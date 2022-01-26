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انهيار أرضي في ماليزيا يبتلع عددا من السيارات...فيديو
انهيار أرضي في ماليزيا يبتلع عددا من السيارات...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لانهيار أرضي ألحق خسائر كبيرة في السيارات. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-26T07:56+0000
نادي الفيديو
ماليزيا
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ويظهر المقطع لحظة حدوث الانهيار الذي تسبب بسقوط عدد من السيارات التي كانت تقف في المكان في الحفرة.وابتلعت الحفرة السيارات وسط ذهول الحاضرين في مكان الحادث.
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نادي الفيديو, ماليزيا

انهيار أرضي في ماليزيا يبتلع عددا من السيارات...فيديو

07:55 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 07:56 GMT 26.01.2022)
© Photo / Voronezh Interior Ministryحادث سيارة
حادث سيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Photo / Voronezh Interior Ministry
تابعنا عبر
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لانهيار أرضي ألحق خسائر كبيرة في السيارات.
ويظهر المقطع لحظة حدوث الانهيار الذي تسبب بسقوط عدد من السيارات التي كانت تقف في المكان في الحفرة.
وابتلعت الحفرة السيارات وسط ذهول الحاضرين في مكان الحادث.
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