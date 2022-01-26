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بوشيلين: جمهورية دونيتسك الشعبية مستعدة للتصرفات العدائية من جانب أوكرانيا
بوشيلين: جمهورية دونيتسك الشعبية مستعدة للتصرفات العدائية من جانب أوكرانيا
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، أن بلاده مستعدة للتصرفات العدائية من جانب أوكرانيا. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T05:58+0000
2022-01-26T05:58+0000
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موسكو-سبوتنيك. وقال بوشيلين لقناة "روسيا 24": "نعم، نحن مستعدون للتصرفات العدائية من قبل الجانب الأوكراني. إن لديهم إمكانيات أكبر- الموقف يتحدث عن نفسه- أي أن لديهم معلومات وبيانات وفيرة عن القوات، والأوامر التي يعطونها، وحظر الإجازات".وتابع بوشيلين: "هذا هو ما يجري الآن، فقد قمنا بالعديد من التدريبات وعناصر التنسيق بين الجهات المعنية، تقوم دوائر الطوارئ بوضع التدابير المشتركة بينها، لأن لا أحد يستطيع استبعاد شيء".
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أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا

بوشيلين: جمهورية دونيتسك الشعبية مستعدة للتصرفات العدائية من جانب أوكرانيا

05:58 GMT 26.01.2022
© REUTERS / ANNA KUDRIAVTSEVAأحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 22 يناير 2022
أحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 22 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / ANNA KUDRIAVTSEVA
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، أن بلاده مستعدة للتصرفات العدائية من جانب أوكرانيا.
موسكو-سبوتنيك. وقال بوشيلين لقناة "روسيا 24": "نعم، نحن مستعدون للتصرفات العدائية من قبل الجانب الأوكراني. إن لديهم إمكانيات أكبر- الموقف يتحدث عن نفسه- أي أن لديهم معلومات وبيانات وفيرة عن القوات، والأوامر التي يعطونها، وحظر الإجازات".
وأضاف بوشيلين إلى أن الوضع يفرض على جمهورية دونيتسك الشعبية أن تكون على استعداد دائم.
وتابع بوشيلين: "هذا هو ما يجري الآن، فقد قمنا بالعديد من التدريبات وعناصر التنسيق بين الجهات المعنية، تقوم دوائر الطوارئ بوضع التدابير المشتركة بينها، لأن لا أحد يستطيع استبعاد شيء".
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