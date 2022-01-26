https://arabic.sputniknews.com/20220126/شاب-يلغي-موعدا-مع-صديقته-الجديدة-بعد-أن-رأى-صورتها-ولم-يتوقع-ماذا-كان-ينتظره-على-تيك-توك-فيديو-1057188659.html

شاب يلغي موعدا مع صديقته الجديدة بعد أن رأى صورتها ولم يتوقع ماذا كان ينتظره على "تيك توك".. فيديو

شاب يلغي موعدا مع صديقته الجديدة بعد أن رأى صورتها ولم يتوقع ماذا كان ينتظره على "تيك توك".. فيديو

كشفت مدوّنة تدعى سارة جوزفين أن شابًا قابلته على تطبيق "مواعدة"، ألغى موعدًا معها بعد أن رأى صورتها. 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T09:45+0000

2022-01-26T09:45+0000

2022-01-26T09:45+0000

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104522/59/1045225995_0:155:3088:1892_1920x0_80_0_0_2324dda673cbd65977a3ac90fef9aef7.jpg

نشرت جوزفين مقطع فيديو حول ما حدث على "TikTok"، في التعليقات، فوجئ العديد من المستخدمين بصرامة الرجل.كتبت الفتاة على الفيديو: "عندما يسألك عن موعد ثم يلغيه بسبب الجلد المترهل في بطنك".كما عرضت المدونة الحوار بين الطرفين، وعلّقت: "المشكلة الوحيدة هي الجلد الزائد على بطنك بسبب الحمل. شكرًا لك على تفهمك".وقد حصد الفيديو أكثر من 280 ألف مشاهدة، وأيد العديد من المشاهدين جوزفين.نشرت جوزفين أيضًا مقطع فيديو آخر على "TikTok" حول الحادث. أوضحت الفتاة أنها تتفهم حقيقة أن الناس قد يكون لديهم تفضيلات مختلفة فيما يتعلق بشخصية شركائهم ولكن ليس بتلك التفاصيل السخيفة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع