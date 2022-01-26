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https://arabic.sputniknews.com/20220126/بيسكوف-يكشف-أين-يحتفظ-بوتين-بالمال-1057196135.html
بيسكوف يكشف أين يحتفظ بوتين بالمال
بيسكوف يكشف أين يحتفظ بوتين بالمال
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن البيت الأبيض الأمريكي لا يمكن أن يحقق أهدافه من خلال فرض عقوباته على روسيا وقادتها. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T12:31+0000
2022-01-26T12:31+0000
روسيا
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وقال بيسكوف، في الإشارة إلى تهديد البيت الأبيض بالحجز على أموال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المودعة لدى المصارف، إن الذين يخططون لفرض عقوبات من هذا النوع لن يتمكموا من تنفيذ تهديدهم لعدم وجود أموال بوتين في الخارج.وأشار إلى أن مرتبات الرئيس بوتين تصرف عبر بنك روسيا. ولا يستطيع الغرب أن يفعل شيئا ضد هذا البنك على الرغم من إدراجه على قائمة الخاضعين للعقوبة منذ عام 2014.أما بالنسبة للمصارف الأجنبية، فإن الدولة الروسية تحظر على قادتها وكبار موظفيها إيداع الأموال فيها.
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روسيا, العالم

بيسكوف يكشف أين يحتفظ بوتين بالمال

12:31 GMT 26.01.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، 5 يونيو 2019
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، 5 يونيو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
/
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن البيت الأبيض الأمريكي لا يمكن أن يحقق أهدافه من خلال فرض عقوباته على روسيا وقادتها.
وقال بيسكوف، في الإشارة إلى تهديد البيت الأبيض بالحجز على أموال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المودعة لدى المصارف، إن الذين يخططون لفرض عقوبات من هذا النوع لن يتمكموا من تنفيذ تهديدهم لعدم وجود أموال بوتين في الخارج.
وأشار إلى أن مرتبات الرئيس بوتين تصرف عبر بنك روسيا. ولا يستطيع الغرب أن يفعل شيئا ضد هذا البنك على الرغم من إدراجه على قائمة الخاضعين للعقوبة منذ عام 2014.
أما بالنسبة للمصارف الأجنبية، فإن الدولة الروسية تحظر على قادتها وكبار موظفيها إيداع الأموال فيها.
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