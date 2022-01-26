https://arabic.sputniknews.com/20220126/الحكومة-الإثيوبية-تصدر-قرارا-برفع-حالة-الطوارئ-في-البلاد-وتحيله-للبرلمان-1057200947.html

الحكومة الإثيوبية تصدر قرارا برفع حالة الطوارئ في البلاد وتحيله للبرلمان

الحكومة الإثيوبية تصدر قرارا برفع حالة الطوارئ في البلاد وتحيله للبرلمان

أقر مجلس الوزراء الإثيوبي، اليوم الأربعاء، رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بسبب القتال مع مسلحي جبهة تحرير تيغراي، وأحال... 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T13:31+0000

2022-01-26T13:31+0000

2022-01-26T13:31+0000

العمليات العسكرية في تيغراي

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وذكرت الحكومة الإثيوبية، في بيان لها، إن "الاجتماع الطارئ، الذي عقده مجلس الوزراء اليوم، ناقش حالة الطوارئ المعلنة لتلافي الخطر الذي يهدد البلاد وسيادتها".وأضافت أنه "منذ أن شكلت جبهة تيغراي وحلفاؤها خطرا على وجود بلدنا، طلبنا من البرلمان إعلان حالة الطوارئ، وهو ما حدث، إلا أنه بعد تغير الوضع الأمني أصبحت حالة الطوارئ غير ضرورية، ووجد أنه من الضروري تقصيره بدلا مما كانت معلنة لمدة ستة أشهر".وأشار البيان، إلى أنه "نظرا لأن مجلس النواب له صلاحية تقصير مدة حالة الطوارئ التي حدد قبل ذلك بستة أشهر، فقد قررنا إحالة الطلب للبرلمان للبت فيه".وأعلن نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي، الجنرال أبباو تادسي، منذ أيام، استعداد الجيش للمرحلة الثانية من الحرب ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، مؤكدا أنها لم تنته بعد.وقال الجنرال تادسي في مقابلة مع مؤسسة "فانا" الإثيوبية، إن "الجيش أكمل المرحلة الأولى من الحرب ويستعد للمرحلة المقبلة"، لافتا إلى أن "الجماعة الإرهابية لم توقف مضايقاتها واستمرت بجرأة في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين"، بحسب تعبيره.ووصف الجنرال الانتصارات التي حققتها القوات الإثيوبية المشتركة في استعادة المدن والبلدات التي كانت تحت سيطرة الجبهة بأنها تمثل "ضربة موجعة، تكبد فيها مسلحو الجماعة الإرهابية خسائر بشرية ومادية فادحة".واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في منطقة تيغراي، بعد أشهر من التحدي بين الحكومة الفدرالية التي يرأسها رئيس الوزراء آبي أحمد والحزب الحاكم السابق في المنطقة، جبهة تحرير شعب تيغراي.وامتد القتال إلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين قبل هجوم مضاد للحكومة في الأسابيع الأخيرة. ثم انسحب المتمردون إلى تيغراي، وأعلن آبي أحمد أن الجيش لن يُلاحقهم هناك.لكنّ ضربات عدّة شنّتها طائرات بلا طيّار استهدفت تيغراي في الأسابيع الأخيرة، ما أسفر عن مقتل 108 مدنيّين على الأقلّ منذ يناير/كانون الثاني، وفق الأمم المتحدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220121/الجيش-الإثيوبي-يعلن-رسميا-استعداده-للمرحلة-الثانية-من-الحرب-ضد-جبهة-تيغراي-ويلمح-لدخول-الإقليم-1056794055.html

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العمليات العسكرية في تيغراي