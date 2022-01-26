جونسون: توغل المقاتلات الصينية في أجواء تايوان لا يؤدي إلى السلام

وفي كلمة أمام البرلمان علق جونسون على تحركات الطائرات الحربية الصينية: "الرحلات الجوية العسكرية الصينية التي تمت بالقرب من تايوان في الأيام الأخيرة لا تساعد على السلام والاستقرار في المنطقة".وأضاف: "ما نحتاجه هو معاهدة سلام وحوارات بناءة بين الناس على جانبي مضيق تايوان"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وتشكو تايوان - التي تعتبرها الصين أنها جزء من أراضيها - منذ أكثر من عام من المهام المتكررة للقوات الجوية الصينية، وأبلغت عن أكبر توغل منذ أكتوبر/ تشرين الأول يوم الأحد.وقالت وزارة الدفاع التايوانية، يوم الأحد، إن سلاح الجو حذر 39 طائرة صينية اخترقت المجال الجوي للجزيرة، موضحة أن السرب الصيني ضم 34 مقاتلة و4 طائرات حرب إلكترونية وقاذفة واحدة.وازدادت عمليات التوغل الصينية بشكل كبير في الربع الأخير من العام 2021 في منطقة "تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي التايوانية (أديز)"، إذ تمّت أكبر عملية توغل يومية في الرابع من أكتوبر، عندما دخلت 56 مقاتلة صينية المنطقة.في العامين الماضيين، كثفت الصين الضغوط العسكرية والدبلوماسية لتأكيد مطالبتها بالسيادة على تايوان، مما أدى إلى تأجيج غضب تايوان وقلق واشنطن.من جانبها، أكدت تايوان مرارا استقلالها والتزامها بالدفاع عن حريتها وديمقراطيتها، فيما تصف الصين قضية تايوان دائما بأنها القضية الأكثر حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية، يوم الأحد، إن سلاح الجو حذر 39 طائرة صينية اخترقت المجال الجوي للجزيرة، موضحة أن السرب الصيني ضم 34 مقاتلة و4 طائرات حرب إلكترونية وقاذفة واحدة.
وازدادت عمليات التوغل الصينية بشكل كبير في الربع الأخير من العام 2021 في منطقة "تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي التايوانية (أديز)"، إذ تمّت أكبر عملية توغل يومية في الرابع من أكتوبر، عندما دخلت 56 مقاتلة صينية المنطقة.
في العامين الماضيين، كثفت الصين الضغوط العسكرية والدبلوماسية لتأكيد مطالبتها بالسيادة على تايوان، مما أدى إلى تأجيج غضب تايوان وقلق واشنطن.
من جانبها، أكدت تايوان مرارا استقلالها والتزامها بالدفاع عن حريتها وديمقراطيتها، فيما تصف الصين قضية تايوان دائما بأنها القضية الأكثر حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.