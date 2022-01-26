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بعد واشنطن... الناتو يسلم روسيا رده على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية
https://arabic.sputniknews.com/20220126/الناتو-يسلم-روسيا-رده-على-المقترحات-الروسية-بشأن-الضمانات-الأمنية-1057215072.html
بعد واشنطن... الناتو يسلم روسيا رده على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية
بعد واشنطن... الناتو يسلم روسيا رده على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية
أعلنت الخارجية الروسية أن رد الناتو على مقترحات الضمانات الأمنية استلمها السفير الروسي في بروكسل. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T19:03+0000
2022-01-26T19:10+0000
روسيا
العالم
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وذكرت الخارجية في بيان: "تم تسليم رد الناتو إلى السفير الروسي في بروكسل".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية،أن موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية.وبينت الخارجية في بيان، أن السفير الأمريكي لدى روسيا قدم الرد على المقترحات الأمنية إلى نائب وزير الخارجية غروشكو.لحق ذلك إعلان وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، إن واشنطن لن تفصح عن محتوى ردها على المقترحات الروسية لأنها تعتبر أن السرية أفضل على الصعيد الدبلوماسي.وصرح بلينكن للصحفيين: أن الولايات المتحدة أرسلت لروسيا ردها على المقترحات الأمنية وأعربت عن مخاوفها فيما يتعلق بأي عمل عدواني روسي". مشيرا إلى أن الرد يتضمن "أشياء إيجابية جدا".وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن في أواخر ديسمبر الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.وفي أعقاب المباحثات الأخيرة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي بجنيف تم الإعلان أن واشنطن ستقدم ردها هذا الأسبوع.وفي الأمس، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ، نيد برايس، أن الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار رأي الدول الأوروبية أثناء إعداد الرد على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية في أوروبا.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.كما تعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم، تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/الخارجية-الروسية-موسكو-تلقت-رد-واشنطن-على-مقترحاتها-الأمنية-1057211586.html
https://arabic.sputniknews.com/20220126/بلينكن-واشنطن-لن-تفصح-عن-محتوى-ردها-على-المقترحات-الروسية-1057213343.html
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بعد واشنطن... الناتو يسلم روسيا رده على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية

19:03 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 19:10 GMT 26.01.2022)
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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أعلنت الخارجية الروسية أن رد الناتو على مقترحات الضمانات الأمنية استلمها السفير الروسي في بروكسل.
وذكرت الخارجية في بيان: "تم تسليم رد الناتو إلى السفير الروسي في بروكسل".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية،أن موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية.
نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
الخارجية الروسية: موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية
17:24 GMT
وبينت الخارجية في بيان، أن السفير الأمريكي لدى روسيا قدم الرد على المقترحات الأمنية إلى نائب وزير الخارجية غروشكو.
لحق ذلك إعلان وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، إن واشنطن لن تفصح عن محتوى ردها على المقترحات الروسية لأنها تعتبر أن السرية أفضل على الصعيد الدبلوماسي.
وصرح بلينكن للصحفيين: أن الولايات المتحدة أرسلت لروسيا ردها على المقترحات الأمنية وأعربت عن مخاوفها فيما يتعلق بأي عمل عدواني روسي". مشيرا إلى أن الرد يتضمن "أشياء إيجابية جدا".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
بلينكن: واشنطن لن تفصح عن محتوى ردها على المقترحات الروسية
18:09 GMT
وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن في أواخر ديسمبر الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.
وفي أعقاب المباحثات الأخيرة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي بجنيف تم الإعلان أن واشنطن ستقدم ردها هذا الأسبوع.
وفي الأمس، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ، نيد برايس، أن الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار رأي الدول الأوروبية أثناء إعداد الرد على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية في أوروبا.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.
كما تعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم، تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
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