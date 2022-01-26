في ذكرى ميلاد السندريلا... أبرز المعلومات عن سعاد حسني
11:10 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 11:43 GMT 26.01.2022)
© Photo / Red Sea Film Festival FoundationRestoresسعاد حسني وعزت العلايلي في مشهد من فيلم الاختيار للمخرج المصري الكبير يوسف شاهين
© Photo / Red Sea Film Festival FoundationRestores
احتفل محرك البحث الشهير "غوغل"، بالذكرى الـ79 لميلاد سندريلا الشاشة العربية، الفنانة المصرية الراحلة، سعاد حسني، والتي توافق اليوم الأربعاء 26 يناير/ كانون الثاني.
ولدت الفنانة سعاد حسني، في 26 يناير/ كانون الثاني عام 1943، في حي بولاق في القاهرة، لعائلة فنية، حيث كان والدها محمد حسني أحد أهم الخطاطين، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
Google celebrates #Soad_Hosny #سعاد_حسني pic.twitter.com/h3iVZPvAVM— Abeer MJ AlKhateeb (@Abeer777) January 25, 2022
تعد سعاد حسني الأخت العاشرة بالترتيب بين 16 أخا وأختا، أغلبهم غير أشقاء، حيث كان لديها 6 أشقاء من أمها، و8 من أبيها، ومن أشهر أشقائها الفنانة نجاة الصغيرة.
3 أغسطس 2021, 09:41 GMT
لم تدخل سعاد حسني المدرسة، وتلقت تعليمها فقط في المنزل، وكان مجرد أساسيات القراءة والكتابة.
بداية سعاد حسني الفنية
دخلت سعاد حسني مجال الفن منذ صغرها، وكان ذلك عبر برنامج الأطفال الإذاعيّ "بابا شارو"، بأغنية "أخت القمر".
وبدايتها في التمثيل كانت بالصدفة، حيث قابلها الشاعر والكاتب عبد الرحمن الخميسي، صديق عائلتها وقتها، والذي صرخ عندما شاهدها قائلا "هذه البنت نجمة".
© Photo / Red Sea Film Festival FoundationRestoresسعاد حسني وهدى سلطان وعزت العلايلي في مشهد من فيلم الاختيار للمخرج المصري يوسف شاهين
سعاد حسني وهدى سلطان وعزت العلايلي في مشهد من فيلم الاختيار للمخرج المصري يوسف شاهين
© Photo / Red Sea Film Festival FoundationRestores
رشحها المخرج هنري بركات لفيلم "حسن ونعيمة"، بعد مشاركتها في مسرحية "هاملت" للكاتب العالمي شكسبير، بدور "أوفيليا"، وكان هذا الدور بمثابة شهادة ميلادها في الفن.
أبرز أعمال سعاد حسني
شاركت سعاد حسني في العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة، والتي لاقت نجاحا كبيرا، أبرزها "حسن ونعيمة، الزوجة الثانية، صغيرة على الحب، غروب وشروق، أين عقلي، شفيقة ومتولى، الكرنك، أميرة حبى أنا".
ما تجيبلي شكلاته لا بلاش يا وله— أغاني زمان (@Aghani_Zaman) January 18, 2022
روح رجع البطاطا لا بلاش يا وله🍒🎵#سعاد_حسني pic.twitter.com/ftOlloCdGa
كما حققت نجاحا كبيرا في الأفلام الغنائية التي قدمتها بعد فترة حرجة بسبب غياب لفترة كبيرة، لذا قررت الغناء في أعمالها بجانب التمثيل، وكان من أشهر تلك الأعمال فيلم "خلي بالك من زوزو".
© Photo / Red Sea Film Festival FoundationRestoresسعاد حسني وعزت العلايلي في مشهد من فيلم الاختيار للمخرج المصري الكبير يوسف شاهين
سعاد حسني وعزت العلايلي في مشهد من فيلم الاختيار للمخرج المصري الكبير يوسف شاهين
© Photo / Red Sea Film Festival FoundationRestores
قدمت سعاد حسني 91 فيلما بينها 4 أفلام خارج مصر، بالإضافة إلى المسلسل الشهير "هو وهي"، الذي شاركها في بطولته الفنان أحمد زكي.
كما شاركت سعاد حسني في 8 مسلسلات إذاعية، وآخر أفلامها كان "الراعي والنساء"، مع الفنان أحمد زكي والفنانة يسرا في عام 1991.
ذكري ميلاد السندريلا سعاد حسني (26 يناير 1943-21 يونيو 2001) pic.twitter.com/23VEbSkr3W— محمود القطعاني (@Y6wZoaAG3j2sGLG) January 26, 2022
وشاركت الفنانة الراحلة في الفيلم التاريخي "القادسية" مع المخرج الكبير صلاح أبو سيف، والذي كان يحكي قصة معركة القادسية الشهيرة.
وحصلت سعاد حسني التي لُقبت بسندريلا الشاشة العربية، على العديد من الجوائز، وذلك عن أفلام "الحب الذي كان" و"غروب وشروق".
انتهت حياة الفنانة الراحلة بوفاتها في العاصمة البريطانية لندن، في ظروف غامضة لم يكشف حتى الآن عن كواليسها.