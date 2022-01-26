https://arabic.sputniknews.com/20220126/الفراعنة-يقهرون-الأفيال-مصر-تهزم-كوت-ديفوار-وتبلغ-دور-الثمانية-في-أمم-أفريقيا-1057214494.html

الفراعنة يقهرون الأفيال.. مصر تهزم كوت ديفوار وتبلغ دور الثمانية في أمم أفريقيا

الفراعنة يقهرون الأفيال.. مصر تهزم كوت ديفوار وتبلغ دور الثمانية في أمم أفريقيا

صعد المنتخب المصري لكرة القدم إلى دور الثمانية في بطولة الأمم الأفريقية بعد تغلبه على نظيره الإيفواري بركلات الترجيح، ليواجه بذلك المنتخب المغربي. 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T18:47+0000

2022-01-26T18:47+0000

2022-01-26T19:30+0000

بطولة الأمم الأفريقية 2021

رياضة

مصر

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وفاز المنتخب المصري على أفيال كوت ديفوار بضربات الترجيح 5-4 ليحجز مكانه في ربع النهائي حيث سيلاقي المنتخب المغربي في المباراة القادمة.وشهدت المباراة على مدار أشواطها الأربعة هجمات خطيرة لكلا المنتخبين، ظلت تعوزها اللمسة الأخيرة، أو القليل من الحظ.وفي الدقيقة 3 سدد فرانك كيسي كرة صاروخية مرت بجوار مرمى محمد الشناوى، فى أول فرصة حقيقية على مرمى الفراعنة.وأهدر عمر مرموش فرصة ذهبية في الدقيقة 17 بتسديدة صاروخية ارتدت في القائم العلوي للحارس الإيفواري.في الدقيقة 22، سدد محمد صلاح من تمريرة لعمرو السولية كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحاريس الإيفواري بدرا سانغاريه إلى ضربة ركنية.في الدقيقة 39، اقترب الأفيال من تسجيل هدف التقدم، لكن محمد الشناوي كان لهم بالمرصاد، إذ أبعد تسديدة لإبراهيم سانجاريه من مسافة قريبة بشكل رائع.عاد المنتخب الإيفواري لتهديد مرمى الشناوي مرة ثانية في الدقيقة 45+1 وسدد سيباستان هالار كرة من خارج منطقة الجزاء أمسكها الحارس المصري.وتعززت سيطرة المنتخب المصري خلال الشوط الثاني، بمراوغة رائعة لمحمد صلاح في الدقيقة 52، أعقبها بتمريرة لعمرو السولية مسددا الكرة أعلى القائم الإيفواري.في الدقيقة 71، أجرى الفراعنة التبديل الأول بخروج عمرو مرموش ونزول محمود تريزيجيه.أهدر تريزيجيه فرصة خطيرة بعد نزوله مباشرة مسددا كرة أرضية تجاه القائم البعيد لكنها خرجت لضربة مرمى.في الدقيقة 84 أجرى المنتخب المصري تبديله الثاني بعد إصابة حمدي فتحي، ونزول أحمد سيد (زيزو) بدلا منه.في الدقيقة 89 خرج الشناوي عقب إصابته ونزل محمد أبو جبل بدلا منه.بداية الشوط الإضافي الأول خرج مصطفى محمد ودخل محمد شريف بدلاً منه، وفى الدقيقة 93 سدد شريف كرة خطرة بضربة رأس واصطدم بمدافع الأفيال لينزف دما من فمه، ويغادر الملعب.وتألق أبو جبل وأنقذ مرماه من هدف مؤكد في الدقيقة 105 متصديا لتسديدة صاروخية.أهدر تريزيجيه فرصة كبيرة بعدما تبادل التمرير مع محمد صلاح في الدقيقة 113 ليسددها بجوار القائم القريب إلى ضربة مرمى، ثم عاود الكرة مجددا في الدقيقة 120 بتسديدة من تمريرة لصلاح ذهبت إلى يد الحارس.وصلت المباراة إلى ضربات المعاناة الترجيحية، وافتتح نيكولا بيبي التسجيل للأفيال، ليرد عليه أحمد سيد "زيزو" بهدف مصري أول.أحرز سانجاريه الركلة الثانية لصالح كوت ديفوار، قبل أن يتقدم السولية ويسجل الركلة الثانية لمنتخب مصر.لكن اللحظة الفارقة جاءت بإهدر إريك بايلي ركلة الجزاء الثالثة بعدما تألق أبو جبل وأبعدها بيسراه لترتطم في العارضة ويمنح فرصة الأفضلية لمصر.سجل عمر كمال الركلة الثالثة للفراعنة، وأحرز ماكسويل كورنيه الركلة الرابعة للأفيال.الركلة الرابعة لمصر سددها محمد عبد المنعم ليتقدم متنخب مصر من جديد. وسجل ويلفرد زاها الركلة الخامسة لكوت ديفوار، قبل أن يسجل محمد صلاح الركلة الخامسة للفراعنة لتتأهل مصر بذلك إلى ربع نهائي البطولة وتواجه المغرب في المباراة المقبلة.وفاز محمد النني بجائزة رجل مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية 2021، حيث لمس الكرة 59 مرة، وبلغت نسبة صحة تمريراته إلى 90% بواقع 45 تمريرة صحيحة من 50.

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رياضة, مصر