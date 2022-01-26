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الخارجية الروسية: موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية
https://arabic.sputniknews.com/20220126/الخارجية-الروسية-موسكو-تلقت-رد-واشنطن-على-مقترحاتها-الأمنية-1057211586.html
الخارجية الروسية: موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية
الخارجية الروسية: موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T17:24+0000
2022-01-26T17:55+0000
روسيا
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وبينت الخارجية في بيان، أن السفير الأمريكي لدى روسيا قدم الرد على المقترحات الأمنية إلى نائب وزير الخارجية غروشكو.قال البيان: "السفير الأمريكي جون سوليفان سلم نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو ردا خطيا من واشنطن بشأن الضمانات الأمنية".وأضاف: "استقبل غروشكو السفير الأمريكي لدى موسكو، جون سوليفان، بناءً على طلبه، وخلال الاجتماع سلم رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية رداً مكتوباً من الإدارة الأمريكية على مسودة المعاهدة الثنائية بشأن الضمانات الأمنية التي قدمها الجانب الروسي سابقاً".وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن في أواخر ديسمبر الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.وفي أعقاب المباحثات الأخيرة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي بجنيف تم الإعلان أن واشنطن ستقدم ردها هذا الأسبوع.وفي الأمس، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ، نيد برايس، أن الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار رأي الدول الأوروبية أثناء إعداد الرد على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية في أوروبا.
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الخارجية الروسية: موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية

17:24 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 17:55 GMT 26.01.2022)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو
نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية.
وبينت الخارجية في بيان، أن السفير الأمريكي لدى روسيا قدم الرد على المقترحات الأمنية إلى نائب وزير الخارجية غروشكو.
قال البيان: "السفير الأمريكي جون سوليفان سلم نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو ردا خطيا من واشنطن بشأن الضمانات الأمنية".
وأضاف: "استقبل غروشكو السفير الأمريكي لدى موسكو، جون سوليفان، بناءً على طلبه، وخلال الاجتماع سلم رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية رداً مكتوباً من الإدارة الأمريكية على مسودة المعاهدة الثنائية بشأن الضمانات الأمنية التي قدمها الجانب الروسي سابقاً".
وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن في أواخر ديسمبر الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.
وفي أعقاب المباحثات الأخيرة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي بجنيف تم الإعلان أن واشنطن ستقدم ردها هذا الأسبوع.
وفي الأمس، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ، نيد برايس، أن الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار رأي الدول الأوروبية أثناء إعداد الرد على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية في أوروبا.
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