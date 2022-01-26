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https://arabic.sputniknews.com/20220126/بيان-إثيوبي-ناري-ضد-الأمين-العام-لـ-الصحة-العالمية-خان-عهده-وقسمه-1057216428.html
بيان إثيوبي ناري ضد الأمين العام لـ "الصحة العالمية": خان عهده وقسمه
بيان إثيوبي ناري ضد الأمين العام لـ "الصحة العالمية": خان عهده وقسمه
أبدت الحكومة الإثيوبية أسفها لعدم السماح لممثلها بإدلاء ينتقد فيه سلوك الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، الذي ينحدر من أصول إثيوبية،... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T20:12+0000
2022-01-26T20:17+0000
منظمة الصحة العالمية
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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وأصدرت البعثة الإثيوبية الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف بيانا بشأن عدم السماح لممثل إثيوبيا من قبل مجلس إدارة منظمة الصحة العالمية بالإدلاء ببيان حول "سوء سلوك" تيدروس.وقال البيان إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وصل إلى منصبه، عقب التصويت له من قبل الإثيوبيين، بعد أن دعا الأفارقة والدول الصديقة لدعمه، بحسب ما نقلته هيئة البث الإثيوبية الرسمية (فانا).وأضاف أن "الوجه الحقيقي" لتيدروس، تكشف عندما اشتعل فتيل الصراع من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تغراي، معتبرا أنه "خان عهده وقسمه كرئيس لمنظمة الصحة العالمية، كما أساء استخدام منصبه وموقعه وقام بدعم أجندة وادعاءات الجماعة التي أدرجها البرلمان الإثيوبي على قائمة الإرهاب".كما اتهم البيان الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية بـ "تقديم دعم تقني ومالي للجماعة الإرهابية وتعبئة المجتمع الأممي ضد إثيوبيا".وبحسب البيان، فإن إثيوبيا كانت قد تقدمت بشكوى إلى الهيئة التنفيذية لمنظمة الصحة احتجاجا على تبني تيدروس "مواقف أخلاقية وقانونية ومهنية تهدد وحدة المنظمة" وما زالت تنتظر إقرار استلام شكواها.وقال إنه في اليوم الأول من اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة "مُنعت إثيوبيا من شرح هذا الوضع المقلق"، لافتا إلى أن "هناك أمر يجب إيضاحه وهو أن شكوى إثيوبيا لا تشير إلى عمل منظمة الصحة العالمية ولا إلى أداء الموظفين، بل هي موجهة تحديدا إلى سوء سلوك المدير العام المباشر لمنظمة الصحة العالمية وتدنيس مسؤوليته المهنية والقانونية".وكانت الخارجية الإثيوبية قد بعثت برسالة إلى الهيئة التنفيذية للمنظمة اتهمت فيها تيدروس بـ "استغلال وظيفته لتقديم مصالحه السياسية والتضليل المضر وتقويض سمعة واستقلالية ومصداقية منظمة الصحة العالمية من خلال نشر بيانات في مواقع التواصل الاجتماعية تدعم بشكل علني الجبهة الشعبية لتحرير تغراي في حملتها العسكرية ضد الحكومة الإثيوبية".واتهمت الرسالة تيدروس بـ "تكليف موظفي مكتب منظمته في إثيوبيا بتضخيم عدد مواطني هذا البلد الذين يعيشون ظروف طارئة من 1.8 إلى 3.8 مليون نسمة بغية تضليل مجلس الأمن الدولي وإصدار طلب لتدخل إنساني في البلاد".ودعت الخارجية الإثيوبية إلى فتح تحقيق مع الأمين العام للمنظمة في "سوء استغلاله وظيفته ومخالفته مسؤولياته المهنية والقانونية".ويشغل تيدروس منصبه منذ 2017 خلفا للصينية مارغريت تشان، ومن المرجح التصويت له لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، اعتبارا من 16 أغسطس/ آب 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/إثيوبيا-تطالب-الصحة-العالمية-بالتحقيق-في-علاقة-تيدروس-أدهانوم-بحركة-تيغراي-1056248624.html
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منظمة الصحة العالمية, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

بيان إثيوبي ناري ضد الأمين العام لـ "الصحة العالمية": خان عهده وقسمه

20:12 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 20:17 GMT 26.01.2022)
© Sputnik . Екатерина Штукина / الذهاب إلى بنك الصورالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Екатерина Штукина
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أبدت الحكومة الإثيوبية أسفها لعدم السماح لممثلها بإدلاء ينتقد فيه سلوك الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، الذي ينحدر من أصول إثيوبية، والمتهم من قبل أديس أبابا بدعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تخوض معارك مع القوات الحكومية منذ نحو 15 شهرا.
وأصدرت البعثة الإثيوبية الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف بيانا بشأن عدم السماح لممثل إثيوبيا من قبل مجلس إدارة منظمة الصحة العالمية بالإدلاء ببيان حول "سوء سلوك" تيدروس.
وقال البيان إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وصل إلى منصبه، عقب التصويت له من قبل الإثيوبيين، بعد أن دعا الأفارقة والدول الصديقة لدعمه، بحسب ما نقلته هيئة البث الإثيوبية الرسمية (فانا).
وأضاف أن "الوجه الحقيقي" لتيدروس، تكشف عندما اشتعل فتيل الصراع من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تغراي، معتبرا أنه "خان عهده وقسمه كرئيس لمنظمة الصحة العالمية، كما أساء استخدام منصبه وموقعه وقام بدعم أجندة وادعاءات الجماعة التي أدرجها البرلمان الإثيوبي على قائمة الإرهاب".
كما اتهم البيان الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية بـ "تقديم دعم تقني ومالي للجماعة الإرهابية وتعبئة المجتمع الأممي ضد إثيوبيا".
وبحسب البيان، فإن إثيوبيا كانت قد تقدمت بشكوى إلى الهيئة التنفيذية لمنظمة الصحة احتجاجا على تبني تيدروس "مواقف أخلاقية وقانونية ومهنية تهدد وحدة المنظمة" وما زالت تنتظر إقرار استلام شكواها.
وقال إنه في اليوم الأول من اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة "مُنعت إثيوبيا من شرح هذا الوضع المقلق"، لافتا إلى أن "هناك أمر يجب إيضاحه وهو أن شكوى إثيوبيا لا تشير إلى عمل منظمة الصحة العالمية ولا إلى أداء الموظفين، بل هي موجهة تحديدا إلى سوء سلوك المدير العام المباشر لمنظمة الصحة العالمية وتدنيس مسؤوليته المهنية والقانونية".
مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
إثيوبيا تطالب الصحة العالمية بالتحقيق في علاقة تيدروس أدهانوم بحركة تيغراي
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وكانت الخارجية الإثيوبية قد بعثت برسالة إلى الهيئة التنفيذية للمنظمة اتهمت فيها تيدروس بـ "استغلال وظيفته لتقديم مصالحه السياسية والتضليل المضر وتقويض سمعة واستقلالية ومصداقية منظمة الصحة العالمية من خلال نشر بيانات في مواقع التواصل الاجتماعية تدعم بشكل علني الجبهة الشعبية لتحرير تغراي في حملتها العسكرية ضد الحكومة الإثيوبية".
واتهمت الرسالة تيدروس بـ "تكليف موظفي مكتب منظمته في إثيوبيا بتضخيم عدد مواطني هذا البلد الذين يعيشون ظروف طارئة من 1.8 إلى 3.8 مليون نسمة بغية تضليل مجلس الأمن الدولي وإصدار طلب لتدخل إنساني في البلاد".
ودعت الخارجية الإثيوبية إلى فتح تحقيق مع الأمين العام للمنظمة في "سوء استغلاله وظيفته ومخالفته مسؤولياته المهنية والقانونية".
ويشغل تيدروس منصبه منذ 2017 خلفا للصينية مارغريت تشان، ومن المرجح التصويت له لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، اعتبارا من 16 أغسطس/ آب 2022.
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