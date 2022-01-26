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العلماء يخبرون عن الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج "أوميكرون"
العلماء يخبرون عن الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج "أوميكرون"
يمكن المعالجة من مرض فيروس أوميكرون بثمانية أدوية لعلاج كوفيد-19. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T07:51+0000
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علوم
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في علاج أوميكرون، هناك ثمانية عقاقير مضادة للفيروسات فعالة، والتي استخدمها الأطباء سابقًا لمكافحة سلالات أخرى من كوفيد-19. توصل إلى هذا الاستنتاج متخصصون من جامعة كنت وجامعة غوته في فرانكفورت نتيجة البحث.وهكذا، وجد العلماء أن سلالة أوميكرون تعالج بثمانية عقاقير مضادة للفيروسات والأدوية المرشحة لعلاج كوفيد-19. هذه هي: EIDD-1931 (المستقلب النشط لمولنوبيرافير)، ريبافيرين، ريمديسيفير، فافيبرافير، PF-07321332 (نيرماتريلفير، المكون النشط لباكسلوفيد)، نافاموستات، كاموستات وأبروتين، حسب nature.
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علوم

العلماء يخبرون عن الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج "أوميكرون"

07:51 GMT 26.01.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshدواء "ريمديسيفير" ضد كورونا، القاهرة، مصر يونيو 2020
دواء ريمديسيفير ضد كورونا، القاهرة، مصر يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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يمكن المعالجة من مرض فيروس أوميكرون بثمانية أدوية لعلاج كوفيد-19.
في علاج أوميكرون، هناك ثمانية عقاقير مضادة للفيروسات فعالة، والتي استخدمها الأطباء سابقًا لمكافحة سلالات أخرى من كوفيد-19. توصل إلى هذا الاستنتاج متخصصون من جامعة كنت وجامعة غوته في فرانكفورت نتيجة البحث.
وهكذا، وجد العلماء أن سلالة أوميكرون تعالج بثمانية عقاقير مضادة للفيروسات والأدوية المرشحة لعلاج كوفيد-19. هذه هي: EIDD-1931 (المستقلب النشط لمولنوبيرافير)، ريبافيرين، ريمديسيفير، فافيبرافير، PF-07321332 (نيرماتريلفير، المكون النشط لباكسلوفيد)، نافاموستات، كاموستات وأبروتين، حسب nature.
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