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https://arabic.sputniknews.com/20220126/ستيفاني-وليامز-تبحث-مع-مسؤولين-أمنيين-ليبيين-دمج-التشكيلات-المسلحة-في-مؤسسات-الدولة-1057199228.html
ستيفاني وليامز تبحث مع مسؤولين أمنيين ليبيين دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة
ستيفاني وليامز تبحث مع مسؤولين أمنيين ليبيين دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة
أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، عن لقاء مع عدد من القادة العسكريين والأمنيين في طرابلس؛ لمناقشة دمج التشكيلات المسلحة في... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T13:00+0000
2022-01-26T13:00+0000
أخبار ليبيا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وليامز، في تغريدة نشرتها بحسابها في "تويتر"، اليوم الأربعاء، "التقيت، يوم أمس، بلجنة 410، لتسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة والقوات المساندة، على أساس فردي وعلى امتداد الوطن، في مؤسسات الدولة؛ وكذلك في القطاع الخاص".ولفتت ويليامز إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا قدرة ليبيا على استيعاب جميع الأفراد، في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.وأضافت، "إلا أنهم شددوا على أن الوصول لذلك، يتطلب عوامل الاستقرار، والحد من التدخل الأجنبي"."لجنة 410" الليبية، تختص بتنظيم واستيعاب ودمج الأفراد من التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة؛ وتضم أعضاءً من وزارتي الدفاع والداخلية، وعددا من المختصين في الشؤون الاجتماعية والطبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/أبو-الغيط-يلتقي-ستيفاني-وليامز-لبحث-مستجدات-الأوضاع-في-ليبيا-1056276866.html
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أخبار ليبيا اليوم

ستيفاني وليامز تبحث مع مسؤولين أمنيين ليبيين دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة

13:00 GMT 26.01.2022
© Sputnik . Mariem Mohamed الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Mariem Mohamed
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أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، عن لقاء مع عدد من القادة العسكريين والأمنيين في طرابلس؛ لمناقشة دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وليامز، في تغريدة نشرتها بحسابها في "تويتر"، اليوم الأربعاء، "التقيت، يوم أمس، بلجنة 410، لتسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة والقوات المساندة، على أساس فردي وعلى امتداد الوطن، في مؤسسات الدولة؛ وكذلك في القطاع الخاص".
أمين عام جامعة الدول العربية وستيفاني وليامز مستشار أمين عام الأمم المتحدة بشأن ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
أبو الغيط يلتقي ستيفاني وليامز لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا
16 يناير, 15:32 GMT
ولفتت ويليامز إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا قدرة ليبيا على استيعاب جميع الأفراد، في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وأضافت، "إلا أنهم شددوا على أن الوصول لذلك، يتطلب عوامل الاستقرار، والحد من التدخل الأجنبي".
"لجنة 410" الليبية، تختص بتنظيم واستيعاب ودمج الأفراد من التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة؛ وتضم أعضاءً من وزارتي الدفاع والداخلية، وعددا من المختصين في الشؤون الاجتماعية والطبية.
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