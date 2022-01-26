تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الخارجية الروسية: موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية
https://arabic.sputniknews.com/20220126/الطاقة-اللبنانية-لدينا-خطوات-إضافية-لتأمين-الكهرباء-1057209336.html
الطاقة اللبنانية: لدينا خطوات إضافية لتأمين الكهرباء
الطاقة اللبنانية: لدينا خطوات إضافية لتأمين الكهرباء
نناقش في هذه الحلقة: توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة بين لبنان والأردن وسوريا، روسيا تؤكد دعم الولايات المتحدة للإرهابيين في سوريا، انقسام في البرلمان الليبي... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T16:31+0000
2022-01-26T16:31+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1057209104_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_5d78415100bb583e56b2a042f96613a7.png
الطاقة اللبنانية: لدينا خطوات إضافية لتأمين الكهرباء
الطاقة اللبنانية: لدينا خطوات إضافية لتأمين الكهرباء
وقعت اتفاقيتين بين لبنان وسوريا والأردن، لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية. وعلى هامش التوقيع، أجرى مراسل "سبوتنيك" في لبنان، عبد القادر الباي، لقاء مع روبير صفيري، مستشار وزير الطاقة اللبناني، والذي أكد أهمية الاتفاقيتين، قائلا: خبير طاقة: الغاز القطري لا يمكن أن يكون بديلا للروسي في أوروبا بدأت الولايات المتحدة بتدوير زوايا الخلاف مع روسيا، وزيادة الضغط عليها، ليس سياسيا فقط، بل واقتصاديا، إذ يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في البيت الأبيض، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مجموعة من القضايا، على رأسها ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، وإمكانية تزويد أوروبا بالغاز.حول هذا الموضوع، قال الدكتور محمد عبد الرؤوف، المختص باقتصادات الطاقة، لـ" بلا قيود": التفاصيل في الملف الصوتي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1057209104_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_77d8616b3e87e718e3b4b199fd6047fb.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, بلا قيود, аудио

الطاقة اللبنانية: لدينا خطوات إضافية لتأمين الكهرباء

16:31 GMT 26.01.2022
الطاقة اللبنانية: لدينا خطوات إضافية لتأمين الكهرباء
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة بين لبنان والأردن وسوريا، روسيا تؤكد دعم الولايات المتحدة للإرهابيين في سوريا، انقسام في البرلمان الليبي يؤثر على الانتخابات وتشكيل الحكومة، هل تستعيض أوروبا بالغاز القطري عن الروسي؟
وقعت اتفاقيتين بين لبنان وسوريا والأردن، لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية.
وعلى هامش التوقيع، أجرى مراسل "سبوتنيك" في لبنان، عبد القادر الباي، لقاء مع روبير صفيري، مستشار وزير الطاقة اللبناني، والذي أكد أهمية الاتفاقيتين، قائلا:

"الاتفاقيتان تعتبران أحد بنود الحل والإصلاح، وتؤمن 250 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وبالتالي من المتوقع أن تتوفر الكهرباء لمدة ساعتين إضافيتين، ونعمل على تأمين الطاقة الكهربائية من مصادر أخرى أيضا، لتعود عدد ساعات التغذية كما كانت سابقا، ولدينا خطة لتحقيق الهدف المرجو، الخطوة التالية التي سنقوم بها هي استجرار الغاز الطبيعي من مصر، والتي ستؤمن 4 ساعات وصل إضافية، ونسعى أن نبدأ في النصف الثاني من هذا العام، بزيادة كميات الغاز المستوردة، والتمويل سيكون عبر قروض من البنك الدولي".

خبير طاقة: الغاز القطري لا يمكن أن يكون بديلا للروسي في أوروبا
بدأت الولايات المتحدة بتدوير زوايا الخلاف مع روسيا، وزيادة الضغط عليها، ليس سياسيا فقط، بل واقتصاديا، إذ يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في البيت الأبيض، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مجموعة من القضايا، على رأسها ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، وإمكانية تزويد أوروبا بالغاز.
حول هذا الموضوع، قال الدكتور محمد عبد الرؤوف، المختص باقتصادات الطاقة، لـ" بلا قيود":

"التوتر القائم بين الغرب وروسيا دفع الولايات المتحدة للجوء إلى كبار منتجي الغاز في العالم، للضغط على روسيا، لكن الغاز الروسي يغذي حوالي 50 % من دول أوروبا، وإمداداته مستمرة ورخيصة، لذلك يمكن أن يكون له بدائل، والغاز القطري لايمكن أن يحل مكانه، لأن أغلب المستهلكين له من آسيا، وقطر مرتبطة بعقود طويلة الأجل، ولا يمكنها الإخلال بها، كما أن زيادة الإنتاج تحتاج لوقت ولا يمكن أن يتم بهذه السهولة".

التفاصيل في الملف الصوتي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
محمد صلاح مع منتخب مصر - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة مصر(0) وكوت ديفوار (0) في كأس أمم أفريقيا (الشوط الثالث)15:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية