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https://arabic.sputniknews.com/20220126/دراسة-عصير-الجزر-يساعد-في-حل-مشكلة-ارتفاع-ضغط-الدم-1057197160.html
دراسة: عصير الجزر يساعد في حل مشكلة ارتفاع ضغط الدم
دراسة: عصير الجزر يساعد في حل مشكلة ارتفاع ضغط الدم
أشارت دراسة علمية إلى أهمية تناول عصير الجزر ودوره في خفض ضغط الدم. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T12:42+0000
2022-01-26T12:42+0000
2022-01-26T12:42+0000
مجتمع
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وقالت أن الاستهلاك المنتظم لعصير الجزر يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى الشخص الذي يعاني من مشاكل في ارتفاعه، بحسب ما نشرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.ونشر كاتب المقالة هارييت وايتهيد، قائلا: "يظهر التحليل أنه يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي".و تعرض المقالة بيانات بحثية تفيد بأن استهلاك الجزر يرتبط بانخفاض ضغط الدم. تم جمعها من 2195 شخصًا شاركوا في التجربة.بالإضافة إلى ذلك، نصح وايتهيد بالتوقف عن التدخين وشرب الكحول، وكذلك تقليل كمية القهوة المستهلكة لحل مشاكل الضغط.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
دراسة: عصير الجزر يساعد في حل مشكلة ارتفاع ضغط الدم
أشارت دراسة علمية إلى أهمية تناول عصير الجزر ودوره في خفض ضغط الدم.
وقالت أن الاستهلاك المنتظم
لعصير الجزر
يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى الشخص الذي يعاني من مشاكل في ارتفاعه، بحسب ما نشرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.
ونشر كاتب المقالة هارييت وايتهيد، قائلا: "يظهر التحليل أنه يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي".
و تعرض المقالة
بيانات بحثية
تفيد بأن استهلاك الجزر يرتبط بانخفاض ضغط الدم. تم جمعها من 2195 شخصًا شاركوا في التجربة.
وبحسب وايتهيد، فإن عصير الجزر يبطل تأثير الملح على الجسم، والذي غالبًا ما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.
بالإضافة إلى ذلك، نصح وايتهيد بالتوقف عن التدخين وشرب الكحول، وكذلك تقليل كمية القهوة المستهلكة لحل مشاكل الضغط.