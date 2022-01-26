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https://arabic.sputniknews.com/20220126/تغريم-سائحة-سبحت-مكشوفة-الصدر-في-قناة-البندقية--1057195531.html
تغريم سائحة سبحت مكشوفة الصدر في قناة البندقية واستلقت على نصب تذكاري للالتقاط الصور
تغريم سائحة سبحت مكشوفة الصدر في قناة البندقية واستلقت على نصب تذكاري للالتقاط الصور
غرمت سائحة من التشيك بمبلغ 513 دولارا ومنعت من دخول مدينة البندقية الإيطالية بعدما سبحت في القناة وهي مكشوفة الصدر ورمت ملابسها على نصب تذكاري يكرّم أبطال... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T12:18+0000
2022-01-26T12:19+0000
إيطاليا
البندقية
سائح
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واعتقلت الشرطة المرأة التي لم يتم الكشف عن اسمها، وقامت بتغريمها بدفع 350 يورو (نحو 400 دولار). واتهمتها بسلوك معاد للمجتمع، وحظروا دخولها إلى المدينة مدة 48 ساعة، بالإضافة إلى غرامة منفصلة قدرها 100 يورو (نحو 113 دولارًا).وكُرّس النصب كتحية للنساء اللواتي ضحّين بحياتهنّ خلال الحرب من أجل استعادة الحرية خلال حقبة الفاشية. وقد صُنع التمثال من البرونز، نصفها في الماء ونصفها الآخر على منصة مصنوعة من البرونز والإسمنت.هذا وكان قد طُرد سائح اسكتلندي في الصيف الماضي بسبب الغوص في القناة الكبرى قبالة جسر "أكاديميا" بعد ليلة صاخبة في الخارج. وطُرد ثنائي ألماني عام 2019، بسبب إعدادهما القهوة على موقد تخييم تحت جسر "ريالتو".
إيطاليا
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إيطاليا, البندقية, سائح

تغريم سائحة سبحت مكشوفة الصدر في قناة البندقية واستلقت على نصب تذكاري للالتقاط الصور

12:18 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 12:19 GMT 26.01.2022)
© REUTERS / Yara Nardiإدراج البندقية ضمن القائمة البيضاء - البندقية مفتوحة أمام السياح، إيطاليا 7 يونيو 2021
إدراج البندقية ضمن القائمة البيضاء - البندقية مفتوحة أمام السياح، إيطاليا 7 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Yara Nardi
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غرمت سائحة من التشيك بمبلغ 513 دولارا ومنعت من دخول مدينة البندقية الإيطالية بعدما سبحت في القناة وهي مكشوفة الصدر ورمت ملابسها على نصب تذكاري يكرّم أبطال الحرب الإيطالية.
واعتقلت الشرطة المرأة التي لم يتم الكشف عن اسمها، وقامت بتغريمها بدفع 350 يورو (نحو 400 دولار). واتهمتها بسلوك معاد للمجتمع، وحظروا دخولها إلى المدينة مدة 48 ساعة، بالإضافة إلى غرامة منفصلة قدرها 100 يورو (نحو 113 دولارًا).
وكُرّس النصب كتحية للنساء اللواتي ضحّين بحياتهنّ خلال الحرب من أجل استعادة الحرية خلال حقبة الفاشية. وقد صُنع التمثال من البرونز، نصفها في الماء ونصفها الآخر على منصة مصنوعة من البرونز والإسمنت.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية لـCNN، إنه وفقًا لتقريرهم، كانت المرأة مستلقية على النصب التذكاري، وتأخذ وضعية المرأة المقتولة بهدف التقاط صورة لها.

هذا وكان قد طُرد سائح اسكتلندي في الصيف الماضي بسبب الغوص في القناة الكبرى قبالة جسر "أكاديميا" بعد ليلة صاخبة في الخارج. وطُرد ثنائي ألماني عام 2019، بسبب إعدادهما القهوة على موقد تخييم تحت جسر "ريالتو".
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