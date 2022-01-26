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النائب العام الليبي يصدر أمرا بحبس وزير الصحة ونائبه احتياطيا على خلفية تورطهما في قضايا فساد
النائب العام الليبي يصدر أمرا بحبس وزير الصحة ونائبه احتياطيا على خلفية تورطهما في قضايا فساد
أصدر النائب العام الليبي، الصديق الصور، اليوم الأربعاء، أمرا بحبس وزير الصحة الليبي علي الزناتي ونائبه سمير كوكو احتياطيا على خلفية تورطهما في قضايا فساد. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T12:35+0000
2022-01-26T12:35+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال مكتب النائب العام، في بيان له، إن "النيابة تحقق منذ الثلاثاء مع وزير الصحة، ووكيل وزارة الصحة، بسبب الإخلال بلائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع، والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد".وأشار إلى أن من الاتهامات "توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق، والتعاقد بالتكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أسست في 10 أغسطس/ آب 2021، رغم أنها لاتملك الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها".وأضاف البيان: "أمام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما، انتهى وكيل النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية".وكان الناطق باسم "قوة الردع"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، قال في تصريحات صحفية، إن "قوة الردع القت القبض على وزير الصحة بناءً على أمر صادر من من النائب العام".يذكر أن رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا، خالد شكشك، كان تحدث في حوار تلفزيوني على إحدى القنوات المحلية قبل أيام، عن فساد كبير ينخر قطاع الصحة في ليبيا، قائلاً إنها من القطاعات العامة "الأكثر فساداً" في الدولة.ويعد الزناتي ثالث وزير يأمر المدعي العام بحبسه على خلفية قضايا فساد وإهمال، بعد وزير التعليم موسى المقريف، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان.
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أخبار ليبيا اليوم

النائب العام الليبي يصدر أمرا بحبس وزير الصحة ونائبه احتياطيا على خلفية تورطهما في قضايا فساد

12:35 GMT 26.01.2022
© AFP 2021 / ABDULLAH DOMAقوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020
قوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / ABDULLAH DOMA
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أصدر النائب العام الليبي، الصديق الصور، اليوم الأربعاء، أمرا بحبس وزير الصحة الليبي علي الزناتي ونائبه سمير كوكو احتياطيا على خلفية تورطهما في قضايا فساد.
وقال مكتب النائب العام، في بيان له، إن "النيابة تحقق منذ الثلاثاء مع وزير الصحة، ووكيل وزارة الصحة، بسبب الإخلال بلائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع، والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد".
وأشار إلى أن من الاتهامات "توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق، والتعاقد بالتكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أسست في 10 أغسطس/ آب 2021، رغم أنها لاتملك الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها".

وأضاف البيان: "أمام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما، انتهى وكيل النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية".
وكان الناطق باسم "قوة الردع"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، قال في تصريحات صحفية، إن "قوة الردع القت القبض على وزير الصحة بناءً على أمر صادر من من النائب العام".
يذكر أن رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا، خالد شكشك، كان تحدث في حوار تلفزيوني على إحدى القنوات المحلية قبل أيام، عن فساد كبير ينخر قطاع الصحة في ليبيا، قائلاً إنها من القطاعات العامة "الأكثر فساداً" في الدولة.
ويعد الزناتي ثالث وزير يأمر المدعي العام بحبسه على خلفية قضايا فساد وإهمال، بعد وزير التعليم موسى المقريف، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان.
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