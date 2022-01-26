https://arabic.sputniknews.com/20220126/انقطاع-الإنترنت-في-كوريا-الشمالية-بسبب-هجمات-سيبرانية-محتملة-1057196968.html

انقطاع الإنترنت في كوريا الشمالية بسبب هجمات سيبرانية محتملة

انقطاع الإنترنت في كوريا الشمالية بسبب هجمات سيبرانية محتملة

قال باحثون إن الاتصال بالإنترنت انقطع في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، وهي الموجة الثانية من الانقطاعات خلال أسابيع، مرجحين أن يكون السبب وراء ذلك هجوم... 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T12:38+0000

2022-01-26T12:38+0000

2022-01-26T12:38+0000

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وقالت "رويترز" إن الإنترنت انقطع، اليوم الأربعاء، واستمر الانقطاع نحو 6 ساعات، وذلك بعد يوم واحد من إجراء كوريا الشمالية تجربتها الصاروخية الخامسة بإطلاق صاوريخ كروز.قال جوناد علي، الباحث في الأمن السيبراني في بريطانيا والذي يراقب مجموعة من خوادم الويب والبريد الإلكتروني المختلفة في كوريا الشمالية، إنه خلال الهجوم السيبراني الأخير، تم تعطيل جميع حركة مرور المستخدمين من وإلى كوريا الشمالية.تمت إعادة إمكانية الوصول إلى بعض الخوادم في كوريا الشمالية بعد ساعات من الانقطاع، فيما استمر انقطاع الاتصال عن بعض خوادم مؤسسات مثل شركة طيران "آير كوريو" ووزارة الخارجية في كوريا الشمالية، والبوابة الرسمية لحكومة كوريا الشمالية.يشار إلى أن الوصول إلى الإنترنت محدود للغاية في كوريا الشمالية، حيث لا توجد بيانات مؤكدة بشأن عدد الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى الإنترنت العالمي، لكن تشير بعض التقديرات إلى أنهم واحد في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة.أفاد موقع NK Pro إنه تم رصد حادثة انقطاع إنترنت مماثلة في كوريا الشمالية يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث يحاول منفذو الهجوم السيبراني إغراق الشبكة بكميات غير عادية من حركة مرور البيانات بهدف إسقاط الخوادم.يشار إلى أنه من الشائع أن يتوقف أحد الخوادم عن العمل لبعض الفترات الزمنية، لكن هذه الحوادث التي تتعرض لها كوريا الشمالية تؤدي إلى انقطاع جميع إعدادات الويب بشكل متزامن، وليس من الشائع انقطاع الإنترنت بالكامل بهذا الشكل.ويشير الخبراء إلى أن انقطاع الإنترنت بهذه الطريقة ناتج عن شكل من أشكال الضغط على الشبكة، وليست عوامل أخرى مثل انقطاع التيار الكهربائي.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.

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