https://arabic.sputniknews.com/20220126/الكاظمي-يتوعد-تنظيم-داعش-بجعله-يدفع-ثمن-كل-حماقة-ارتكبها-في-العراق-وخارجه-1057193385.html

الكاظمي يتوعد تنظيم "داعش" بجعله يدفع "ثمن كل حماقة ارتكبها" في العراق وخارجه

الكاظمي يتوعد تنظيم "داعش" بجعله يدفع "ثمن كل حماقة ارتكبها" في العراق وخارجه

توعد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، تنظيم "داعش" الإرهابي بجعله يدفع "ثمن كل حماقة ارتكبها". 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T11:21+0000

2022-01-26T11:21+0000

2022-01-26T11:21+0000

أخبار العراق اليوم

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وقال الكاظمي، خلال تفقده الشريط الحدودي مع سوريا، إن "زيارة اليوم تأتي للإشراف المباشر على الإجراءات والاحتياطات المعمول بها من قبل القوات الأمنية والعسكرية"، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي محاولة تستهدف العبث بأمن البلاد واستقرارها".وحذر في كلمته إرهابي داعش: "لا تجربونا فقد حاولتم كثيراً وفشلتم، وستحاولون كثيراً وستفشلون، تعلمون جيّداً أننا نلاحقكم، داخل العراق وخارجه، وتعلمون جيداً أن دم العراقيّين بالنسبة لنا غالٍ جدّاً، وستدفعون ثمن كل حماقةٍ ارتكبتموها".واضاف ان "البلاد تحفظ وتصان عندما تكون الحدود مصانةً وممسوكة، وهي اليوم بفضل جهود الأبطال كذلك"، مشددا: "لن ندّخر جهداً في تأمين احتياجاتكم من أجل تأدية المهام الموكلة إليكم على أكمل وجه".ووجه الكاظمي "القادة والضباط ومسؤولي القطعات المختلفة على انضباط القوات وان ضمان سير تنفيذ الخطط المرسومة مسؤوليتكم"، مخاطبا إياهم بالقول: "عليكم أن تكثّفوا من جهودكم وأن تعملوا على مدار الساعة، هذه المنطقة مهمة جدّاً بالنسبة لنا وللعدو أيضاً، وهذا يتطلب جهداً مضاعفاً وتعاوناً وتكاملاً فيما بينكم".وأعلنت السلطات العراقية، الأحد الماضي، انطلاق عملية أمنية واسعة من عدة محاور لتفتيش وملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في حوض العظيم في ديالى. بعد الهجوم الغادر الذي طال عناصر الجيش العراقي في ناحية العظيم.وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت، الجمعة، مقتل ضابط وعدد من المراتب والجنود في الجيش، إثر هجوم إرهابي في ناحية العظيم في محافظة ديالى.وأفادت وسائل إعلام عراقية، عن توجيه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بالهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على سرية للجيش العراقي في محافظة ديالى.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.

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أخبار العراق اليوم