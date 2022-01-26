https://arabic.sputniknews.com/20220126/السيسي-وابن-زايد-يتعهدان-بالتصدي-للتدخلات-الإقليمية-1057206127.html

السيسي وابن زايد يتعهدان بالتصدي للتدخلات الإقليمية

السيسي وابن زايد يتعهدان بالتصدي للتدخلات الإقليمية

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، بمواصلة العمل ضد التدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة بين دول المنطقة. 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T15:12+0000

2022-01-26T15:12+0000

2022-01-26T15:12+0000

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مصر

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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن هذه التعهدات جاءت خلال لقاء ابن زايد والسيسي في قصر الوطن بأبو ظبي.وأشارت إلى أن الزعيمين بحثا العلاقات الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في كافة المجالات.وتطرق اللقاء إلى التطورات التي تشهدها القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.وتبادل السيسي وابن زايد وجهات النظر بشأنها، بجانب المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات والأزمات التي تواجه بعض دولها وتقف عائقا أمام تقدمها وتنميتها وتحقيق استقرارها.وأكدا في هذا السياق على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية للمنطقة وشعوبها.وعبر ابن زايد عن شكر واعتزاز بلاده بمواقف مصر المتضامنة مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على أراضيها.

https://arabic.sputniknews.com/20220126/أنصار-الله-تحذر-السعودية-والإمارات-لدينا-أسلحة-وطائرات-تصل-إلى-حيث-نريد-داخل-أي-دولة-1057188133.html

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