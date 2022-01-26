https://arabic.sputniknews.com/20220126/الحصيلة-الأعلى-على-الإطلاق-فرنسا-تسجل-أكثر-من-نصف-مليون-إصابة-بكورونا-1057169918.html

الحصيلة الأعلى على الإطلاق.. فرنسا تسجل أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا

الحصيلة الأعلى على الإطلاق.. فرنسا تسجل أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا

سجلت فرنسا أكثر من نصف مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (501635)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي يومي جديد، وأول مرة يتجاوز العدد حاجز النصف... 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T03:29+0000

2022-01-26T03:29+0000

2022-01-26T03:29+0000

فيروس كورونا

أخبار فرنسا

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وتسجل البلاد حاليا أعلى معدلات إصابة يومية مقارنة بأي دولة أوروبية كبرى، بمتوسط ​​يزيد عن 360 ألفا خلال الأسبوع الماضي.أظهرت البيانات الرسمية، أن أكثر من 30 ألف شخص من المصابين يخضعون للعلاج في المستشفيات في جميع أنحاء فرنسا، وهي أعلى حصيلة من نوعها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.وأكدت ذات البيانات الرسمية، أن أكثر من 3700 بقليل كانوا في العناية المركزة، أي أقل من الفترات السابقة التي شهدت ارتفاعا تفشي الفيروس.يُعتقد أن سلالة أوميكرون الجديدة شديدة العدوى، التي تسيطر على إصابات الموجة الأخيرة، أقل خطورة من السلالة السائدة السابقة دلتا.وتوفي نحو 364 شخصا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب كوفيد في فرنسا إلى 129489.يأتي ذلك في الوقت الذي تلقى أكثر من 77 في المائة من سكان فرنسا جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كوفيد-19، ويُنظر إلى كيفية خروج فرنسا من الموجة الحالية على أنها حاسمة في الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220120/فرنسا-بدء-تطبيق-جواز-التطعيم-اعتبارا-من-الاثنين-وتخفيف-قيود-كورونا-مطلع-فبراير-1056774408.html

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فيروس كورونا, أخبار فرنسا