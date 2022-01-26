الحكم على بولندي بالسجن لأكثر من 5 سنوات لتخطيطه لأعمال إرهابية ضد الجالية المسلمة

موسكو - سبوتنيك. وقال جارين في بيان: "بموجب حكم محكمة وارسو المحلية، حُكم على مارشين ك. بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة وغرامة قدرها 1.5 ألف زلوتي [حوالي 325 دولارًا] وشملت الإدانة، من بين أمور أخرى، التحضير لهجوم إرهابي وتصنيع وحيازة الأسلحة النارية والذخيرة".وأشار إلى أن المتهم ينتمي إلى جماعة متطرفة تمثل اليمين المتطرف، موضحا أن هذه الجماعة "عملت على الأراضي البولندية حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، واستمدت الجماعة خططها من الهجمات الإرهابية التي نفذها متطرفون يمينيون مثل أندرس بريفيك عام 2011 في النرويج وبرينتون تارانت عام 2019 في نيوزيلندا".وأضاف أن المتهم( مارشين ك) "كان ينوي تنفيذ هجمات مماثلة في بولندا، باستخدام المتفجرات، وكان الهدف أماكن وأشخاص ينتمون إلى الجالية المسلمة يعيشون على أراضي جمهورية بولندا".وخلص إلى القول: "في سياق الأحداث، جمع ضباط "أي بي في" أنشطة الجماعة المتطرفة، وتم العثور على عدد من المواد الكيميائية وضبطه مواد لصنع المفجرات ومخدرات. كما تم ضبط أربعة أسلحة نارية وذخائر بالإضافة إلى العديد من العناصر المستخدمة في صنع الأسلحة النارية والأجهزة المستخدمة في صنعها".
أعلن المتحدث باسم الوزير المنسق بين الأجهزة الاستخبارية البولندية، ستانيسلاف جارين، اليوم الأربعاء، الحكم على مواطن بولندي بالسجن خمس سنوات ونصف السنة بتهمة الإعداد لأعمال إرهابية ضد المسلمين.
موسكو - سبوتنيك. وقال جارين في بيان: "بموجب حكم محكمة وارسو المحلية، حُكم على مارشين ك. بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة وغرامة قدرها 1.5 ألف زلوتي [حوالي 325 دولارًا] وشملت الإدانة، من بين أمور أخرى، التحضير لهجوم إرهابي وتصنيع وحيازة الأسلحة النارية والذخيرة".
وأشار إلى أن المتهم ينتمي إلى جماعة متطرفة تمثل اليمين المتطرف، موضحا أن هذه الجماعة "عملت على الأراضي البولندية حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، واستمدت الجماعة خططها من الهجمات الإرهابية التي نفذها متطرفون يمينيون مثل أندرس بريفيك عام 2011 في النرويج وبرينتون تارانت عام 2019 في نيوزيلندا".
وأضاف أن المتهم( مارشين ك) "كان ينوي تنفيذ هجمات مماثلة في بولندا، باستخدام المتفجرات، وكان الهدف أماكن وأشخاص ينتمون إلى الجالية المسلمة يعيشون على أراضي جمهورية بولندا".
وخلص إلى القول: "في سياق الأحداث، جمع ضباط "أي بي في" أنشطة الجماعة المتطرفة، وتم العثور على عدد من المواد الكيميائية وضبطه مواد لصنع المفجرات ومخدرات. كما تم ضبط أربعة أسلحة نارية وذخائر بالإضافة إلى العديد من العناصر المستخدمة في صنع الأسلحة النارية والأجهزة المستخدمة في صنعها".