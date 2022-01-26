الطاقة اللبنانية: لدينا خطوات إضافية لتأمين الكهرباء
الطاقة اللبنانية: لدينا خطوات إضافية لتأمين الكهرباء
وقعت اتفاقيتين بين لبنان وسوريا والأردن، لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية. وعلى هامش التوقيع، أجرى مراسل "سبوتنيك" في لبنان، عبد القادر الباي، لقاء مع روبير صفيري، مستشار وزير الطاقة اللبناني، والذي أكد أهمية الاتفاقيتين، قائلا: خبير طاقة: الغاز القطري لا يمكن أن يكون بديلا للروسي في أوروبا بدأت الولايات المتحدة بتدوير زوايا الخلاف مع روسيا، وزيادة الضغط عليها، ليس سياسيا فقط، بل واقتصاديا، إذ يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في البيت الأبيض، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مجموعة من القضايا، على رأسها ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، وإمكانية تزويد أوروبا بالغاز.حول هذا الموضوع، قال الدكتور محمد عبد الرؤوف، المختص باقتصادات الطاقة، لـ" بلا قيود": التفاصيل في الملف الصوتي
نناقش في هذه الحلقة: توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة بين لبنان والأردن وسوريا، روسيا تؤكد دعم الولايات المتحدة للإرهابيين في سوريا، انقسام في البرلمان الليبي يؤثر على الانتخابات وتشكيل الحكومة، هل تستعيض أوروبا بالغاز القطري عن الروسي؟
وقعت اتفاقيتين بين لبنان وسوريا والأردن، لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية.
وعلى هامش التوقيع، أجرى مراسل "سبوتنيك" في لبنان، عبد القادر الباي، لقاء مع روبير صفيري، مستشار وزير الطاقة اللبناني، والذي أكد أهمية الاتفاقيتين، قائلا:
"الاتفاقيتان تعتبران أحد بنود الحل والإصلاح، وتؤمن 250 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وبالتالي من المتوقع أن تتوفر الكهرباء لمدة ساعتين إضافيتين، ونعمل على تأمين الطاقة الكهربائية من مصادر أخرى أيضا، لتعود عدد ساعات التغذية كما كانت سابقا، ولدينا خطة لتحقيق الهدف المرجو، الخطوة التالية التي سنقوم بها هي استجرار الغاز الطبيعي من مصر، والتي ستؤمن 4 ساعات وصل إضافية، ونسعى أن نبدأ في النصف الثاني من هذا العام، بزيادة كميات الغاز المستوردة، والتمويل سيكون عبر قروض من البنك الدولي".
خبير طاقة: الغاز القطري لا يمكن أن يكون بديلا للروسي في أوروبا
بدأت الولايات المتحدة بتدوير زوايا الخلاف مع روسيا، وزيادة الضغط عليها، ليس سياسيا فقط، بل واقتصاديا، إذ يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في البيت الأبيض، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مجموعة من القضايا، على رأسها ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، وإمكانية تزويد أوروبا بالغاز.
حول هذا الموضوع، قال الدكتور محمد عبد الرؤوف، المختص باقتصادات الطاقة، لـ" بلا قيود":
"التوتر القائم بين الغرب وروسيا دفع الولايات المتحدة للجوء إلى كبار منتجي الغاز في العالم، للضغط على روسيا، لكن الغاز الروسي يغذي حوالي 50 % من دول أوروبا، وإمداداته مستمرة ورخيصة، لذلك يمكن أن يكون له بدائل، والغاز القطري لايمكن أن يحل مكانه، لأن أغلب المستهلكين له من آسيا، وقطر مرتبطة بعقود طويلة الأجل، ولا يمكنها الإخلال بها، كما أن زيادة الإنتاج تحتاج لوقت ولا يمكن أن يتم بهذه السهولة".