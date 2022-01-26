تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220126/الكشف-عن-سبب-لقاء-هيلاري-كلينتون-وابنتها-مع-كيم-كارديشيان-داخل-أحد-مقاهي-لوس-أنجلوس-1057187287.html
الكشف عن سبب لقاء هيلاري كلينتون وابنتها مع كيم كارديشيان داخل أحد مقاهي لوس أنجلوس
الكشف عن سبب لقاء هيلاري كلينتون وابنتها مع كيم كارديشيان داخل أحد مقاهي لوس أنجلوس
التقت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، وابنتها تشيلسي كلينتون في أحد مقاهي لوس أنجلوس. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T09:11+0000
2022-01-26T09:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101926/44/1019264431_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_52b2ffed87b0d8b6ef90a82152f3c85d.jpg
وأكدت تقارير صحفية أمريكية، أن "الاجتماع مرتبط بتصوير مسلسل وثائقي على منصة أبل لهيلاري كلينتون وابنتها تشيلسي بعنوان "Gutsy Women" مستوحى من الرواية الأكثر مبيعًا "النساء الجريئات: قصص مفضلة عن الشجاعة والمرونة".ويضم المسلسل، وفقا للتقارير الصحفية، "مجموعة متنوعة من النساء الرائدات، من بينهن كيم كارداشيان عن دورها في مسلسل عائلتها الواقعي، وإطلاق علامتها التجارية الخاصة بالأزياء والعناية بالبشرة، ومشاركتها أيضا في الدفاع عن بعض القضايا الاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية".وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق، إن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، تعتزم إضافة مهارة جديدة إلى سيرتها المهنية وهي الإنتاج التلفزيوني.وقالت كلينتون التي كانت مرشحة رئاسية في انتخابات 2016، إنها تعمل مع المخرج ستيفن سبيلبرغ لتحويل كتاب عن معركة النساء لنيل حق التصويت إلى عمل تلفزيوني، بحسب "رويترز".وقالت كلينتون في بيان نشرته على حسابها في "تويتر": "أنا سعيدة بالانضمام إلى ستيفن سبيلبرغ لتحويل كتاب المؤلفة إيلين وايز (ذا وومانز أور) إلى عمل تلفزيوني".وأضافت: "إنه عن النساء اللواتي خضن المعركة من أجل حق التصويت قبل قرابة مئة عام، نحن من جنينا ثمار جهدهن وأنا سعيدة لأنني ألعب دورا في المساعدة على الحديث عن قصصهن".وذكرت مجلة "هوليوود ريبورتر" أن كلينتون ستكون منتجة منفذة في العمل التلفزيوني ضمن صفقة مع شركة "أمبلين تي.في" التي يملكها سبيلبرغ ولم يتعاقد أي كتاب أو شبكات بعد على المسلسل لكن المجلة قالت إنه من المتوقع أن تشارك كلينتون في تفاصيل العمل بما في ذلك اختيار الممثلين.ويمثل المشروع أول تجربة لكلينتون كمنتجة تلفزيونية ويأتي بعد صفقة في مايو/أيار بين شبكة نتفليكس والرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل لإنتاج أفلام روائية ووثائقية وغيرها للخدمة التي تبث عبر الإنترنت.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101926/44/1019264431_303:0:3432:2347_1920x0_80_0_0_5e92cf57810e61d36321ac9d204c10b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية

الكشف عن سبب لقاء هيلاري كلينتون وابنتها مع كيم كارديشيان داخل أحد مقاهي لوس أنجلوس

09:11 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 09:12 GMT 26.01.2022)
© REUTERS / Gary Cameronالمرشحة للرئاسة عن الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون
المرشحة للرئاسة عن الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Gary Cameron
تابعنا عبر
التقت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، وابنتها تشيلسي كلينتون في أحد مقاهي لوس أنجلوس.
وأكدت تقارير صحفية أمريكية، أن "الاجتماع مرتبط بتصوير مسلسل وثائقي على منصة أبل لهيلاري كلينتون وابنتها تشيلسي بعنوان "Gutsy Women" مستوحى من الرواية الأكثر مبيعًا "النساء الجريئات: قصص مفضلة عن الشجاعة والمرونة".
ويضم المسلسل، وفقا للتقارير الصحفية، "مجموعة متنوعة من النساء الرائدات، من بينهن كيم كارداشيان عن دورها في مسلسل عائلتها الواقعي، وإطلاق علامتها التجارية الخاصة بالأزياء والعناية بالبشرة، ومشاركتها أيضا في الدفاع عن بعض القضايا الاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية".
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق، إن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، تعتزم إضافة مهارة جديدة إلى سيرتها المهنية وهي الإنتاج التلفزيوني.
وقالت كلينتون التي كانت مرشحة رئاسية في انتخابات 2016، إنها تعمل مع المخرج ستيفن سبيلبرغ لتحويل كتاب عن معركة النساء لنيل حق التصويت إلى عمل تلفزيوني، بحسب "رويترز".
وقالت كلينتون في بيان نشرته على حسابها في "تويتر": "أنا سعيدة بالانضمام إلى ستيفن سبيلبرغ لتحويل كتاب المؤلفة إيلين وايز (ذا وومانز أور) إلى عمل تلفزيوني".
وأضافت: "إنه عن النساء اللواتي خضن المعركة من أجل حق التصويت قبل قرابة مئة عام، نحن من جنينا ثمار جهدهن وأنا سعيدة لأنني ألعب دورا في المساعدة على الحديث عن قصصهن".
وذكرت مجلة "هوليوود ريبورتر" أن كلينتون ستكون منتجة منفذة في العمل التلفزيوني ضمن صفقة مع شركة "أمبلين تي.في" التي يملكها سبيلبرغ ولم يتعاقد أي كتاب أو شبكات بعد على المسلسل لكن المجلة قالت إنه من المتوقع أن تشارك كلينتون في تفاصيل العمل بما في ذلك اختيار الممثلين.
ويمثل المشروع أول تجربة لكلينتون كمنتجة تلفزيونية ويأتي بعد صفقة في مايو/أيار بين شبكة نتفليكس والرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل لإنتاج أفلام روائية ووثائقية وغيرها للخدمة التي تبث عبر الإنترنت.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية