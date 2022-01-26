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https://arabic.sputniknews.com/20220126/شاب-يلغي-موعدا-مع-صديقته-الجديدة-بعد-أن-رأى-صورتها-ولم-يتوقع-ماذا-كان-ينتظره-على-تيك-توك-فيديو-1057188659.html
شاب يلغي موعدا مع صديقته الجديدة بعد أن رأى صورتها ولم يتوقع ماذا كان ينتظره على "تيك توك".. فيديو
شاب يلغي موعدا مع صديقته الجديدة بعد أن رأى صورتها ولم يتوقع ماذا كان ينتظره على "تيك توك".. فيديو
كشفت مدوّنة تدعى سارة جوزفين أن شابًا قابلته على تطبيق "مواعدة"، ألغى موعدًا معها بعد أن رأى صورتها. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T09:45+0000
2022-01-26T09:45+0000
مجتمع
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نشرت جوزفين مقطع فيديو حول ما حدث على "TikTok"، في التعليقات، فوجئ العديد من المستخدمين بصرامة الرجل.كتبت الفتاة على الفيديو: "عندما يسألك عن موعد ثم يلغيه بسبب الجلد المترهل في بطنك".كما عرضت المدونة الحوار بين الطرفين، وعلّقت: "المشكلة الوحيدة هي الجلد الزائد على بطنك بسبب الحمل. شكرًا لك على تفهمك".وقد حصد الفيديو أكثر من 280 ألف مشاهدة، وأيد العديد من المشاهدين جوزفين.نشرت جوزفين أيضًا مقطع فيديو آخر على "TikTok" حول الحادث. أوضحت الفتاة أنها تتفهم حقيقة أن الناس قد يكون لديهم تفضيلات مختلفة فيما يتعلق بشخصية شركائهم ولكن ليس بتلك التفاصيل السخيفة.
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مجتمع

شاب يلغي موعدا مع صديقته الجديدة بعد أن رأى صورتها ولم يتوقع ماذا كان ينتظره على "تيك توك".. فيديو

09:45 GMT 26.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvicتطبيق "تيك توك"
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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كشفت مدوّنة تدعى سارة جوزفين أن شابًا قابلته على تطبيق "مواعدة"، ألغى موعدًا معها بعد أن رأى صورتها.
نشرت جوزفين مقطع فيديو حول ما حدث على "TikTok"، في التعليقات، فوجئ العديد من المستخدمين بصرامة الرجل.
كتبت الفتاة على الفيديو: "عندما يسألك عن موعد ثم يلغيه بسبب الجلد المترهل في بطنك".
@charliesmom_gotitgoingon Where do men find the audacity😂 #greenscreen #DatingFail #bodypositivity #Dating #ILoveMe #datingafterdivorce ♬ original sound - maisy
كما عرضت المدونة الحوار بين الطرفين، وعلّقت: "المشكلة الوحيدة هي الجلد الزائد على بطنك بسبب الحمل. شكرًا لك على تفهمك".
وقد حصد الفيديو أكثر من 280 ألف مشاهدة، وأيد العديد من المشاهدين جوزفين.
نشرت جوزفين أيضًا مقطع فيديو آخر على "TikTok" حول الحادث. أوضحت الفتاة أنها تتفهم حقيقة أن الناس قد يكون لديهم تفضيلات مختلفة فيما يتعلق بشخصية شركائهم ولكن ليس بتلك التفاصيل السخيفة.
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