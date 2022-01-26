روسيا تنشر أحدث مقاتلات "سو-35" في بيلاروسيا... فيديو

وقالت في بيان: "تستمر أطقم المقاتلات المتعددة المهام من طراز سو-35إس في المنطقة العسكرية الشرقية، المشاركة في فحص قوات الرد السريع التابعة لدولة الاتحاد، في الانتقال إلى المطارات البيلاروسية. وأثناء الرحلة، تقوم الأطقم بعمليات هبوط في المطارات التابعة لدولة الاتحاد في المناطق العسكرية الوسطى والغربية للاستعداد للرحلة القادمة واستراحة الأطقم".بعد وصولها إلى بيلاروسيا، ستتولى المقاتلات المهام القتالية في إطار اختبار أداء نظام الدفاع الجوي الموحد لدولة الاتحاد.سيتم اختبار قوات الرد السريع لدولة الاتحاد على مرحلتين. في المرحلة الأولى، حتى 9 فبراير/ شباط، سيتم نقل وإنشاء مجموعة من القوات على أراضي بيلاروسيا في أقرب وقت ممكن، وكذلك تنظيم الحماية والدفاع عن المرافق الحكومية والعسكرية المهمة، والحدود الجوية، والتحقق من جاهزية قوات الدفاع الجوي.وفي المرحلة الثانية، في الفترة من 10 فبراير إلى 20 منه، ستُجرى مناورات مشتركة باسم "قرار الحلفاء 2022"، سيعملون في إطارها على معالجة قضايا قمع وصد العدوان الخارجي، وكذلك مكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا ستنقل مقاتلات حديثة من طراز "سو-35 إس" إلى المطارات في بيلاروسيا في إطار اختبار لقوات الرد السريع التابعة لدولة الاتحاد.
وقالت في بيان: "تستمر أطقم المقاتلات المتعددة المهام من طراز سو-35إس في المنطقة العسكرية الشرقية، المشاركة في فحص قوات الرد السريع التابعة لدولة الاتحاد، في الانتقال إلى المطارات البيلاروسية. وأثناء الرحلة، تقوم الأطقم بعمليات هبوط في المطارات التابعة لدولة الاتحاد في المناطق العسكرية الوسطى والغربية للاستعداد للرحلة القادمة واستراحة الأطقم".
بعد وصولها إلى بيلاروسيا، ستتولى المقاتلات المهام القتالية في إطار اختبار أداء نظام الدفاع الجوي الموحد لدولة الاتحاد.
سيتم اختبار قوات الرد السريع لدولة الاتحاد على مرحلتين. في المرحلة الأولى، حتى 9 فبراير/ شباط، سيتم نقل وإنشاء مجموعة من القوات على أراضي بيلاروسيا في أقرب وقت ممكن، وكذلك تنظيم الحماية والدفاع عن المرافق الحكومية والعسكرية المهمة، والحدود الجوية، والتحقق من جاهزية قوات الدفاع الجوي.
وفي المرحلة الثانية، في الفترة من 10 فبراير إلى 20 منه، ستُجرى مناورات مشتركة باسم "قرار الحلفاء 2022"، سيعملون في إطارها على معالجة قضايا قمع وصد العدوان الخارجي، وكذلك مكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد.