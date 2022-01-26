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ترامب يدعو نفسه "رئيس الولايات المتحدة المقبل"
ترامب يدعو نفسه "رئيس الولايات المتحدة المقبل"
ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرة أخرى إلى نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T16:03+0000
2022-01-26T16:03+0000
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وانتشر مقطع فيديو لترامب بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يلعب الجولف ويرتدي قبعة حمراء كتب عليها "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وعلق المصور قائلاً: "الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة".فرد عليه ترامب قائلا: الخامس والأربعون والسابع والأربعون".يتجنب ترامب علنًا الإجابة عن سؤال حول خطط المشاركة في حملة 2024، لكنه يواصل التحدث بنشاط إلى مؤيديه.وأوضح الرئيس الأمريكي السابق في وقت سابق أنه لا يستطيع الإعلان بشكل مباشر عن نيته الترشح بسبب قيود تمويل الحملة.في الوقت نفسه، أخبر مؤيديه أن قراره بشأن حملة 2024 سيسعدهم، وفي تجمع سابق في أريزونا، وعد أيضًا بـ "استعادة البيت الأبيض".
https://arabic.sputniknews.com/20220125/ترامب-عن-التوترات-الروسية-الأوكرانية-ما-كانت-لتحدث-أبدا-في-عهدي-1057157748.html
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العالم

ترامب يدعو نفسه "رئيس الولايات المتحدة المقبل"

16:03 GMT 26.01.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIAالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIA
تابعنا عبر
ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرة أخرى إلى نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024.
وانتشر مقطع فيديو لترامب بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يلعب الجولف ويرتدي قبعة حمراء كتب عليها "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وعلق المصور قائلاً: "الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة".
فرد عليه ترامب قائلا: الخامس والأربعون والسابع والأربعون".
يتجنب ترامب علنًا الإجابة عن سؤال حول خطط المشاركة في حملة 2024، لكنه يواصل التحدث بنشاط إلى مؤيديه.
وأوضح الرئيس الأمريكي السابق في وقت سابق أنه لا يستطيع الإعلان بشكل مباشر عن نيته الترشح بسبب قيود تمويل الحملة.
في الوقت نفسه، أخبر مؤيديه أن قراره بشأن حملة 2024 سيسعدهم، وفي تجمع سابق في أريزونا، وعد أيضًا بـ "استعادة البيت الأبيض".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال تجمع لأنصاره ومؤيديه في ولاية أريزونا، 15 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
ترامب عن التوترات الروسية الأوكرانية: ما كانت لتحدث أبدا في عهدي
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