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بوتين: روسيا وإيطاليا تحافظان على تعاون اقتصادي عال خلال الوباء
بوتين: روسيا وإيطاليا تحافظان على تعاون اقتصادي عال خلال الوباء
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في لقاء مع رجال الأعمال الإيطاليين، إن الوضع المتقلب في الاقتصاد العالمي الذي نشأ بسبب جائحة فيروس كورونا لم... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T11:37+0000
2022-01-26T11:37+0000
روسيا
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وأضاف: "بالطبع، بسبب الوباء، تبين أن الاتصالات التجارية كانت صعبة، كما أن الوضع المتقلب بشكل عام في الاقتصاد العالمي لم يسهم في تنفيذ المشاريع والمبادرات الجديدة، ومع ذلك يمكننا أن نقول بارتياح إن بلدينا ما زالا قادرين على الحفاظ على مستوى عال من التعاون على المسار الاقتصادي ".وأكد أنه على مدار 11 شهرًا من عام 2021، نمت التجارة الثنائية بنسبة 53.8% إلى 27.5 مليار دولار. وشدد بوتين: "أعتقد أنه حتى بعد انتهاء الحسابات، على الأرجح سيتجاوز هذا الرقم حاجز 30 مليار دولار".وقال مصدر في مجلس الوزراء الإيطالي لوكالة "سبوتنيك": "هذا اجتماع خاص لا يشارك فيه ممثلو الحكومة الإيطالية أو السفارة الإيطالية في روسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20211222/إيطاليا-الاتحاد-الأوروبي-ليس-قويا-كفاية-لفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1054448056.html
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بوتين: روسيا وإيطاليا تحافظان على تعاون اقتصادي عال خلال الوباء

11:37 GMT 26.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednaykov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednaykov
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في لقاء مع رجال الأعمال الإيطاليين، إن الوضع المتقلب في الاقتصاد العالمي الذي نشأ بسبب جائحة فيروس كورونا لم يسهم في تنفيذ مشاريع جديدة، لكن روسيا وإيطاليا تمكنتا من الحفاظ على التعاون الاقتصادي على مستوى عالٍ.
وأضاف: "بالطبع، بسبب الوباء، تبين أن الاتصالات التجارية كانت صعبة، كما أن الوضع المتقلب بشكل عام في الاقتصاد العالمي لم يسهم في تنفيذ المشاريع والمبادرات الجديدة، ومع ذلك يمكننا أن نقول بارتياح إن بلدينا ما زالا قادرين على الحفاظ على مستوى عال من التعاون على المسار الاقتصادي ".
وأكد أنه على مدار 11 شهرًا من عام 2021، نمت التجارة الثنائية بنسبة 53.8% إلى 27.5 مليار دولار. وشدد بوتين: "أعتقد أنه حتى بعد انتهاء الحسابات، على الأرجح سيتجاوز هذا الرقم حاجز 30 مليار دولار".
وقال مصدر في مجلس الوزراء الإيطالي لوكالة "سبوتنيك": "هذا اجتماع خاص لا يشارك فيه ممثلو الحكومة الإيطالية أو السفارة الإيطالية في روسيا".
ماريو دراجي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
إيطاليا: الاتحاد الأوروبي ليس قويا كفاية لفرض عقوبات جديدة على روسيا
22 ديسمبر 2021, 13:01 GMT
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