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الخارجية الروسية: موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية
https://arabic.sputniknews.com/20220126/السفارة-الأمريكية-في-أوكرانيا-تهيب-بجاليتها-مغادرة-البلاد-فورا-1057211843.html
السفارة الأمريكية في أوكرانيا تهيب بجاليتها مغادرة البلاد فورا
السفارة الأمريكية في أوكرانيا تهيب بجاليتها مغادرة البلاد فورا
حثت السفارة الأمريكية في كييف رعاياها في أوكرانيا على الاستعداد للمغادرة فورا، قائلة إن "الوضع الأمني في البلاد لا يمكن التنبؤ به نظرا لتزايد تهديد عمل عسكري... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T17:35+0000
2022-01-26T17:35+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وكتبت السفارة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن "الوضع الأمني في أوكرانيا يمكن أن يتدهور دون سابق إنذار".وقالت الولايات المتحدة، في وقت سابق، إنها "أمرت برحيل أفراد عائلات موظفيها الدبلوماسيين في سفارتها بأوكرانيا".وأضافت الخارجية الأمريكية أنه يتعين على جميع المواطنين الأمريكيين الموجودين في أوكرانيا التفكير في المغادرة خوفا من تهديد روسيا بعمل عسكري.وأضافت في بيان "في 23 يناير 2022 أجازت وزارة الخارجية بالمغادرة الطوعية للموظفين الأمريكيين المعينين مباشرة وأمرت بمغادرة أفراد الأسر من سفارتها في كييف بسبب استمرار التهديد بعمل عسكري روسي".وترفض روسيا اتهامات الدول الغربية وأوكرانيا، بممارسة "أعمال عدوانية" والإعداد لمهاجمة أوكرانيا، مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، ولن تهاجم أحداً.وفي نهاية العام المنصرم، نشرت روسيا مشروع اتفاق مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، وطالبت بضمانات قانونية لعدم توسع الناتو شرقا، وانضمام أوكرانيا إلى الحلف، وإنشاء قواعد عسكرية في دول سوفياتية سابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/لافروف-يؤكد-تعزيز-التعاون-مع-دول-لاتينية-في-جميع-المجالات-بما-فيها-العسكرية-1057196363.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

السفارة الأمريكية في أوكرانيا تهيب بجاليتها مغادرة البلاد فورا

17:35 GMT 26.01.2022
© REUTERS / GLEB GARANICHأحد عناصر القوات الأمنية الأوكرانية بالقرب من السفارة الأمريكية في كييف، أوكرانيا، 22 يناير 2022
أحد عناصر القوات الأمنية الأوكرانية بالقرب من السفارة الأمريكية في كييف، أوكرانيا، 22 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / GLEB GARANICH
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حثت السفارة الأمريكية في كييف رعاياها في أوكرانيا على الاستعداد للمغادرة فورا، قائلة إن "الوضع الأمني في البلاد لا يمكن التنبؤ به نظرا لتزايد تهديد عمل عسكري روسي".
وكتبت السفارة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن "الوضع الأمني في أوكرانيا يمكن أن يتدهور دون سابق إنذار".
وقالت الولايات المتحدة، في وقت سابق، إنها "أمرت برحيل أفراد عائلات موظفيها الدبلوماسيين في سفارتها بأوكرانيا".
وأضافت الخارجية الأمريكية أنه يتعين على جميع المواطنين الأمريكيين الموجودين في أوكرانيا التفكير في المغادرة خوفا من تهديد روسيا بعمل عسكري.
وأضافت في بيان "في 23 يناير 2022 أجازت وزارة الخارجية بالمغادرة الطوعية للموظفين الأمريكيين المعينين مباشرة وأمرت بمغادرة أفراد الأسر من سفارتها في كييف بسبب استمرار التهديد بعمل عسكري روسي".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
لافروف يؤكد تعزيز التعاون مع دول لاتينية في جميع المجالات بما فيها العسكرية
12:34 GMT
وترفض روسيا اتهامات الدول الغربية وأوكرانيا، بممارسة "أعمال عدوانية" والإعداد لمهاجمة أوكرانيا، مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، ولن تهاجم أحداً.
وفي نهاية العام المنصرم، نشرت روسيا مشروع اتفاق مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، وطالبت بضمانات قانونية لعدم توسع الناتو شرقا، وانضمام أوكرانيا إلى الحلف، وإنشاء قواعد عسكرية في دول سوفياتية سابقة.
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