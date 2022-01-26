https://arabic.sputniknews.com/20220126/العراق-يشيد-حاجزا-خرسانيا-على-الحدود-مع-سوريا-السيسي-يزور-الإمارات-لبحث-حماية-الأمن-القومي-العربي-1057201376.html
العراق يشيد حاجزا خرسانيا على الحدود مع سوريا.. السيسي يزور الإمارات لبحث حماية الأمن القومي العربي
العراق يشيد حاجزا خرسانيا على الحدود مع سوريا.. السيسي يزور الإمارات لبحث حماية الأمن القومي العربي
قررت الحكومة العراقية، تشييد حاجز أمني خرساني على الحدود مع سوريا ضمن المساعي الهادفة لتأمين البلاد من الخروقات. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T13:43+0000
2022-01-26T13:43+0000
2022-01-26T13:43+0000
راديو
عالم سبوتنيك
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العراق يقرر تشييد حاجز أمني خرساني على الحدود مع سوريا.. السيسي يزور الإمارات لبحث حماية الأمن القومي العربي
العراق يقرر تشييد حاجز أمني خرساني على الحدود مع سوريا.. السيسي يزور الإمارات لبحث حماية الأمن القومي العربي
وقال حسن ناظم، وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة العراقية، إن "مجلس الوزراء وافق على تمويل وزارة الداخلية للشروع ببناء حاجز أمني خرساني على الحدود مع سوريا"، دون تفاصيل عن آليات وموعد تشييده.ويعتبر ملف ضبط الحدود مع سوريا من أكبر التحديات التي تواجه القوات العراقية، بسبب طول الشريط الحدودي الذي يتجاوز 1000 كيلو متر، وقلة الإمكانيات التي تملكها قوات حرس الحدود.وعلى مدى السنوات الماضية، أوقفت قوات الأمن العراقية مئات المسلحين من تنظيم "داعش" الارهابي خلال محاولتهم الدخول إلى الأراضي العراقية .في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال رائد العزاوي المحلل السياسي العراقي ورئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية:وأضاف العزاوي:الرئيس المصري يزور الإمارات ويلتقي ولي عهد أبوظبي لبحث حماية الأمن القومي العربييقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس السيسي يزور الامارات في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة، حيث من المنتظر أن يبحث السيد الرئيس مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر والامارات.فضلًا عن التشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية، وذلك في ضوء ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية .في حديثه لـ:"عالم سبوتنيك"، قال الكاتب الصحفي الإماراتي محمد الحمادي:وأضاف الحمادي أنواشنطن توافق على صفقة عسكرية لمصر بأكثر من 2.5 مليار دولارقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع رادارات الدفاع الجوي وطائرات سي-130 سوبر هيركوليس لمصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.وأضاف البنتاغون أن البيع المحتمل لعدد 12 طائرة سي-130جيه-30 سوبر هيركوليس بما يصل إلى 2.2 مليار دولار سيشمل معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني.وتسعى الحكومة المصرية أيضا إلى شراء ثلاث رادارات أرضية إس.بي.إس-48 وقطع غيار ومولدات ومعدات مرتبطة بها، فضلا عن التدريب على استخدامها.وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون الكونجرس بالصفقة المحتملة . وتشهد العلاقات بين القاهرة واشنطن فتورا واضحا مع تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة بسبب انتقادات كبيرة لملف حقوق الإنسان في مصر .في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال أحمد العناني عضو المجلس المصري للشئون الخارجية:وأضاف العناني:للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك..
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العراق يشيد حاجزا خرسانيا على الحدود مع سوريا.. السيسي يزور الإمارات لبحث حماية الأمن القومي العربي
قررت الحكومة العراقية، تشييد حاجز أمني خرساني على الحدود مع سوريا ضمن المساعي الهادفة لتأمين البلاد من الخروقات.
وقال حسن ناظم، وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة العراقية، إن "مجلس الوزراء وافق على تمويل وزارة الداخلية للشروع ببناء حاجز أمني خرساني على الحدود مع سوريا"، دون تفاصيل عن آليات وموعد تشييده.
ويعتبر ملف ضبط الحدود مع سوريا من أكبر التحديات التي تواجه القوات العراقية، بسبب طول الشريط الحدودي الذي يتجاوز 1000 كيلو متر، وقلة الإمكانيات التي تملكها قوات حرس الحدود.
وعلى مدى السنوات الماضية، أوقفت قوات الأمن العراقية مئات المسلحين من تنظيم "داعش" الارهابي خلال محاولتهم الدخول إلى الأراضي العراقية .
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال رائد العزاوي المحلل السياسي العراقي ورئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية:
العراق يحاول منذ فترة طويلة إيجاد حل لأزمة الحدود مع سوريا وهي الحدود الأكبر، والآن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتابع مسألة حماية الحدود من المتسللين، وخاصة الإرهابيين بعد ما حدث في سجن غويران، والمسألة تحتاج إلى أكثر من أن نبني جدارا خرسانيا أي تحتاج إلى عمق استراتيجي أمني طويل مع سوريا لإنهاء هذا العنصر الخطير المهدد للأمن القومي العراقي والسوري كذلك.
هناك خروقات كثيرة فأكثر من تسعين في المئة من الهجمات التي شنها تنظيم "داعش" الإرهابي حتى الآن كانت عبر الحدود السورية فضلا عن الكثير من العمليات الإرهابية التي جرت في العراق وعمليات تهريب السلاح والنفط وحتى البشر فهي حدود مخترقة ولا يمكن السيطرة عليها.
الرئيس المصري يزور الإمارات ويلتقي ولي عهد أبوظبي لبحث حماية الأمن القومي العربي
يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس السيسي يزور الامارات في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة، حيث من المنتظر أن يبحث السيد الرئيس مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر والامارات.
فضلًا عن التشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية، وذلك في ضوء ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية .
في حديثه لـ:"عالم سبوتنيك"، قال الكاتب الصحفي الإماراتي محمد الحمادي:
العلاقات الإماراتية المصرية أصبحت الآن في مستوى متميز جدا وربما السنوات الماضية التعاون الإماراتي المصري والعمل المشترك في الملفات المختلفة سياسية واقتصادية وأمنية حقق كثيرا من القفزات في هذه العلاقات التي هي أساسا قوية ومتينة وتعود إلى عشرات السنين.
هناك اتفاق كبير حول النقاط والملفات الرئيسية بين البلدين والقيادتين وأعتقد أنه لا توجد خلافات بين الجانبين رغم أنه ربما يكون هناك بعض التباينات في وجهات النظر فيما يتعلق ببعض الملفات، وما يميز العلاقات بين الإمارات ومصر خاصة في الفترة الماضية هو التوافق في الملفات الرئيسية سواء في المنطقة أو في العالم.
واشنطن توافق على صفقة عسكرية لمصر بأكثر من 2.5 مليار دولار
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع رادارات الدفاع الجوي وطائرات سي-130 سوبر هيركوليس لمصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.
وأضاف البنتاغون أن البيع المحتمل لعدد 12 طائرة سي-130جيه-30 سوبر هيركوليس بما يصل إلى 2.2 مليار دولار سيشمل معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني.
وتسعى الحكومة المصرية أيضا إلى شراء ثلاث رادارات أرضية إس.بي.إس-48 وقطع غيار ومولدات ومعدات مرتبطة بها، فضلا عن التدريب على استخدامها.
وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون الكونجرس بالصفقة المحتملة . وتشهد العلاقات بين القاهرة واشنطن فتورا واضحا مع تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة بسبب انتقادات كبيرة لملف حقوق الإنسان في مصر .
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال أحمد العناني عضو المجلس المصري للشئون الخارجية:
بكل تأكيد لن يكون هناك اعتراضات من الكونغرس على صفقة عسكرية لمصر بأكثر من 2.5 مليار دولار لأسباب كثيرة فالقاهرة حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية وعامل أساسي للاستقرار في المنطقة، والقاهرة ضمان للدول الغربية وواشنطن وتحديدا في ملف الإرهاب فهناك تعويل كبير من قبل الإدارات الأمريكية المتوالية.
ربما يكون هناك بعض التحفظات سابقا في فترة ما بعد ثورة 30 يونيو إلا أن الرئيس السيسي وضع الدولة المصرية كأولوية كما وضع آلية لاستقرار المنطقة والإقليم والتهدئة في الملف الفلسطيني والليبي وبالتالي فإنه لا اعتراضات في الوقت الحالي خاصة مع تنامي تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى واستمرار الحرب ضد الإرهاب، والقاهرة تحقق نجاحات في محاربة الإرهاب في شمال سيناء المنطقة المتاخمة لغزة وهي منطقة ملتهبة لذا فهناك شراكة راسخة بين القاهرة وواشنطن فيما يتعلق بموضوع التسلح.
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