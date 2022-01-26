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https://arabic.sputniknews.com/20220126/التوقيع-على-اتفاقيتين-بشأن-نقل-الكهرباء-الأردنية-عبر-سوريا-إلى-لبنان-1057171100.html
التوقيع على اتفاقيتين بشأن نقل الكهرباء الأردنية عبر سوريا إلى لبنان
التوقيع على اتفاقيتين بشأن نقل الكهرباء الأردنية عبر سوريا إلى لبنان
التقى وزير الكهرباء السوري غسان الزامل مع الرئيس اللبناني ميشال عون ونظيره اللبناني وليد فياض، يوم أمس، في زيارة يقوم بها الوزير للتوقيع على اتفاقيتين بشأن نقل... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T05:54+0000
2022-01-26T05:56+0000
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ونقل الزامل للرئيس اللبناني ميشال عون تحيات الرئيس بشار الأسد وتوجيهاته للحكومة السورية بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ اتفاق نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سورية، ومساعدة الشعب اللبناني الشقيق بإيصال التيار الكهربائي له، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" السورية.وتشهد العاصمة اللبنانية، اليوم الأربعاء، التوقيع على اتفاقيتين خاصتين بالكهرباء بين لبنان وكل من الأردن وسوريا.وقال الزامل: "أوفينا بكل التزاماتنا بتجهيز خط الربط في 29 كانون الأول الماضي، وأبلغنا الجانبين الأردني واللبناني، بجاهزية الخط واستعدادنا للربط، والتأخير يعود إلى انتظار الجانبين لحل بعض الإشكالات، والانتهاء من الاتفاق على الإجراءات المالية، مشيراً إلى أنه عقد اجتماع مساء أمس مع وزيري الطاقة الأردني واللبناني، على أن يتم توقيع الاتفاق اليوم صباحا".وكان الوزير السوري قد كشف قبل أيام عن برنامج جديد لتقنين الكهرباء، مستثنيا مدينة دمشق.وأضاف الوزير أن برنامج التقنين سيكون موحداً لكل المحافظات، باستثناء دمشق الذي سيكون التقنين فيها أربع ساعات قطع وساعتي وصل، في حين في باقي المحافظات سيكون التقنين خمس ساعات قطع وساعة وصل.
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اقتصاد, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, اتفاقية

التوقيع على اتفاقيتين بشأن نقل الكهرباء الأردنية عبر سوريا إلى لبنان

05:54 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 05:56 GMT 26.01.2022)
© Sputnik . Artem Kreminskyخط الكهرباء
خط الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Artem Kreminsky
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التقى وزير الكهرباء السوري غسان الزامل مع الرئيس اللبناني ميشال عون ونظيره اللبناني وليد فياض، يوم أمس، في زيارة يقوم بها الوزير للتوقيع على اتفاقيتين بشأن نقل الكهرباء.
ونقل الزامل للرئيس اللبناني ميشال عون تحيات الرئيس بشار الأسد وتوجيهاته للحكومة السورية بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ اتفاق نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سورية، ومساعدة الشعب اللبناني الشقيق بإيصال التيار الكهربائي له، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" السورية.
وتشهد العاصمة اللبنانية، اليوم الأربعاء، التوقيع على اتفاقيتين خاصتين بالكهرباء بين لبنان وكل من الأردن وسوريا.

وتتضمن الاتفاقية الأولى التي سيوقعها لبنان في مبنى وزارة الطاقة والمياه مع الجانب الأردني، تزويد الأخيرة للبنان بالطاقة الكهربائية، أما الاتفاقية الثانية بين لبنان وكل من سورية والأردن، فهي اتفاقية عبور للطاقة من الأردن إلى لبنان عبر سورية، وتتضمن تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عن طريق الشبكة الكهربائية السورية بكمية 225 ميغاواط يوميا.

وقال الزامل: "أوفينا بكل التزاماتنا بتجهيز خط الربط في 29 كانون الأول الماضي، وأبلغنا الجانبين الأردني واللبناني، بجاهزية الخط واستعدادنا للربط، والتأخير يعود إلى انتظار الجانبين لحل بعض الإشكالات، والانتهاء من الاتفاق على الإجراءات المالية، مشيراً إلى أنه عقد اجتماع مساء أمس مع وزيري الطاقة الأردني واللبناني، على أن يتم توقيع الاتفاق اليوم صباحا".
وكان الوزير السوري قد كشف قبل أيام عن برنامج جديد لتقنين الكهرباء، مستثنيا مدينة دمشق.
وأضاف الوزير أن برنامج التقنين سيكون موحداً لكل المحافظات، باستثناء دمشق الذي سيكون التقنين فيها أربع ساعات قطع وساعتي وصل، في حين في باقي المحافظات سيكون التقنين خمس ساعات قطع وساعة وصل.
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