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https://arabic.sputniknews.com/20220126/التحالف-العربي-يعلن-مقتل-نحو-160-من-أنصار-الله-خلال-عمليات-في-مأرب-والبيضاء-وتعز-1057200736.html
التحالف العربي يعلن مقتل نحو 160 من "أنصار الله" خلال عمليات في مأرب والبيضاء وتعز
التحالف العربي يعلن مقتل نحو 160 من "أنصار الله" خلال عمليات في مأرب والبيضاء وتعز
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، مقتل أكثر من 160 عنصرا من جماعة "أنصار الله" اليمنية، خلال عمليات في مأرب والبيضاء... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T13:28+0000
2022-01-26T13:28+0000
أخبار السعودية اليوم
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" قال التحالف "نفذنا (31) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والبيضاء وتعز خلال الساعات الـ 24 الماضية".وأضاف أن "الاستهدافات دمرت (22) آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (160) عنصراً إرهابياً".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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أخبار السعودية اليوم, اليمن, السعودية

التحالف العربي يعلن مقتل نحو 160 من "أنصار الله" خلال عمليات في مأرب والبيضاء وتعز

13:28 GMT 26.01.2022
© REUTERS / Khaled Abdullahقوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Khaled Abdullah
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، مقتل أكثر من 160 عنصرا من جماعة "أنصار الله" اليمنية، خلال عمليات في مأرب والبيضاء وتعز.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" قال التحالف "نفذنا (31) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والبيضاء وتعز خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وأضاف أن "الاستهدافات دمرت (22) آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (160) عنصراً إرهابياً".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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