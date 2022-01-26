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https://arabic.sputniknews.com/20220126/عالم-سياسي-يعلق-على-تصنيف-خاركوف-كجزء-من-روسيا-على-شبكة-سي-إن-إن-1057190217.html
عالم سياسي يعلق على تصنيف خاركوف كجزء من روسيا على شبكة "سي إن إن"
عالم سياسي يعلق على تصنيف خاركوف كجزء من روسيا على شبكة "سي إن إن"
علّق فلاديمير شابوفالوف، نائب مدير معهد التاريخ والسياسة في جامعة موسكو الحكومية التربوية، في مقابلة مع قناة RT، بأن قناة CNN الأمريكية صنفت مدينة خاركوف... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T10:21+0000
2022-01-26T10:22+0000
العالم
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وقال العالم السياسي الروسي: "هذا يشير إلى أنه لا يوجد فرق بالنسبة للصحفيين في القناة الغربية الرائدة عن أي بلد يتحدثون. والجمهور، مشاهدو القناة، يعرفون القليل عن أوكرانيا وروسيا. تظهر استطلاعات الرأي أنه لا يمكنهم إظهار موقع أوكرانيا على الخريطة. ولا يعرف السياسيون الأمريكيون سوى القليل عن أوكرانيا. في هذه الحالة، نرى أن الأشخاص غير الأكفاء (أعني السياسيين) يتخذون قرارات خطيرة، والصحفيون غير الأكفاء يعرضون أخبار معينة بأخطاء واضحة".وأشار الخبير إلى أنه نتيجة لذلك، فإن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة، بناءً على هذه المعرفة غير الكفؤة، "محفوفة بعواقب سلبية خطيرة".في وقت سابق، صنفت قناة CNN خاركوف كمدينة روسية في خبر عن تدريبات عسكرية روسية.وأظهر الفيديو دبابات ومعدات عسكرية أخرى، فضلا عن منشآت لإزالة الألغام.في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أعرب زيلينسكي عن رأي مفاده أن روسيا يمكن أن تكثف من تصعيد الموقف في تلك المناطق التي يعيش فيها تاريخيًا أشخاص تربطهم روابط عائلية بالروس.وفي رأيه: "قد تقدم روسيا على احتلال خاركوف، التي تخضع لسيطرة حكومة أوكرانيا".
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العالم

عالم سياسي يعلق على تصنيف خاركوف كجزء من روسيا على شبكة "سي إن إن"

10:21 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 10:22 GMT 26.01.2022)
© Sputnik . Stringerآثار الأعيرة النارية الثقيلة في حي سكني بمقاطعة خاركوف، أوكرانيا
آثار الأعيرة النارية الثقيلة في حي سكني بمقاطعة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Stringer
تابعنا عبر
علّق فلاديمير شابوفالوف، نائب مدير معهد التاريخ والسياسة في جامعة موسكو الحكومية التربوية، في مقابلة مع قناة RT، بأن قناة CNN الأمريكية صنفت مدينة خاركوف كمدينة روسية على الهواء في خبر حول التدريبات العسكرية الروسية.
وقال العالم السياسي الروسي: "هذا يشير إلى أنه لا يوجد فرق بالنسبة للصحفيين في القناة الغربية الرائدة عن أي بلد يتحدثون. والجمهور، مشاهدو القناة، يعرفون القليل عن أوكرانيا وروسيا. تظهر استطلاعات الرأي أنه لا يمكنهم إظهار موقع أوكرانيا على الخريطة. ولا يعرف السياسيون الأمريكيون سوى القليل عن أوكرانيا. في هذه الحالة، نرى أن الأشخاص غير الأكفاء (أعني السياسيين) يتخذون قرارات خطيرة، والصحفيون غير الأكفاء يعرضون أخبار معينة بأخطاء واضحة".
وأشار الخبير إلى أنه نتيجة لذلك، فإن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة، بناءً على هذه المعرفة غير الكفؤة، "محفوفة بعواقب سلبية خطيرة".

وتابع: "كانت خاركوف في دائرة الضوء بفضل (الرئيس الأوكراني - فلاديمير زيلينسكي). حسنًا، إذا كانت مدينة أوكرانية صغيرة... لكن في هذه الحالة، قبل أسبوع واحد فقط، استحوذت خاركوف على بؤرة الاهتمام، لأن زيلينسكي وجد "خطة" روسيا الخبيثة للاستيلاء على هذه المدينة".

في وقت سابق، صنفت قناة CNN خاركوف كمدينة روسية في خبر عن تدريبات عسكرية روسية.
وأظهر الفيديو دبابات ومعدات عسكرية أخرى، فضلا عن منشآت لإزالة الألغام.
في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أعرب زيلينسكي عن رأي مفاده أن روسيا يمكن أن تكثف من تصعيد الموقف في تلك المناطق التي يعيش فيها تاريخيًا أشخاص تربطهم روابط عائلية بالروس.
وفي رأيه: "قد تقدم روسيا على احتلال خاركوف، التي تخضع لسيطرة حكومة أوكرانيا".
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