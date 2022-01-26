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تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية لمصر بـ40 مليار جنيه
تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية لمصر بـ40 مليار جنيه
تضمنت صفقة الأسلحة الضخمة التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية لمصر 12 طائرة نقل عسكري وأنظمة دفاع جوي متطورة تشمل رادارات إلكترونية طراز "إس بي إس - 48". 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T16:31+0000
2022-01-26T16:31+0000
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وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن صفقة الأسلحة المحتملة لمصر قيمتها 2.5 مليار دولار (نحو 40 مليار جنيه مصري)، مؤكدة أنها تتوافق مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة.وشملت الصفقة المحتملة 12 طائرة نقل عسكري ضخمة طراز "سي 130 جيه 30 سوبر هيركليز" بقيمة 2.2 مليار دولار (نحو 35 مليار جنيه).
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تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية لمصر بـ40 مليار جنيه

16:31 GMT 26.01.2022
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تضمنت صفقة الأسلحة الضخمة التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية لمصر 12 طائرة نقل عسكري وأنظمة دفاع جوي متطورة تشمل رادارات إلكترونية طراز "إس بي إس - 48".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن صفقة الأسلحة المحتملة لمصر قيمتها 2.5 مليار دولار (نحو 40 مليار جنيه مصري)، مؤكدة أنها تتوافق مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية لمصر بـ 40 مليار جنيه - إنفوجراف - سبوتنيك عربي
وشملت الصفقة المحتملة 12 طائرة نقل عسكري ضخمة طراز "سي 130 جيه 30 سوبر هيركليز" بقيمة 2.2 مليار دولار (نحو 35 مليار جنيه).
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