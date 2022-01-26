تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220126/الشرطة-السعودية-تعلن-القبض-على-شخص-ادعى-النبوة-1057172776.html
الشرطة السعودية تعلن القبض على شخص ادعى النبوة
الشرطة السعودية تعلن القبض على شخص ادعى النبوة
أعلنت الشرطة السعودية القبض على مواطن ادّعى النبوة، وظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T07:37+0000
2022-01-26T07:37+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104036/09/1040360927_0:0:4098:2305_1920x0_80_0_0_64e4cf162d1cc636bf4aab79ecfede69.jpg
وقالت شرطة الرياض في بيان لها، إن "الجهات الأمنية قبضت على مواطن ظهر في مقطع فيديو مدعيا النبوة وتضمن ألفاظا نابية وعبارات خارجة عن الآداب العامة".وأضاف أن هذا الشخص متهم أيضا بـ"صدم مركبات في طريق عام وتهديد المارة بسلاح أبيض".ونشرت شرطة الرياض صورة لمدّعي النبوة بتغريدة على صفحتها على "تويتر"، مؤكدة القبض عليه.وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة تداولوا مقطعا مصورا يظهر فيه شخص يدّعي النبوة الأمر الذي أثار تفاعلا.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104036/09/1040360927_0:0:3816:2862_1920x0_80_0_0_a8079450a9fc87fbb03120f51f593940.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, السعودية

الشرطة السعودية تعلن القبض على شخص ادعى النبوة

07:37 GMT 26.01.2022
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة السعودية القبض على مواطن ادّعى النبوة، وظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت شرطة الرياض في بيان لها، إن "الجهات الأمنية قبضت على مواطن ظهر في مقطع فيديو مدعيا النبوة وتضمن ألفاظا نابية وعبارات خارجة عن الآداب العامة".
وأضاف أن هذا الشخص متهم أيضا بـ"صدم مركبات في طريق عام وتهديد المارة بسلاح أبيض".
ونشرت شرطة الرياض صورة لمدّعي النبوة بتغريدة على صفحتها على "تويتر"، مؤكدة القبض عليه.

وأكدت الشرطة في بيانها: "تبين من إجراءات الاستدلال أنه في حالة غير طبيعية وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة".

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة تداولوا مقطعا مصورا يظهر فيه شخص يدّعي النبوة الأمر الذي أثار تفاعلا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية