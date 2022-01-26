السيسي يؤكد دعم مصر لإجراءات الإمارات في التعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها

وقال المتحدث الرئاسي، اليوم الأربعاء، قوله إن السيسي أكد لولي عهد أبو ظبي خلال زيارة له للإمارات العربية المتحدة:وشدد السيسي أيضا على "إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها"، حسبما نقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تدعم أي إجراءات تتخذها الإمارات للتعامل مع أي "عمل إرهابي" يستهدفها.
وقال المتحدث الرئاسي، اليوم الأربعاء، قوله إن السيسي أكد لولي عهد أبو ظبي خلال زيارة له للإمارات العربية المتحدة:
"تضامن مصر حكومة وشعباً مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين".
وشدد السيسي أيضا على "إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها"، حسبما نقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية.