، الذي وافق على حزمة إجراءات مينسك كأساس قانوني دولي لتسوية الأزمة، وفرض على كييف عددا من الالتزامات التي تخلت عنها (كييف) لمدة سبع سنوات".وأوضح البيان، أن "الولايات المتحدة تنتهج بدلا من الحوار والبحث عن أرضية مشتركة، خطا مدمرا بتعبيرها عن مواقف منحازة لا علاقة لها بالواقع، (في إشارة إلى الهستيريا التي أطلقتها واشنطن حول أوكرانيا)".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدودها.وأكدت روسيا مرارا، أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا، استعدادا لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريرا لتوسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة، قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/الولايات-المتحدة-تهدد-بيلاروس-برد-حاسم-إذا-تورطت-في-غزو-أوكرانيا-1057168578.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم

البعثة الروسية: الولايات المتحدة بدلا من دعم اتفاقات مينسك تنشر الأكاذيب حول أوكرانيا

01:57 GMT 26.01.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель / الذهاب إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель
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أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة بدلا من دعم اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا، تنشر الأكاذيب حول الوضع في أوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان، إن "الولايات المتحدة تفضل نشر الأكاذيب حول أوكرانيا بدلا من الإعراب عن دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2202، الذي وافق على حزمة إجراءات مينسك كأساس قانوني دولي لتسوية الأزمة، وفرض على كييف عددا من الالتزامات التي تخلت عنها (كييف) لمدة سبع سنوات".
وأوضح البيان، أن "الولايات المتحدة تنتهج بدلا من الحوار والبحث عن أرضية مشتركة، خطا مدمرا بتعبيرها عن مواقف منحازة لا علاقة لها بالواقع، (في إشارة إلى الهستيريا التي أطلقتها واشنطن حول أوكرانيا)".
كما أشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن الولايات المتحدة وحلف الناتو "أغرقوا "أوكرانيا بالأسلحة"، فضلا عن "عدد لا يحصى من المستشارين".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدودها.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
الولايات المتحدة تهدد بيلاروس برد حاسم إذا تورطت في غزو أوكرانيا
أمس, 22:08 GMT
وأكدت روسيا مرارا، أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا، استعدادا لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريرا لتوسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة، قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.
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