https://arabic.sputniknews.com/20220126/رئيس-الأركان-الإيراني-تواجد-الكيان-الصهيوني-في-المنطقة-يهدد-الأمن-والاستقرار-1057194209.html

رئيس الأركان الإيراني: تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار

رئيس الأركان الإيراني: تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار

وقال اللواء محمد باقري، رئيس الأركان الإيراني، خلال اجتماع مع وزير دفاع جمهورية أذربيجان، ذاكر حسنوف، الذي یزور إيران حالیا، إن "تواجد الكيان الصهيوني في... 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T11:53+0000

2022-01-26T11:53+0000

2022-01-26T11:53+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

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وأوضح أن "تحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة، الذي تم بعد ثلاثة عقود، يسر قائد الثورة الإسلامیة والشعب الإيراني"، مؤكدا أن "البلدين لديهما العديد من القواسم المشتركة تاريخیا ودینیا ولغویا"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.ووصف "تواجد إسرائيل في المنطقة بأنه عامل انقسام وتهديد لأمن واستقرار دول المنطقة"، معلنا "استعداد الجمهورية الإسلامية الإیرانیة للمشاركة في إعادة إعمار الأراضي المحررة لجمهورية أذربيجان".وكان نائب القائد العام للجيش الإيراني، العميد محمد حسين دادرس، قال مؤخرا، إن قواته المسلحة جاهزة للرد على أي تهديد.وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات العميد دادرس جاءت في كلمة له خلال مراسم تخريج دفعة من خريجي الأكاديميات العسكرية الإيرانية، والتي أكد فيها أن وضع إيران العسكري جيد جدا، اليوم، وفي وضع يمكنها فيه الرد على أي تهديد.وشدد العميد دادرس على أن إيران باتت في غنى عن شراء الأسلحة من الخارج ويجري تأمين ما تحتاجه وطنيا، موضحا أن "الضجة التي يثيرها الكيان الصهيوني هي بسبب افتقاره للقوة اللازمة لمواجهتنا وهو يعلم أن أي رد غاضب يتلقاه منا سيشله".ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضية، توصياتها بشأن السياسة المطلوبة لبلادها أمام إيران.ونشر الجنرال عاموس غلعاد، الرئيس السابق للهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، مقالا على الموقع الإلكتروني للوزارة، ذكر من خلالها توصياته المهمة لمواجهة إيران وقدراتها النووية والعسكرية.ونادى غلعاد بوضع إحباط البرنامج النووي الإيراني في قلب أجندة إسرائيل الاستراتيجية، وتركيز الاهتمام الجارف بهذا الأمر، ورغم الاهتمام، أيضا، بمواجهة حماس في الجنوب الإسرائيلي، وحزب الله في الشمال، فإن التركيز يجب أن ينصب على إيران، في المقام الأول.وناشد الجنرال عاموس غلعاد بضرورة الاستعداد لأي مواجهة مع "حزب الله" اللبناني، بدعوى اعتباره الأداة الأولى لإيران في حال الدخول في حرب مباشرة مع إسرائيل، فإن الحزب اللبناني سيكون الساعد الأول لإيران، وهو ما يعني الاستعداد الإسرائيلي لمواجهة إيران، خارجيا وداخليا، أو على حد وصف المقال، لحرب مباشرة وغير مباشرة مع إيران.ولم تقف توصيات غلعاد وخيمينيس عند هذا الحد، بل كتب أنه على إسرائيل توسيع قدراتها العسكرية والاستخبارية لتشمل دوائر أبعد، مثل اليمن والعراق، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ومحاولة إلحاق الضرر بالمصالح الإيرانية فيهما، بهدف "إعطاء النظام الإيراني الشعور بأنه مهدد في كل مكان يتواجد فيه".

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