https://arabic.sputniknews.com/20220126/خبيرة-تحذر-من-آلام-الظهر-التي-تنذر-بأمراض-الكليتين-1057203251.html

خبيرة تحذر من آلام الظهر التي تنذر بأمراض الكليتين

خبيرة تحذر من آلام الظهر التي تنذر بأمراض الكليتين

شاعت آلام الظهر منذ القدم بين الناس، واترتبطت بأسباب عدة كالأعمال الشاقة، والحمل الزائد (كالحوامل مثلا)، ويمكن أن تشير آلام الظهر عموما، وأسفل الظهر خاصة، إلى... 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T14:47+0000

2022-01-26T14:47+0000

2022-01-26T14:47+0000

علوم

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وأخبرت اختصاصية أمراض الكلى مارينا تروبنيكوفا موقع "مير 24"، اليوم الأربعاء، كيف تميز هذه الأعراض بنفسك.وقالت تروبنيكوفا: "هذه الأنواع من الألم في مظاهرها متشابهة جدًا، يمكنك تمييزها عن طريق متى وتحت أي ظروف ظهر الألم، ما الذي أثار ظهوره، وما هي طبيعته".وأوضحت: "ويمكن أن تكون الأسباب الأكثر شيوعًا لآلام الظهر المرتبطة بالكلى، الحصى البولية، والالتهابات النشطة، وتدلي الكلى من الدرجة الثالثة، وتضخم الكلى بسبب تكيسها".وأضافت الطبيبة: "إذا كنت تعاني من آلام الظهر بسبب الكلى المريضة، فمن المرجح أن تظهر أعراض أخرى".وذكرت تروبنيكوفا منها: "الحمى، والألم عند التبول، والدم المصاحب للبول، وللتشخيص، يجب مراجعة الطبيب، وإجراء فحص دم عام، وتحليل للبول، وفحص دم كيميائي حيوي، وفحص بالموجات فوق الصوتية للكلى".بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ الخبراء أنه "قد ينتشر ألم الظهر في أركان مختلفة، بينما تتركز في نقطة واحدة مع أمراض الكلى، وذلك اعتمادًا على الكلية المصابة، حيث أنه قد يظهر الألم في الجانب الأيسر أو الأيمن من أسفل الظهر".

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علوم