https://arabic.sputniknews.com/20220126/البعثة-الروسية-الولايات-المتحدة-بدلا-من-دعم-اتفاقات-مينسك-تنشر-الأكاذيب-حول-أوكرانيا-1057169620.html

البعثة الروسية: الولايات المتحدة بدلا من دعم اتفاقات مينسك تنشر الأكاذيب حول أوكرانيا

البعثة الروسية: الولايات المتحدة بدلا من دعم اتفاقات مينسك تنشر الأكاذيب حول أوكرانيا

أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة بدلا من دعم اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا، تنشر الأكاذيب حول الوضع في... 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T01:57+0000

2022-01-26T01:57+0000

2022-01-26T01:57+0000

أخبار أوكرانيا

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/31/1044523182_0:124:2832:1717_1920x0_80_0_0_a373f4f60f656b62c305130fdc1c7585.jpg

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان، إن "الولايات المتحدة تفضل نشر الأكاذيب حول أوكرانيا بدلا من الإعراب عن دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2202، الذي وافق على حزمة إجراءات مينسك كأساس قانوني دولي لتسوية الأزمة، وفرض على كييف عددا من الالتزامات التي تخلت عنها (كييف) لمدة سبع سنوات".وأوضح البيان، أن "الولايات المتحدة تنتهج بدلا من الحوار والبحث عن أرضية مشتركة، خطا مدمرا بتعبيرها عن مواقف منحازة لا علاقة لها بالواقع، (في إشارة إلى الهستيريا التي أطلقتها واشنطن حول أوكرانيا)".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدودها.وأكدت روسيا مرارا، أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا، استعدادا لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريرا لتوسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة، قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220125/الولايات-المتحدة-تهدد-بيلاروس-برد-حاسم-إذا-تورطت-في-غزو-أوكرانيا-1057168578.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم