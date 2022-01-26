https://arabic.sputniknews.com/20220126/عالم-سياسي-يعلق-على-تصنيف-خاركوف-كجزء-من-روسيا-على-شبكة-سي-إن-إن-1057190217.html

عالم سياسي يعلق على تصنيف خاركوف كجزء من روسيا على شبكة "سي إن إن"

عالم سياسي يعلق على تصنيف خاركوف كجزء من روسيا على شبكة "سي إن إن"

علّق فلاديمير شابوفالوف، نائب مدير معهد التاريخ والسياسة في جامعة موسكو الحكومية التربوية، في مقابلة مع قناة RT، بأن قناة CNN الأمريكية صنفت مدينة خاركوف... 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T10:21+0000

2022-01-26T10:21+0000

2022-01-26T10:22+0000

العالم

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وقال العالم السياسي الروسي: "هذا يشير إلى أنه لا يوجد فرق بالنسبة للصحفيين في القناة الغربية الرائدة عن أي بلد يتحدثون. والجمهور، مشاهدو القناة، يعرفون القليل عن أوكرانيا وروسيا. تظهر استطلاعات الرأي أنه لا يمكنهم إظهار موقع أوكرانيا على الخريطة. ولا يعرف السياسيون الأمريكيون سوى القليل عن أوكرانيا. في هذه الحالة، نرى أن الأشخاص غير الأكفاء (أعني السياسيين) يتخذون قرارات خطيرة، والصحفيون غير الأكفاء يعرضون أخبار معينة بأخطاء واضحة".وأشار الخبير إلى أنه نتيجة لذلك، فإن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة، بناءً على هذه المعرفة غير الكفؤة، "محفوفة بعواقب سلبية خطيرة".في وقت سابق، صنفت قناة CNN خاركوف كمدينة روسية في خبر عن تدريبات عسكرية روسية.وأظهر الفيديو دبابات ومعدات عسكرية أخرى، فضلا عن منشآت لإزالة الألغام.في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أعرب زيلينسكي عن رأي مفاده أن روسيا يمكن أن تكثف من تصعيد الموقف في تلك المناطق التي يعيش فيها تاريخيًا أشخاص تربطهم روابط عائلية بالروس.وفي رأيه: "قد تقدم روسيا على احتلال خاركوف، التي تخضع لسيطرة حكومة أوكرانيا".

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العالم