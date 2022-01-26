https://arabic.sputniknews.com/20220126/الحكم-على-النائب-الأردني-المفصول-أسامة-العجارمة-بالسجن-12-عاما-بعد-إدانته-بـتهم-خطيرة-1057190852.html

الحكم على النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة بالسجن 12 عاما بعد إدانته بـ"تهم خطيرة"

الحكم على النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة بالسجن 12 عاما بعد إدانته بـ"تهم خطيرة"

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء، حكمها على النائب البرلماني المفصول أسامة العجارمة بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاما. 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T10:45+0000

2022-01-26T10:45+0000

2022-01-26T10:45+0000

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وحسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا، "قضى الحكم أيضا بإلزام النائب المفصول بدفع الرسوم بعد إدانته بالتهم التي وجهتها النيابة العامة إليه".وقررت المحكمة في الوقت نفسه على باقي المتهمين المشتركين مع المتهم الأول بالوضع في الأشغال المؤقتة لمدد تتراوح ما بين سبعة أعوام وثمانية أعوام.واعتقلت السلطات الأردنية، العام الماضي، النائب المفصول أسامة العجارمة وذلك بناء على مذكرة من مدعي عام محكمة أمن الدولة بالمملكة.وأوضح وزير الداخلية مازن الفرايه في بيان مقتضب حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه تم اعتقال العجارمة في وقت سابق اليوم وذلك بعد أيام من فصله بسبب ما وصف بإساءته لمجلس النواب.وقرر مجلس النواب الأردني في جلسة في السادس يونيو/ حزيران الماضي، فصل العجارمة، وذلك بعد نحو عشرة أيام من قرار تجميد عضويته لمدة عام. وصوت على فصل النائب العجارمة 108 نواب من بين 119 نائباً حضروا جلسة البرلمان.وقبل الجلسة الخاصة، بيوم واحد، وقعت مواجهات بين أنصار النائب العجارمة وبين قوات الأمن الأردنية.وقال بيان صادر عن الأمن الأردني، إن قوة أمنية تعاملت مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء، قامت بها مجموعة من الأشخاص في منطقة ناعور؛ ونتج عن تلك الأعمال إصابة أربعة من رجال الأمن العام.وكانت البداية بكلمة للنائب أسامة العجارمة في البرلمان الأردني اتهم فيها الحكومة بـ "تعمد قطع الكهرباء لمنع وصول حشود من العشائر مؤيدين لفلسطين من دخول العاصمة عمان أثناء المواجهات الأخيرة بين فصائل مسلحة في غزة والجيش الإسرائيلي".تطورت كلمة النائب إلى مشادة كلامية بينه وبين رئيس مجلس النواب، رأى فيها نواب تجاوزا منه على السلطة، فكانت النتيجة تقديم لائحة تطالب بتحويله إلى مجلس تأديب انتهت إلى تجميد عضويته.وأثار قرار التجميد غضب أنصار أسامة العجارمة الذين خرجوا معبرين عن دعمهم له وتحديدا في منطقة ناعور، حيث تجمع أنصاره ودارت اشتباكات مسلحة بينهم وبين قوات الأمن، وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصور المواجهات.

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ملك ألأردن