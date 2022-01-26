https://arabic.sputniknews.com/20220126/العراق-يشيد-حاجزا-خرسانيا-على-الحدود-مع-سوريا-السيسي-يزور-الإمارات-لبحث-حماية-الأمن-القومي-العربي-1057201376.html

العراق يشيد حاجزا خرسانيا على الحدود مع سوريا.. السيسي يزور الإمارات لبحث حماية الأمن القومي العربي

العراق يشيد حاجزا خرسانيا على الحدود مع سوريا.. السيسي يزور الإمارات لبحث حماية الأمن القومي العربي

قررت الحكومة العراقية، تشييد حاجز أمني خرساني على الحدود مع سوريا ضمن المساعي الهادفة لتأمين البلاد من الخروقات. 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T13:43+0000

2022-01-26T13:43+0000

2022-01-26T13:43+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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العراق يقرر تشييد حاجز أمني خرساني على الحدود مع سوريا.. السيسي يزور الإمارات لبحث حماية الأمن القومي العربي العراق يقرر تشييد حاجز أمني خرساني على الحدود مع سوريا.. السيسي يزور الإمارات لبحث حماية الأمن القومي العربي

وقال حسن ناظم، وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة العراقية، إن "مجلس الوزراء وافق على تمويل وزارة الداخلية للشروع ببناء حاجز أمني خرساني على الحدود مع سوريا"، دون تفاصيل عن آليات وموعد تشييده.ويعتبر ملف ضبط الحدود مع سوريا من أكبر التحديات التي تواجه القوات العراقية، بسبب طول الشريط الحدودي الذي يتجاوز 1000 كيلو متر، وقلة الإمكانيات التي تملكها قوات حرس الحدود.وعلى مدى السنوات الماضية، أوقفت قوات الأمن العراقية مئات المسلحين من تنظيم "داعش" الارهابي خلال محاولتهم الدخول إلى الأراضي العراقية .في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال رائد العزاوي المحلل السياسي العراقي ورئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية:وأضاف العزاوي:الرئيس المصري يزور الإمارات ويلتقي ولي عهد أبوظبي لبحث حماية الأمن القومي العربييقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس السيسي يزور الامارات في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة، حيث من المنتظر أن يبحث السيد الرئيس مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر والامارات.فضلًا عن التشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية، وذلك في ضوء ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية .في حديثه لـ:"عالم سبوتنيك"، قال الكاتب الصحفي الإماراتي محمد الحمادي:وأضاف الحمادي أنواشنطن توافق على صفقة عسكرية لمصر بأكثر من 2.5 مليار دولارقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع رادارات الدفاع الجوي وطائرات سي-130 سوبر هيركوليس لمصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.وأضاف البنتاغون أن البيع المحتمل لعدد 12 طائرة سي-130جيه-30 سوبر هيركوليس بما يصل إلى 2.2 مليار دولار سيشمل معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني.وتسعى الحكومة المصرية أيضا إلى شراء ثلاث رادارات أرضية إس.بي.إس-48 وقطع غيار ومولدات ومعدات مرتبطة بها، فضلا عن التدريب على استخدامها.وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون الكونجرس بالصفقة المحتملة . وتشهد العلاقات بين القاهرة واشنطن فتورا واضحا مع تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة بسبب انتقادات كبيرة لملف حقوق الإنسان في مصر .في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال أحمد العناني عضو المجلس المصري للشئون الخارجية:وأضاف العناني:للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك..

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