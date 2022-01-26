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https://arabic.sputniknews.com/20220126/الشرطة-السعودية-تعلن-القبض-على-شخص-ادعى-النبوة-1057172776.html
الشرطة السعودية تعلن القبض على شخص ادعى النبوة
الشرطة السعودية تعلن القبض على شخص ادعى النبوة
أعلنت الشرطة السعودية القبض على مواطن ادّعى النبوة، وظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T07:37+0000
2022-01-26T07:37+0000
2022-01-26T07:37+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
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وقالت شرطة الرياض في بيان لها، إن "الجهات الأمنية قبضت على مواطن ظهر في مقطع فيديو مدعيا النبوة وتضمن ألفاظا نابية وعبارات خارجة عن الآداب العامة".وأضاف أن هذا الشخص متهم أيضا بـ"صدم مركبات في طريق عام وتهديد المارة بسلاح أبيض".ونشرت شرطة الرياض صورة لمدّعي النبوة بتغريدة على صفحتها على "تويتر"، مؤكدة القبض عليه.وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة تداولوا مقطعا مصورا يظهر فيه شخص يدّعي النبوة الأمر الذي أثار تفاعلا.
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أخبار السعودية اليوم, السعودية
الشرطة السعودية تعلن القبض على شخص ادعى النبوة
أعلنت الشرطة السعودية القبض على مواطن ادّعى النبوة، وظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت شرطة الرياض في بيان لها، إن "الجهات الأمنية قبضت على مواطن ظهر في مقطع فيديو مدعيا النبوة وتضمن ألفاظا نابية وعبارات خارجة عن الآداب العامة".
وأضاف أن هذا الشخص متهم أيضا بـ"صدم مركبات في طريق عام وتهديد المارة بسلاح أبيض".
ونشرت شرطة الرياض صورة لمدّعي النبوة بتغريدة على صفحتها على "تويتر"، مؤكدة القبض عليه.
وأكدت الشرطة في بيانها: "تبين من إجراءات الاستدلال أنه في حالة غير طبيعية وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة".
وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة تداولوا مقطعا مصورا يظهر فيه شخص يدّعي النبوة الأمر الذي أثار تفاعلا.