ستيفاني وليامز تبحث مع مسؤولين أمنيين ليبيين دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وليامز، في تغريدة نشرتها بحسابها في "تويتر"، اليوم الأربعاء، "التقيت، يوم أمس، بلجنة 410، لتسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة والقوات المساندة، على أساس فردي وعلى امتداد الوطن، في مؤسسات الدولة؛ وكذلك في القطاع الخاص".ولفتت ويليامز إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا قدرة ليبيا على استيعاب جميع الأفراد، في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.وأضافت، "إلا أنهم شددوا على أن الوصول لذلك، يتطلب عوامل الاستقرار، والحد من التدخل الأجنبي"."لجنة 410" الليبية، تختص بتنظيم واستيعاب ودمج الأفراد من التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة؛ وتضم أعضاءً من وزارتي الدفاع والداخلية، وعددا من المختصين في الشؤون الاجتماعية والطبية.
أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، عن لقاء مع عدد من القادة العسكريين والأمنيين في طرابلس؛ لمناقشة دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وليامز، في تغريدة نشرتها بحسابها في "تويتر"، اليوم الأربعاء، "التقيت، يوم أمس، بلجنة 410، لتسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة والقوات المساندة، على أساس فردي وعلى امتداد الوطن، في مؤسسات الدولة؛ وكذلك في القطاع الخاص".
ولفتت ويليامز إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا قدرة ليبيا على استيعاب جميع الأفراد، في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
1/2 Met yesterday with the 410 DDR Committee @Tripoli’s Abou Setta Naval Base. I was briefed by the Committee's Head Major General Mahmoud Ben Yezza on the work of the committee & its plans to re-integrate armed formations/supporting forces, on an individual basis ... pic.twitter.com/R3tsaFgsmh