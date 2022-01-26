https://arabic.sputniknews.com/20220126/الكشف-عن-سبب-لقاء-هيلاري-كلينتون-وابنتها-مع-كيم-كارديشيان-داخل-أحد-مقاهي-لوس-أنجلوس-1057187287.html

الكشف عن سبب لقاء هيلاري كلينتون وابنتها مع كيم كارديشيان داخل أحد مقاهي لوس أنجلوس

الكشف عن سبب لقاء هيلاري كلينتون وابنتها مع كيم كارديشيان داخل أحد مقاهي لوس أنجلوس

التقت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، وابنتها تشيلسي كلينتون في أحد مقاهي لوس أنجلوس. 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T09:11+0000

2022-01-26T09:11+0000

2022-01-26T09:12+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأكدت تقارير صحفية أمريكية، أن "الاجتماع مرتبط بتصوير مسلسل وثائقي على منصة أبل لهيلاري كلينتون وابنتها تشيلسي بعنوان "Gutsy Women" مستوحى من الرواية الأكثر مبيعًا "النساء الجريئات: قصص مفضلة عن الشجاعة والمرونة".ويضم المسلسل، وفقا للتقارير الصحفية، "مجموعة متنوعة من النساء الرائدات، من بينهن كيم كارداشيان عن دورها في مسلسل عائلتها الواقعي، وإطلاق علامتها التجارية الخاصة بالأزياء والعناية بالبشرة، ومشاركتها أيضا في الدفاع عن بعض القضايا الاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية".وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق، إن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، تعتزم إضافة مهارة جديدة إلى سيرتها المهنية وهي الإنتاج التلفزيوني.وقالت كلينتون التي كانت مرشحة رئاسية في انتخابات 2016، إنها تعمل مع المخرج ستيفن سبيلبرغ لتحويل كتاب عن معركة النساء لنيل حق التصويت إلى عمل تلفزيوني، بحسب "رويترز".وقالت كلينتون في بيان نشرته على حسابها في "تويتر": "أنا سعيدة بالانضمام إلى ستيفن سبيلبرغ لتحويل كتاب المؤلفة إيلين وايز (ذا وومانز أور) إلى عمل تلفزيوني".وأضافت: "إنه عن النساء اللواتي خضن المعركة من أجل حق التصويت قبل قرابة مئة عام، نحن من جنينا ثمار جهدهن وأنا سعيدة لأنني ألعب دورا في المساعدة على الحديث عن قصصهن".وذكرت مجلة "هوليوود ريبورتر" أن كلينتون ستكون منتجة منفذة في العمل التلفزيوني ضمن صفقة مع شركة "أمبلين تي.في" التي يملكها سبيلبرغ ولم يتعاقد أي كتاب أو شبكات بعد على المسلسل لكن المجلة قالت إنه من المتوقع أن تشارك كلينتون في تفاصيل العمل بما في ذلك اختيار الممثلين.ويمثل المشروع أول تجربة لكلينتون كمنتجة تلفزيونية ويأتي بعد صفقة في مايو/أيار بين شبكة نتفليكس والرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل لإنتاج أفلام روائية ووثائقية وغيرها للخدمة التي تبث عبر الإنترنت.

الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة الأمريكية