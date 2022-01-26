تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220126/جونسون-توغل-المقاتلات-الصينية-في-أجواء-تايوان-لا-يؤدي-إلى-السلام-1057200551.html
جونسون: توغل المقاتلات الصينية في أجواء تايوان لا يؤدي إلى السلام
جونسون: توغل المقاتلات الصينية في أجواء تايوان لا يؤدي إلى السلام
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن توغل القوات الجوية الصينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية لا يؤدي إلى السلام والاستقرار في... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T13:22+0000
2022-01-26T13:22+0000
العالم
الصين
بوريس جونسون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1048925470_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_358e90297529f97e76ed3b3ef3820f33.jpg
وفي كلمة أمام البرلمان علق جونسون على تحركات الطائرات الحربية الصينية: "الرحلات الجوية العسكرية الصينية التي تمت بالقرب من تايوان في الأيام الأخيرة لا تساعد على السلام والاستقرار في المنطقة".وأضاف: "ما نحتاجه هو معاهدة سلام وحوارات بناءة بين الناس على جانبي مضيق تايوان"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وتشكو تايوان - التي تعتبرها الصين أنها جزء من أراضيها - منذ أكثر من عام من المهام المتكررة للقوات الجوية الصينية، وأبلغت عن أكبر توغل منذ أكتوبر/ تشرين الأول يوم الأحد.وقالت وزارة الدفاع التايوانية، يوم الأحد، إن سلاح الجو حذر 39 طائرة صينية اخترقت المجال الجوي للجزيرة، موضحة أن السرب الصيني ضم 34 مقاتلة و4 طائرات حرب إلكترونية وقاذفة واحدة.وازدادت عمليات التوغل الصينية بشكل كبير في الربع الأخير من العام 2021 في منطقة "تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي التايوانية (أديز)"، إذ تمّت أكبر عملية توغل يومية في الرابع من أكتوبر، عندما دخلت 56 مقاتلة صينية المنطقة.في العامين الماضيين، كثفت الصين الضغوط العسكرية والدبلوماسية لتأكيد مطالبتها بالسيادة على تايوان، مما أدى إلى تأجيج غضب تايوان وقلق واشنطن.من جانبها، أكدت تايوان مرارا استقلالها والتزامها بالدفاع عن حريتها وديمقراطيتها، فيما تصف الصين قضية تايوان دائما بأنها القضية الأكثر حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/وزير-الخارجية-الصيني-الولايات-المتحدة-مهددة-بدفع-ثمن-لا-يطاق-بسبب-أفعالها-في-تايوان--1054752638.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1048925470_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fec24a2b56c051095f550ad3f9213494.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين, بوريس جونسون

جونسون: توغل المقاتلات الصينية في أجواء تايوان لا يؤدي إلى السلام

13:22 GMT 26.01.2022
© REUTERS / LEE SMITHرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / LEE SMITH
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن توغل القوات الجوية الصينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية لا يؤدي إلى السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي كلمة أمام البرلمان علق جونسون على تحركات الطائرات الحربية الصينية: "الرحلات الجوية العسكرية الصينية التي تمت بالقرب من تايوان في الأيام الأخيرة لا تساعد على السلام والاستقرار في المنطقة".
وأضاف: "ما نحتاجه هو معاهدة سلام وحوارات بناءة بين الناس على جانبي مضيق تايوان"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وتشكو تايوان - التي تعتبرها الصين أنها جزء من أراضيها - منذ أكثر من عام من المهام المتكررة للقوات الجوية الصينية، وأبلغت عن أكبر توغل منذ أكتوبر/ تشرين الأول يوم الأحد.
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
وزير الخارجية الصيني: الولايات المتحدة مهددة بدفع "ثمن لا يطاق" بسبب أفعالها في تايوان
30 ديسمبر 2021, 06:34 GMT
وقالت وزارة الدفاع التايوانية، يوم الأحد، إن سلاح الجو حذر 39 طائرة صينية اخترقت المجال الجوي للجزيرة، موضحة أن السرب الصيني ضم 34 مقاتلة و4 طائرات حرب إلكترونية وقاذفة واحدة.
وازدادت عمليات التوغل الصينية بشكل كبير في الربع الأخير من العام 2021 في منطقة "تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي التايوانية (أديز)"، إذ تمّت أكبر عملية توغل يومية في الرابع من أكتوبر، عندما دخلت 56 مقاتلة صينية المنطقة.
في العامين الماضيين، كثفت الصين الضغوط العسكرية والدبلوماسية لتأكيد مطالبتها بالسيادة على تايوان، مما أدى إلى تأجيج غضب تايوان وقلق واشنطن.
من جانبها، أكدت تايوان مرارا استقلالها والتزامها بالدفاع عن حريتها وديمقراطيتها، فيما تصف الصين قضية تايوان دائما بأنها القضية الأكثر حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية