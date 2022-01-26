العلماء يخبرون عن الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج "أوميكرون"

في علاج أوميكرون، هناك ثمانية عقاقير مضادة للفيروسات فعالة، والتي استخدمها الأطباء سابقًا لمكافحة سلالات أخرى من كوفيد-19. توصل إلى هذا الاستنتاج متخصصون من جامعة كنت وجامعة غوته في فرانكفورت نتيجة البحث.وهكذا، وجد العلماء أن سلالة أوميكرون تعالج بثمانية عقاقير مضادة للفيروسات والأدوية المرشحة لعلاج كوفيد-19. هذه هي: EIDD-1931 (المستقلب النشط لمولنوبيرافير)، ريبافيرين، ريمديسيفير، فافيبرافير، PF-07321332 (نيرماتريلفير، المكون النشط لباكسلوفيد)، نافاموستات، كاموستات وأبروتين، حسب nature.
يمكن المعالجة من مرض فيروس أوميكرون بثمانية أدوية لعلاج كوفيد-19.
في علاج أوميكرون، هناك ثمانية عقاقير مضادة للفيروسات فعالة، والتي استخدمها الأطباء سابقًا لمكافحة سلالات أخرى من كوفيد-19. توصل إلى هذا الاستنتاج متخصصون من جامعة كنت وجامعة غوته في فرانكفورت نتيجة البحث.
وهكذا، وجد العلماء أن سلالة أوميكرون تعالج بثمانية عقاقير مضادة للفيروسات والأدوية المرشحة لعلاج كوفيد-19. هذه هي: EIDD-1931 (المستقلب النشط لمولنوبيرافير)، ريبافيرين، ريمديسيفير، فافيبرافير، PF-07321332 (نيرماتريلفير، المكون النشط لباكسلوفيد)، نافاموستات، كاموستات وأبروتين، حسب nature.