تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220126/الكاظمي-يدعو-للإسراع-في-تشكيل-الحكومة-العراقية-الجديدة-1057207574.html
الكاظمي يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
الكاظمي يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة بهدف تلبية متطلبات المواطنين. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T16:07+0000
2022-01-26T16:07+0000
2022-01-26T16:07+0000
تشكيل حكومة
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050159075_0:64:1600:964_1920x0_80_0_0_b93a377d44683048d4e988d9d2307be4.jpg
جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي على هامش لقائه سكان القرى الحدودية مع سوريا في محافظة نينوى، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وشدد الكاظمي على أن الوضع الأمني مستقر "وممسوك بقوة"، معتبرا أن ما يتردد عن أن الوضع غير مستقر "مجرد تهويل إعلامي".ودعا رئيس الوزراء، القوى السياسية إلى سرعة تشكيل الحكومة بما يلبي حاجة المواطنين في كل بقاع الوطن وأراضيه من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".يذكر أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يتطلب انتخاب البرلمان لرئيس جديد للبلاد حتى يتولى الرئيس تكليف مرشح أكبر الكتل البرلمانية بتأليف الحكومة خلال 30 يوما.ويشهد العراق توترات سياسية منذ إجراء الانتخابات في ظل احتجاجات لأنصار القوى الخاسرة تخللتها محاولة لاغتيال الكاظمي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/الكاظمي-يتوعد-تنظيم-داعش-بجعله-يدفع-ثمن-كل-حماقة-ارتكبها-في-العراق-وخارجه-1057193385.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050159075_116:0:1484:1026_1920x0_80_0_0_03b22233c48625dc5462dc6231cf21fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تشكيل حكومة, العراق
الكاظمي يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة بهدف تلبية متطلبات المواطنين.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي على هامش لقائه سكان القرى الحدودية مع سوريا في محافظة نينوى، بحسب
وكالة الأنباء العراقية (واع)
.
وشدد الكاظمي على أن الوضع الأمني مستقر "وممسوك بقوة"، معتبرا أن ما يتردد عن أن الوضع غير مستقر "مجرد تهويل إعلامي".
ودعا
رئيس الوزراء
، القوى السياسية إلى سرعة تشكيل الحكومة بما يلبي حاجة المواطنين في كل بقاع الوطن وأراضيه من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".
يذكر أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يتطلب انتخاب البرلمان لرئيس جديد للبلاد حتى يتولى الرئيس تكليف مرشح أكبر الكتل البرلمانية بتأليف الحكومة خلال 30 يوما.
ويشهد العراق توترات سياسية منذ إجراء الانتخابات في ظل احتجاجات لأنصار القوى الخاسرة تخللتها محاولة لاغتيال الكاظمي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.