غوتيريش: الوضع الإنساني في أفغانستان هو الأسوأ وعلى طالبان انتهاز الفرصة

القاهرة، 26 يناير - سبوتنيك. قال غوتيريش خلال إفادة أمام مجلس الأمن الدولي: "الأفغان تلاحقهم الجائحة وأمراض أخرى كان يمكن تجنبها... أكثر من نصف الأفغان يواجهون الجوع ويعتمد 80% على المياه الملوثة للشرب".وتابع: "أفغانستان هي الأسوأ حالا على الإطلاق من الناحية الإنسانية"، مضيفا: "الجزاءات وانعدام الثقة في المنظومة المصرفية العالمية جمدت 9 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني".ودعا غوتيريش إلى مضاعفة العمل الإنساني الرامي لإنقاذ الأرواح في أفغانستان وتعليق القواعد والشروط المقيدة لاقتصاد أفغانستان.وحث الأمين العام للأمم المتحدة، حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية)، على انتهاز الفرصة والعمل على بناء الثقة مع الشعب الأفغاني.
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، الوضع الإنساني في أفغانستان بأنه الأسوأ على الإطلاق، داعيا حركة "طالبان" للعمل على بناء الثقة مع الشعب الأفغاني.
القاهرة، 26 يناير - سبوتنيك. قال غوتيريش خلال إفادة أمام مجلس الأمن الدولي: "الأفغان تلاحقهم الجائحة وأمراض أخرى كان يمكن تجنبها... أكثر من نصف الأفغان يواجهون الجوع ويعتمد 80% على المياه الملوثة للشرب".
وتابع: "أفغانستان هي الأسوأ حالا على الإطلاق من الناحية الإنسانية"، مضيفا: "الجزاءات وانعدام الثقة في المنظومة المصرفية العالمية جمدت 9 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني".
ودعا غوتيريش إلى مضاعفة العمل الإنساني الرامي لإنقاذ الأرواح في أفغانستان وتعليق القواعد والشروط المقيدة لاقتصاد أفغانستان.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة، حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية)، على انتهاز الفرصة والعمل على بناء الثقة مع الشعب الأفغاني.