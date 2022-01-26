https://arabic.sputniknews.com/20220126/خفر-السواحل-الأمريكي-يعلن-فقد-39-شخصا-بعد-انقلاب-زورق-قبالة-فلوريدا-1057170088.html

خفر السواحل الأمريكي يعلن فقد 39 شخصا بعد انقلاب زورق قبالة فلوريدا

خفر السواحل الأمريكي يعلن فقد 39 شخصا بعد انقلاب زورق قبالة فلوريدا

أجرت فرق الإنقاذ عمليات بحث قبالة ساحل فلوريدا على المحيط الأطلسي، يوم الثلاثاء، بحثا عن 39 شخصا أفاد أحد الناجين بأنهم كانوا معه على متن قارب انقلب في حادث... 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T03:56+0000

2022-01-26T03:56+0000

2022-01-26T03:56+0000

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خفر السواحل الأمريكي

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وقال خفر السواحل في بيان على تويتر، إن الناجي الوحيد، الذي تم العثور عليه متشبثا بالقارب المقلوب، أبلغ السلطات أنه غادر جزر بيميني التابعة لجزر الباهاما، على بعد حوالي 80 كيلومترا شرقي ميامي، على متن قارب بصحبة 39 شخصا مساء السبت.وأفاد خفر السواحل نقلا عما قاله الشخص الناجي، أن القارب انقلب في ظروف طقس قاسية على بعد حوالي 72.4 كيلومتر شرقي خليج فورت بيرس، قبالة ساحل فلوريدا المطل على المحيط الأطلسي في منتصف المسافة بين ميامي وكيب كنافيرال، ولم يكن أحد يرتدي سترة النجاة.وقالت قوات خفر السواحل في البيان، "هذه محاولة مشتبه بها لتهريب بشر". وقال خوسيه هرنانديز المتحدث باسم خفر السواحل إن جنسية من كانوا على متن القارب لم يتم تحديدها بعد، وفقا لوكالة رويترز.وأضاف هرنانديز أنه في محاولة أخرى لعبور المهاجرين، تم إنقاذ 32 شخصا بعد انقلاب قارب يوم الجمعة الماضي غربي بيميني، والتي أصبحت نقطة عبور متكررة للمهربين عبر البحر.ووقوع حوادث انقلاب قوارب أو اعتراضها وهي مكتظة بالبشر ليست بالأمر العارض في المياه الواقعة قبالة فلوريدا. وكثير من هؤلاء يأتون من هايتي أو كوبا ويسعون للوصول إلى الولايات المتحدة.وفي مايو/آيار 2021، لقي 12 مهاجرا كوبيا مصرعهم وتم إنقاذ ثمانية آخرين، بعد أن انقلب قاربهم قبالة كي ويست في ولاية فلوريدا.ووفقا لقوات خفر السواحل، تم التقاط ما لا يقل عن 557 مهاجرا كوبيا من البحر منذ بداية السنة المالية الحالية في أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى ما يقرب من 7400 كوبي تم اعتراض قواربهم خلال السنوات الخمس الماضية.وفي الأسبوع الماضي، تمت إعادة 90 شخصا إلى جمهورية الدومينيكان، التي تتشارك في جزيرة هيسبانيولا مع هايتي، بعد إنقاذ واعتراض ثلاث رحلات غير قانونية عبر ممر مونا البحري بالقرب من بويرتوريكو.

https://arabic.sputniknews.com/20220126/البحرية-الأمريكية-تبحث-عن-مقاتلة-إف-35-سقطت-في-بحر-الصين-الجنوبي-1057169770.html

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