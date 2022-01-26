دبلوماسية أمريكية: أوكرانيا ليست جديرة بعد بخطة عمل للانضمام إلى الناتو

موسكو - سبوتنيك. وقالت شيرمان، خلال فعالية نظمها منتدى "يالطا للاستراتيجية الأوروبية": "أوكرانيا تعمل على إظهار أنها مستعدة لتلقي خطة عمل للعضوية (في حلف شمال الأطلسي) وهي حتى الآن لم تصل إلى هذه النقطة".يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد استبعد، في وقت سابق، احتمالية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالمنظور القريب؛ مشيرا إلى أن ذلك "يتعلق بحجم العمل الذي يتعين عليهم في أوكرانيا القيام به في مجال الديمقراطية".وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديه رغبة في إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، وتابعت، في إفادة صحفية أمس الثلاثاء: "ليس لدى الرئيس رغبة ولا مصلحة في إرسال قوات إلى أوكرانيا".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وضع 8 آلاف و500 جندي في حالة تأهب قصوى لنشرهم في أوروبا بهدف دعم "الجناح الشرقي" لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
قالت نائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا لم تستحق بعد خطة عمل للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".
موسكو - سبوتنيك. وقالت شيرمان، خلال فعالية نظمها منتدى "يالطا للاستراتيجية الأوروبية": "أوكرانيا تعمل على إظهار أنها مستعدة لتلقي خطة عمل للعضوية (في حلف شمال الأطلسي) وهي حتى الآن لم تصل إلى هذه النقطة".
يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد استبعد، في وقت سابق، احتمالية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالمنظور القريب؛ مشيرا إلى أن ذلك "يتعلق بحجم العمل الذي يتعين عليهم في أوكرانيا القيام به في مجال الديمقراطية".
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديه رغبة في إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، وتابعت، في إفادة صحفية أمس الثلاثاء: "ليس لدى الرئيس رغبة ولا مصلحة في إرسال قوات إلى أوكرانيا".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وضع 8 آلاف و500 جندي في حالة تأهب قصوى لنشرهم في أوروبا بهدف دعم "الجناح الشرقي" لحلف شمال الأطلسي "الناتو".