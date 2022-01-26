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https://arabic.sputniknews.com/20220126/تقرير-آبي-أحمد-مستعد-للتفاوض-مع-جبهة-تيغراي-لوقف-إطلاق-النار-1057206625.html
تقرير: آبي أحمد مستعد للتفاوض مع جبهة تيغراي لوقف إطلاق النار
تقرير: آبي أحمد مستعد للتفاوض مع جبهة تيغراي لوقف إطلاق النار
قال رئيس مجموعة الشتات الإثيوبي، مسفين تيجينو، إن رئيس الوزراء آبي أحمد أبلغه بأنه على استعداد لخوض مفاوضات لوقف إطلاق النار بين حكومته وقوات تيغراي لإنهاء... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T15:19+0000
2022-01-26T15:19+0000
أخبار إثيوبيا
آبي أحمد
العمليات العسكرية في تيغراي
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لم يصرح رئيس الوزراء آبي أحمد بذلك علانية على الإطلاق مع استمرار جهود الوساطة الدولية وسط واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.وصف مسفين، رئيس لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإثيوبية أجواء لقائه الذي استمر خمس ساعات يوم السبت مع آبي أحمد بأنها "رغبة جادة للغاية لوقف هذا الأمر. ... بالطبع، يجب أن يكون الطرف الآخر على استعداد".وقال مسفين لوكالة "أسوشيتد برس" إن رئيس الوزراء قال إنه "ستكون هناك مفاوضات، ومفاوضات معقولة، من شأنها أن تحافظ على مصلحة سلامة الأمة أولا".وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص الجديد الذي زار إثيوبيا الأسبوع الماضي "سيكون لديه أفكار" بشأن العملية.وكان الحديث عن المفاوضات بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي الشعبية، التي هيمنت على الحكومة في البلاد قبل تولي آبي السلطة، يمثل تحديا جزئيا لأن الحكومة أعلنت جبهة تحرير تيغراي جماعة إرهابية بعد بدء الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.وأواخر الشهر الماضي، شهدت الحرب تحولا كبيرا عندما تراجعت قوات تيغراي، التي كانت تقترب من العاصمة أديس أبابا، إلى منطقتها الشمالية تحت ضغط هجوم عسكري تدعمه طائرات مسيرة.وقال الجيش الإثيوبي في ذلك الوقت إنه لن يلاحق المقاتلين أكثر مما يفتح الطريق أمام جهود الوساطة المتجددة.لكن استمرت الضربات القاتلة من قبل القوات الحكومية بالطائرات المسيرة، مما أسفر عن مقتل مدنيين في تيغراي، بحسب "أسوشيتد برس".وقال مسفين للوكالة إن "قرار عدم المتابعة في الحرب لا يحظى بشعبية بالنسبة ويحسم هذه الحرب حقا".وأضاف أن هذا هو سبب طلب لجنته عقد اجتماع. وتوقعوا حضور نائب أبي أو رئيس الأركان لكن رئيس الوزراء بنفسه هو من حضر الاجتماع.وحول تفاصيل اللقاء، قال مسفين إن النقاش في البداية كان "معاديا بعض الشيء" لرئيس الوزراء، لكن الأخير قال لمجموعة الشتات "عليكم أن تثقوا بي في هذا الموضوع"، وأخبرهم أنه تم احتواء قوات التيغراي، وأن عدم التوغل في منطقة تيغراي يمنح الحكومة الوقت لـ "إجبار" أبناء التيغراي على إعادة النظر في دعمهم للمقاتلين.ولم يصدر تعليق فوري على رواية مسفين من قبل بيلين سيوم المتحدثة باسم آبي أو من المتحدث باسم قوات تيغراي غيتاتشو رضا.
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أخبار إثيوبيا, آبي أحمد, العمليات العسكرية في تيغراي

تقرير: آبي أحمد مستعد للتفاوض مع جبهة تيغراي لوقف إطلاق النار

15:19 GMT 26.01.2022
© AP Photo / Lee Jin-manرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
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قال رئيس مجموعة الشتات الإثيوبي، مسفين تيجينو، إن رئيس الوزراء آبي أحمد أبلغه بأنه على استعداد لخوض مفاوضات لوقف إطلاق النار بين حكومته وقوات تيغراي لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 15 شهرا.
لم يصرح رئيس الوزراء آبي أحمد بذلك علانية على الإطلاق مع استمرار جهود الوساطة الدولية وسط واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وصف مسفين، رئيس لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإثيوبية أجواء لقائه الذي استمر خمس ساعات يوم السبت مع آبي أحمد بأنها "رغبة جادة للغاية لوقف هذا الأمر. ... بالطبع، يجب أن يكون الطرف الآخر على استعداد".
وقال مسفين لوكالة "أسوشيتد برس" إن رئيس الوزراء قال إنه "ستكون هناك مفاوضات، ومفاوضات معقولة، من شأنها أن تحافظ على مصلحة سلامة الأمة أولا".
وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص الجديد الذي زار إثيوبيا الأسبوع الماضي "سيكون لديه أفكار" بشأن العملية.
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وكان الحديث عن المفاوضات بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي الشعبية، التي هيمنت على الحكومة في البلاد قبل تولي آبي السلطة، يمثل تحديا جزئيا لأن الحكومة أعلنت جبهة تحرير تيغراي جماعة إرهابية بعد بدء الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وأواخر الشهر الماضي، شهدت الحرب تحولا كبيرا عندما تراجعت قوات تيغراي، التي كانت تقترب من العاصمة أديس أبابا، إلى منطقتها الشمالية تحت ضغط هجوم عسكري تدعمه طائرات مسيرة.
وقال الجيش الإثيوبي في ذلك الوقت إنه لن يلاحق المقاتلين أكثر مما يفتح الطريق أمام جهود الوساطة المتجددة.
لكن استمرت الضربات القاتلة من قبل القوات الحكومية بالطائرات المسيرة، مما أسفر عن مقتل مدنيين في تيغراي، بحسب "أسوشيتد برس".
وقال مسفين للوكالة إن "قرار عدم المتابعة في الحرب لا يحظى بشعبية بالنسبة ويحسم هذه الحرب حقا".
وأضاف أن هذا هو سبب طلب لجنته عقد اجتماع. وتوقعوا حضور نائب أبي أو رئيس الأركان لكن رئيس الوزراء بنفسه هو من حضر الاجتماع.
وحول تفاصيل اللقاء، قال مسفين إن النقاش في البداية كان "معاديا بعض الشيء" لرئيس الوزراء، لكن الأخير قال لمجموعة الشتات "عليكم أن تثقوا بي في هذا الموضوع"، وأخبرهم أنه تم احتواء قوات التيغراي، وأن عدم التوغل في منطقة تيغراي يمنح الحكومة الوقت لـ "إجبار" أبناء التيغراي على إعادة النظر في دعمهم للمقاتلين.
ولم يصدر تعليق فوري على رواية مسفين من قبل بيلين سيوم المتحدثة باسم آبي أو من المتحدث باسم قوات تيغراي غيتاتشو رضا.
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