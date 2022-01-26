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السيسي يؤكد دعم مصر لإجراءات الإمارات في التعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها
السيسي يؤكد دعم مصر لإجراءات الإمارات في التعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تدعم أي إجراءات تتخذها الإمارات للتعامل مع أي "عمل إرهابي" يستهدفها. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T11:15+0000
2022-01-26T11:15+0000
العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال المتحدث الرئاسي، اليوم الأربعاء، قوله إن السيسي أكد لولي عهد أبو ظبي خلال زيارة له للإمارات العربية المتحدة:وشدد السيسي أيضا على "إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها"، حسبما نقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية.
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العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

السيسي يؤكد دعم مصر لإجراءات الإمارات في التعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها

11:15 GMT 26.01.2022
© www.albayan.aeالسيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان
السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© www.albayan.ae
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تدعم أي إجراءات تتخذها الإمارات للتعامل مع أي "عمل إرهابي" يستهدفها.
وقال المتحدث الرئاسي، اليوم الأربعاء، قوله إن السيسي أكد لولي عهد أبو ظبي خلال زيارة له للإمارات العربية المتحدة:
"تضامن مصر حكومة وشعباً مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين".
وشدد السيسي أيضا على "إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها"، حسبما نقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية.
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