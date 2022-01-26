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https://arabic.sputniknews.com/20220126/المطارات-الأمريكية-تسجل-أدنى-معدل-سفر-منذ-أبريل-2021-1057202279.html
المطارات الأمريكية تسجل أدنى معدل سفر منذ أبريل 2021
المطارات الأمريكية تسجل أدنى معدل سفر منذ أبريل 2021
قالت إدارة أمن النقل الأمريكية، إنها فحصت 1.06 مليون مسافر فقط عند نقاط التفتيش بالمطارات داخل الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، وهو أقل إجمالي يومي منذ أبريل/... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T13:59+0000
2022-01-26T13:59+0000
2022-01-26T13:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأبلغت الخطوط الجوية عن انخفاض كبير في الحجوزات في ديسمبر/ كانون الأول وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الناجمة عن متحور "أوميكرون"، حسبما أفادت "رويترز".في الأسبوع الماضي، قالت شركة "أمريكان إيرلاينز" إنه بينما لم تعد مبيعات التذاكر إلى مستويات ما قبل "أوميكرون"، فإنها تتعافى "بسرعة" بعد انخفاضها "بشكل كبير" في أوائل ديسمبر.فحصت إدارة أمن النقل الأمريكية 469 ألف شخص في نفس اليوم من عام 2021، كما فحصت 1.64 مليون في نفس اليوم في يناير/ كانون الأول 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/الصين-تعلق-8-رحلات-جوية-أخرى-قادمة-من-الولايات-المتحدة-1056482458.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
المطارات الأمريكية تسجل أدنى معدل سفر منذ أبريل 2021
قالت إدارة أمن النقل الأمريكية، إنها فحصت 1.06 مليون مسافر فقط عند نقاط التفتيش بالمطارات داخل الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، وهو أقل إجمالي يومي منذ أبريل/ نيسان 2021.
وأبلغت الخطوط الجوية عن
انخفاض كبير في الحجوزات
في ديسمبر/ كانون الأول وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الناجمة عن متحور "أوميكرون"، حسبما أفادت "رويترز".
في الأسبوع الماضي، قالت شركة "أمريكان إيرلاينز" إنه بينما لم تعد
مبيعات التذاكر
إلى مستويات ما قبل "أوميكرون"، فإنها تتعافى "بسرعة" بعد انخفاضها "بشكل كبير" في أوائل ديسمبر.
فحصت إدارة أمن النقل الأمريكية 469 ألف شخص في نفس اليوم من عام 2021، كما فحصت 1.64 مليون في نفس اليوم في يناير/ كانون الأول 2020.