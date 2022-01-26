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https://arabic.sputniknews.com/20220126/الحكم-على-بولندي-بالسجن-لأكثر-من-5-سنوات-لتخطيطه-لأعمال-إرهابية-ضد-الجالية-المسلمة-1057194434.html
الحكم على بولندي بالسجن لأكثر من 5 سنوات لتخطيطه لأعمال إرهابية ضد الجالية المسلمة
الحكم على بولندي بالسجن لأكثر من 5 سنوات لتخطيطه لأعمال إرهابية ضد الجالية المسلمة
أعلن المتحدث باسم الوزير المنسق بين الأجهزة الاستخبارية البولندية، ستانيسلاف جارين، اليوم الأربعاء، الحكم على مواطن بولندي بالسجن خمس سنوات ونصف السنة بتهمة... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T11:46+0000
2022-01-26T11:46+0000
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال جارين في بيان: "بموجب حكم محكمة وارسو المحلية، حُكم على مارشين ك. بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة وغرامة قدرها 1.5 ألف زلوتي [حوالي 325 دولارًا] وشملت الإدانة، من بين أمور أخرى، التحضير لهجوم إرهابي وتصنيع وحيازة الأسلحة النارية والذخيرة".وأشار إلى أن المتهم ينتمي إلى جماعة متطرفة تمثل اليمين المتطرف، موضحا أن هذه الجماعة "عملت على الأراضي البولندية حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، واستمدت الجماعة خططها من الهجمات الإرهابية التي نفذها متطرفون يمينيون مثل أندرس بريفيك عام 2011 في النرويج وبرينتون تارانت عام 2019 في نيوزيلندا".وأضاف أن المتهم( مارشين ك) "كان ينوي تنفيذ هجمات مماثلة في بولندا، باستخدام المتفجرات، وكان الهدف أماكن وأشخاص ينتمون إلى الجالية المسلمة يعيشون على أراضي جمهورية بولندا".وخلص إلى القول: "في سياق الأحداث، جمع ضباط "أي بي في" أنشطة الجماعة المتطرفة، وتم العثور على عدد من المواد الكيميائية وضبطه مواد لصنع المفجرات ومخدرات. كما تم ضبط أربعة أسلحة نارية وذخائر بالإضافة إلى العديد من العناصر المستخدمة في صنع الأسلحة النارية والأجهزة المستخدمة في صنعها".
https://arabic.sputniknews.com/20220108/بولندا-تعترف-باستخدام-برنامج-التجسس-الإسرائيلي-بيغاسوس-1055097251.html
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العالم

الحكم على بولندي بالسجن لأكثر من 5 سنوات لتخطيطه لأعمال إرهابية ضد الجالية المسلمة

11:46 GMT 26.01.2022
© REUTERS / Kacper Pempelعناصر الشرطة البولندية على الحدود البولندية البيلاروسية، 14 أكتوبر 2021
عناصر الشرطة البولندية على الحدود البولندية البيلاروسية، 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Kacper Pempel
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أعلن المتحدث باسم الوزير المنسق بين الأجهزة الاستخبارية البولندية، ستانيسلاف جارين، اليوم الأربعاء، الحكم على مواطن بولندي بالسجن خمس سنوات ونصف السنة بتهمة الإعداد لأعمال إرهابية ضد المسلمين.
موسكو - سبوتنيك. وقال جارين في بيان: "بموجب حكم محكمة وارسو المحلية، حُكم على مارشين ك. بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة وغرامة قدرها 1.5 ألف زلوتي [حوالي 325 دولارًا] وشملت الإدانة، من بين أمور أخرى، التحضير لهجوم إرهابي وتصنيع وحيازة الأسلحة النارية والذخيرة".

وأشار إلى أن المتهم ينتمي إلى جماعة متطرفة تمثل اليمين المتطرف، موضحا أن هذه الجماعة "عملت على الأراضي البولندية حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، واستمدت الجماعة خططها من الهجمات الإرهابية التي نفذها متطرفون يمينيون مثل أندرس بريفيك عام 2011 في النرويج وبرينتون تارانت عام 2019 في نيوزيلندا".
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
بولندا تعترف باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"
8 يناير, 12:43 GMT


وأضاف أن المتهم( مارشين ك) "كان ينوي تنفيذ هجمات مماثلة في بولندا، باستخدام المتفجرات، وكان الهدف أماكن وأشخاص ينتمون إلى الجالية المسلمة يعيشون على أراضي جمهورية بولندا".

وخلص إلى القول: "في سياق الأحداث، جمع ضباط "أي بي في" أنشطة الجماعة المتطرفة، وتم العثور على عدد من المواد الكيميائية وضبطه مواد لصنع المفجرات ومخدرات. كما تم ضبط أربعة أسلحة نارية وذخائر بالإضافة إلى العديد من العناصر المستخدمة في صنع الأسلحة النارية والأجهزة المستخدمة في صنعها".
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