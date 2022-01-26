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https://arabic.sputniknews.com/20220126/انهيار-أرضي-في-ماليزيا-يبتلع-عددا-من-السياراتفيديو-1057173299.html
انهيار أرضي في ماليزيا يبتلع عددا من السيارات...فيديو
انهيار أرضي في ماليزيا يبتلع عددا من السيارات...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لانهيار أرضي ألحق خسائر كبيرة في السيارات. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T07:55+0000
2022-01-26T07:55+0000
2022-01-26T07:56+0000
نادي الفيديو
ماليزيا
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ويظهر المقطع لحظة حدوث الانهيار الذي تسبب بسقوط عدد من السيارات التي كانت تقف في المكان في الحفرة.وابتلعت الحفرة السيارات وسط ذهول الحاضرين في مكان الحادث.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, ماليزيا
انهيار أرضي في ماليزيا يبتلع عددا من السيارات...فيديو
07:55 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 07:56 GMT 26.01.2022)
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لانهيار أرضي ألحق خسائر كبيرة في السيارات.
ويظهر المقطع لحظة حدوث الانهيار الذي تسبب بسقوط عدد من السيارات التي كانت تقف في المكان في الحفرة.
وابتلعت الحفرة السيارات وسط ذهول الحاضرين في مكان الحادث.