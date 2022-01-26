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البيت الأبيض: أرسلنا 400 مليون جرعة لقاح إلى 112 دولة
البيت الأبيض: أرسلنا 400 مليون جرعة لقاح إلى 112 دولة
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إرسال 400 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى 112 دولة في إطار تعهدها السابق بالتبرع بنحو 1.2 مليار جرعة للدول ذات... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T19:48+0000
2022-01-26T19:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها جيف زينتس منسق جهود التصدي لفيروس كورونا في البيت الأبيض، بحسب "رويترز".وقال زينتس في إفادة "اليوم علامة فارقة في جهودنا العالمية.. 400 مليون جرعة لقاح يتم شحنها إلى 112 دولة... مجانا، ودون قيود".وفي وقت سابق اليوم، نقلت شبكة "سي.إن.إن" عن مسؤول بالبيت الأبيض أن الدفعة الأخيرة تشمل 3.2 مليون جرعة من لقاح فايزر إلى بنجلادش و4.7 مليون جرعة لباكستان.ويقول خبراء الصحة العالمية إن الدول الفقيرة تحتاج لما لا يقل عن 5 مليارات إلى 6 مليارات جرعة للمساعدة في حمايتها من فيروس كورونا مع استمرار الجائحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/الرئيس-الفلسطيني-يمدد-حالة-الطوارئ-لمواجهة-وباء-كورونا-1057212395.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا

البيت الأبيض: أرسلنا 400 مليون جرعة لقاح إلى 112 دولة

19:48 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 19:53 GMT 26.01.2022)
© REUTERS / Dado Ruvicلقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد
لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إرسال 400 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى 112 دولة في إطار تعهدها السابق بالتبرع بنحو 1.2 مليار جرعة للدول ذات الدخل المنخفض.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها جيف زينتس منسق جهود التصدي لفيروس كورونا في البيت الأبيض، بحسب "رويترز".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا
17:47 GMT
وقال زينتس في إفادة "اليوم علامة فارقة في جهودنا العالمية.. 400 مليون جرعة لقاح يتم شحنها إلى 112 دولة... مجانا، ودون قيود".
وفي وقت سابق اليوم، نقلت شبكة "سي.إن.إن" عن مسؤول بالبيت الأبيض أن الدفعة الأخيرة تشمل 3.2 مليون جرعة من لقاح فايزر إلى بنجلادش و4.7 مليون جرعة لباكستان.
ويقول خبراء الصحة العالمية إن الدول الفقيرة تحتاج لما لا يقل عن 5 مليارات إلى 6 مليارات جرعة للمساعدة في حمايتها من فيروس كورونا مع استمرار الجائحة.
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