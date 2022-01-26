تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220126/دبلوماسية-أمريكية-أوكرانيا-ليست-جديرة-بعد-بخطة-عمل-للانضمام-إلى-الناتو-1057210138.html
دبلوماسية أمريكية: أوكرانيا ليست جديرة بعد بخطة عمل للانضمام إلى الناتو
دبلوماسية أمريكية: أوكرانيا ليست جديرة بعد بخطة عمل للانضمام إلى الناتو
قالت نائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا لم تستحق بعد خطة عمل للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو". 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T16:44+0000
2022-01-26T16:44+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054265446_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2c61b16113b0cf92972a1a1d9298c70f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت شيرمان، خلال فعالية نظمها منتدى "يالطا للاستراتيجية الأوروبية": "أوكرانيا تعمل على إظهار أنها مستعدة لتلقي خطة عمل للعضوية (في حلف شمال الأطلسي) وهي حتى الآن لم تصل إلى هذه النقطة".يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد استبعد، في وقت سابق، احتمالية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالمنظور القريب؛ مشيرا إلى أن ذلك "يتعلق بحجم العمل الذي يتعين عليهم في أوكرانيا القيام به في مجال الديمقراطية".وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديه رغبة في إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، وتابعت، في إفادة صحفية أمس الثلاثاء: "ليس لدى الرئيس رغبة ولا مصلحة في إرسال قوات إلى أوكرانيا".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وضع 8 آلاف و500 جندي في حالة تأهب قصوى لنشرهم في أوروبا بهدف دعم "الجناح الشرقي" لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054265446_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3b78225cb9c8f478f7e7d2349492ef29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

دبلوماسية أمريكية: أوكرانيا ليست جديرة بعد بخطة عمل للانضمام إلى الناتو

16:44 GMT 26.01.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOمدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021
مدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
تابعنا عبر
قالت نائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا لم تستحق بعد خطة عمل للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".
موسكو - سبوتنيك. وقالت شيرمان، خلال فعالية نظمها منتدى "يالطا للاستراتيجية الأوروبية": "أوكرانيا تعمل على إظهار أنها مستعدة لتلقي خطة عمل للعضوية (في حلف شمال الأطلسي) وهي حتى الآن لم تصل إلى هذه النقطة".
يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد استبعد، في وقت سابق، احتمالية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالمنظور القريب؛ مشيرا إلى أن ذلك "يتعلق بحجم العمل الذي يتعين عليهم في أوكرانيا القيام به في مجال الديمقراطية".
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديه رغبة في إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، وتابعت، في إفادة صحفية أمس الثلاثاء: "ليس لدى الرئيس رغبة ولا مصلحة في إرسال قوات إلى أوكرانيا".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وضع 8 آلاف و500 جندي في حالة تأهب قصوى لنشرهم في أوروبا بهدف دعم "الجناح الشرقي" لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
محمد صلاح مع منتخب مصر - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة مصر(0) وكوت ديفوار (0) في كأس أمم أفريقيا (الشوط الثاني)15:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية