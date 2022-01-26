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غوتيريش: الوضع الإنساني في أفغانستان هو الأسوأ وعلى طالبان انتهاز الفرصة
غوتيريش: الوضع الإنساني في أفغانستان هو الأسوأ وعلى طالبان انتهاز الفرصة
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، الوضع الإنساني في أفغانستان بأنه الأسوأ على الإطلاق، داعيا حركة "طالبان" للعمل على بناء الثقة... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T16:00+0000
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القاهرة، 26 يناير - سبوتنيك. قال غوتيريش خلال إفادة أمام مجلس الأمن الدولي: "الأفغان تلاحقهم الجائحة وأمراض أخرى كان يمكن تجنبها... أكثر من نصف الأفغان يواجهون الجوع ويعتمد 80% على المياه الملوثة للشرب".وتابع: "أفغانستان هي الأسوأ حالا على الإطلاق من الناحية الإنسانية"، مضيفا: "الجزاءات وانعدام الثقة في المنظومة المصرفية العالمية جمدت 9 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني".ودعا غوتيريش إلى مضاعفة العمل الإنساني الرامي لإنقاذ الأرواح في أفغانستان وتعليق القواعد والشروط المقيدة لاقتصاد أفغانستان.وحث الأمين العام للأمم المتحدة، حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية)، على انتهاز الفرصة والعمل على بناء الثقة مع الشعب الأفغاني.
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غوتيريش: الوضع الإنساني في أفغانستان هو الأسوأ وعلى طالبان انتهاز الفرصة

16:00 GMT 26.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، الوضع الإنساني في أفغانستان بأنه الأسوأ على الإطلاق، داعيا حركة "طالبان" للعمل على بناء الثقة مع الشعب الأفغاني.
القاهرة، 26 يناير - سبوتنيك. قال غوتيريش خلال إفادة أمام مجلس الأمن الدولي: "الأفغان تلاحقهم الجائحة وأمراض أخرى كان يمكن تجنبها... أكثر من نصف الأفغان يواجهون الجوع ويعتمد 80% على المياه الملوثة للشرب".
وتابع: "أفغانستان هي الأسوأ حالا على الإطلاق من الناحية الإنسانية"، مضيفا: "الجزاءات وانعدام الثقة في المنظومة المصرفية العالمية جمدت 9 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني".
ودعا غوتيريش إلى مضاعفة العمل الإنساني الرامي لإنقاذ الأرواح في أفغانستان وتعليق القواعد والشروط المقيدة لاقتصاد أفغانستان.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة، حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية)، على انتهاز الفرصة والعمل على بناء الثقة مع الشعب الأفغاني.
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