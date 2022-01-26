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الكاظمي يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
الكاظمي يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة بهدف تلبية متطلبات المواطنين. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T16:07+0000
2022-01-26T16:07+0000
تشكيل حكومة
العراق
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جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي على هامش لقائه سكان القرى الحدودية مع سوريا في محافظة نينوى، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وشدد الكاظمي على أن الوضع الأمني مستقر "وممسوك بقوة"، معتبرا أن ما يتردد عن أن الوضع غير مستقر "مجرد تهويل إعلامي".ودعا رئيس الوزراء، القوى السياسية إلى سرعة تشكيل الحكومة بما يلبي حاجة المواطنين في كل بقاع الوطن وأراضيه من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".يذكر أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يتطلب انتخاب البرلمان لرئيس جديد للبلاد حتى يتولى الرئيس تكليف مرشح أكبر الكتل البرلمانية بتأليف الحكومة خلال 30 يوما.ويشهد العراق توترات سياسية منذ إجراء الانتخابات في ظل احتجاجات لأنصار القوى الخاسرة تخللتها محاولة لاغتيال الكاظمي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/الكاظمي-يتوعد-تنظيم-داعش-بجعله-يدفع-ثمن-كل-حماقة-ارتكبها-في-العراق-وخارجه-1057193385.html
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تشكيل حكومة, العراق

الكاظمي يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

16:07 GMT 26.01.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICEرئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في "قمة بغداد"، العراق 28 أغسطس 2021
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
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دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة بهدف تلبية متطلبات المواطنين.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي على هامش لقائه سكان القرى الحدودية مع سوريا في محافظة نينوى، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يقف في مكتبه في بغداد وهو يرتدي قناعا للوجه بعد تفشي فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
الكاظمي يتوعد تنظيم "داعش" بجعله يدفع "ثمن كل حماقة ارتكبها" في العراق وخارجه
11:21 GMT
وشدد الكاظمي على أن الوضع الأمني مستقر "وممسوك بقوة"، معتبرا أن ما يتردد عن أن الوضع غير مستقر "مجرد تهويل إعلامي".
ودعا رئيس الوزراء، القوى السياسية إلى سرعة تشكيل الحكومة بما يلبي حاجة المواطنين في كل بقاع الوطن وأراضيه من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".
يذكر أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يتطلب انتخاب البرلمان لرئيس جديد للبلاد حتى يتولى الرئيس تكليف مرشح أكبر الكتل البرلمانية بتأليف الحكومة خلال 30 يوما.
ويشهد العراق توترات سياسية منذ إجراء الانتخابات في ظل احتجاجات لأنصار القوى الخاسرة تخللتها محاولة لاغتيال الكاظمي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
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