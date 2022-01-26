رئيس الأركان الإسرائيلي: نفذنا عمليات توغل داخل دولة مجاورة

جاء ذلك في مقطع متلفز بثته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية لكوخافي خلال ندوة شبابية جرت مساء اليوم الأربعاء.وقال قائد الأركان الإسرائيلي "نفذنا عملية توغل ليس بعيدا عن هنا منذ حوالي شهر".وأضاف إن المهمة كانت "أخلاقية" وجرى إعطاء الضوء الأخضر على إطلاقها من أعلى المستويات في إسرائيل.وتابع كوخافي أنه تم الأخذ بعين الاعتبار احتمالية إصابة الجنود الإسرائيلي "الذين نفذوا العملية خارج الحدود على يد مقاتلي العدو"، مشيرا إلى أن العملية تمت بصورة "ممتازة".وفي حين لم يكشف القائد العسكري الإسرائيلي عن اسم هذه الدولة، أشارت القناة إلى ما أفادت به قناة سعودية في وقت سابق اليوم من أن قوات خاصة إسرائيلية نفذت 3 عمليات توغل في عمق الأراضي السورية منذ بداية شهر يناي/كانون الثاني الجاري.وأضافت قناة "الحدث" نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي أن "قوات إسرائيلية خاصة تواصل القيام بمهمات حساسة داخل الأراضي السورية و أن العمليات الإسرائيلية داخل العمق السوري لم تتوقف".
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إن مقاتلي بلاده نفذوا عملية توغل عسكرية في دولة مجاورة منذ حوالي شهر.
جاء ذلك في مقطع متلفز بثته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية لكوخافي خلال ندوة شبابية جرت مساء اليوم الأربعاء.
وقال قائد الأركان الإسرائيلي "نفذنا عملية توغل ليس بعيدا عن هنا منذ حوالي شهر".
وأضاف إن المهمة كانت "أخلاقية" وجرى إعطاء الضوء الأخضر على إطلاقها من أعلى المستويات في إسرائيل.
وتابع كوخافي أنه تم الأخذ بعين الاعتبار احتمالية إصابة الجنود الإسرائيلي "الذين نفذوا العملية خارج الحدود على يد مقاتلي العدو"، مشيرا إلى أن العملية تمت بصورة "ممتازة".
כחלק מאירועי ציון 25 שנה לאסון המסוקים, הרמטכ"ל כוכבי רמז בשיחה עם בני נוער על מבצע פשיטה שערך צה"ל בחודש האחרון מעבר לגבול במדינה סמוכה. הוא הגדיר את המשימה "ערכית", שאושרה בדרגות הגבוהות ביותר. במבצע, כך לפי כוכבי, נלקחה האפשרות שלוחמים ייפגעו או ייפצעו מהאויב@ItayBlumentalpic.twitter.com/xeHuMvs151
وفي حين لم يكشف القائد العسكري الإسرائيلي عن اسم هذه الدولة، أشارت القناة إلى ما أفادت به قناة سعودية في وقت سابق اليوم من أن قوات خاصة إسرائيلية نفذت 3 عمليات توغل في عمق الأراضي السورية منذ بداية شهر يناي/كانون الثاني الجاري.
وأضافت قناة "الحدث" نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي أن "قوات إسرائيلية خاصة تواصل القيام بمهمات حساسة داخل الأراضي السورية و أن العمليات الإسرائيلية داخل العمق السوري لم تتوقف".