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https://arabic.sputniknews.com/20220126/تركيا-أصبحنا-قدوة-للعالم-بسياستنا-الإنسانية-في-ملف-المهاجرين-1057202956.html
تركيا: أصبحنا قدوة للعالم بسياستنا الإنسانية في ملف المهاجرين
تركيا: أصبحنا قدوة للعالم بسياستنا الإنسانية في ملف المهاجرين
اعتبرت الرئاسة التركية أن أنقرة أصبحت قدوة للعالم من خلال سياستها الواقعية والإنسانية حيال ملف الهجرة. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T14:40+0000
2022-01-26T14:40+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في كلمة أدلى بها رئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون، اليوم الأربعاء، لدى افتتاح ورشة عمل حول المهاجرين والإعلام، بحسب وكالة "الأناضول".وقال ألطون إن أنقرة تعطي أهمية كبيرة من أجل ضمان عودة المهجرين المظلومين بكرامة وأمن وطواعية إلى دولهم.وأوضح أن هذا الأمر أحد العناصر الحيوية في صميم سياسة بلاده حيال ملف الهجرة.وأردف: "نحن بحاجة لنهج عادل وصحافة أساسها البيانات، وقصص إنسانية واقعية، ولغة موحدة ومتكاملة، في مسألة تمثيل المهاجرين في الإعلام".منذ عام 2016، تحتضن تركيا أحد أكبر تجمعات المهاجرين في العالم في أعقاب اتفاق توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي خلال أزمة اللاجئين الوافدين من سوريا لاسيما في 2015-2016.وقبل أشهر أعلنت تركيا استضافتها خمسة ملايين مهاجر ولاجىء بينهم نحو 3,7 مليونا من سوريا وما يصل الى 420 ألف أفغاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/تفكيك-شبكة-لتهريب-المهاجرين-من-تركيا-إلى-إيطاليا-باستخدام-اليخوت-1056811365.html
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أخبار تركيا اليوم

تركيا: أصبحنا قدوة للعالم بسياستنا الإنسانية في ملف المهاجرين

14:40 GMT 26.01.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . POOL
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اعتبرت الرئاسة التركية أن أنقرة أصبحت قدوة للعالم من خلال سياستها الواقعية والإنسانية حيال ملف الهجرة.
جاء هذا في كلمة أدلى بها رئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون، اليوم الأربعاء، لدى افتتاح ورشة عمل حول المهاجرين والإعلام، بحسب وكالة "الأناضول".
قارب يقل مهاجرين إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين من تركيا إلى إيطاليا باستخدام اليخوت
21 يناير, 15:18 GMT
وقال ألطون إن أنقرة تعطي أهمية كبيرة من أجل ضمان عودة المهجرين المظلومين بكرامة وأمن وطواعية إلى دولهم.
وأوضح أن هذا الأمر أحد العناصر الحيوية في صميم سياسة بلاده حيال ملف الهجرة.
وأردف: "نحن بحاجة لنهج عادل وصحافة أساسها البيانات، وقصص إنسانية واقعية، ولغة موحدة ومتكاملة، في مسألة تمثيل المهاجرين في الإعلام".
منذ عام 2016، تحتضن تركيا أحد أكبر تجمعات المهاجرين في العالم في أعقاب اتفاق توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي خلال أزمة اللاجئين الوافدين من سوريا لاسيما في 2015-2016.
وقبل أشهر أعلنت تركيا استضافتها خمسة ملايين مهاجر ولاجىء بينهم نحو 3,7 مليونا من سوريا وما يصل الى 420 ألف أفغاني.
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