تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220126/في-ذكرى-ميلاد-السندريلا-أبرز-المعلومات-عن-سعاد-حسني-1057192669.html
في ذكرى ميلاد السندريلا... أبرز المعلومات عن سعاد حسني
في ذكرى ميلاد السندريلا... أبرز المعلومات عن سعاد حسني
احتفل محرك البحث الشهير "غوغل"، بالذكرى الـ79 لميلاد سندريلا الشاشة العربية، الفنانة المصرية الراحلة، سعاد حسني، والتي توافق اليوم الأربعاء 26 يناير/ كانون... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T11:10+0000
2022-01-26T11:43+0000
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104467/74/1044677498_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_23c5d197530a201eb54662040154c8a5.jpg
ولدت الفنانة سعاد حسني، في 26 يناير/ كانون الثاني عام 1943، في حي بولاق في القاهرة، لعائلة فنية، حيث كان والدها محمد حسني أحد أهم الخطاطين، بحسب صحيفة "اليوم السابع".تعد سعاد حسني الأخت العاشرة بالترتيب بين 16 أخا وأختا، أغلبهم غير أشقاء، حيث كان لديها 6 أشقاء من أمها، و8 من أبيها، ومن أشهر أشقائها الفنانة نجاة الصغيرة.لم تدخل سعاد حسني المدرسة، وتلقت تعليمها فقط في المنزل، وكان مجرد أساسيات القراءة والكتابة.بداية سعاد حسني الفنيةدخلت سعاد حسني مجال الفن منذ صغرها، وكان ذلك عبر برنامج الأطفال الإذاعيّ "بابا شارو"، بأغنية "أخت القمر".وبدايتها في التمثيل كانت بالصدفة، حيث قابلها الشاعر والكاتب عبد الرحمن الخميسي، صديق عائلتها وقتها، والذي صرخ عندما شاهدها قائلا "هذه البنت نجمة".رشحها المخرج هنري بركات لفيلم "حسن ونعيمة"، بعد مشاركتها في مسرحية "هاملت" للكاتب العالمي شكسبير، بدور "أوفيليا"، وكان هذا الدور بمثابة شهادة ميلادها في الفن.أبرز أعمال سعاد حسنيشاركت سعاد حسني في العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة، والتي لاقت نجاحا كبيرا، أبرزها "حسن ونعيمة، الزوجة الثانية، صغيرة على الحب، غروب وشروق، أين عقلي، شفيقة ومتولى، الكرنك، أميرة حبى أنا".كما حققت نجاحا كبيرا في الأفلام الغنائية التي قدمتها بعد فترة حرجة بسبب غياب لفترة كبيرة، لذا قررت الغناء في أعمالها بجانب التمثيل، وكان من أشهر تلك الأعمال فيلم "خلي بالك من زوزو".قدمت سعاد حسني 91 فيلما بينها 4 أفلام خارج مصر، بالإضافة إلى المسلسل الشهير "هو وهي"، الذي شاركها في بطولته الفنان أحمد زكي.كما شاركت سعاد حسني في 8 مسلسلات إذاعية، وآخر أفلامها كان "الراعي والنساء"، مع الفنان أحمد زكي والفنانة يسرا في عام 1991.وشاركت الفنانة الراحلة في الفيلم التاريخي "القادسية" مع المخرج الكبير صلاح أبو سيف، والذي كان يحكي قصة معركة القادسية الشهيرة.وحصلت سعاد حسني التي لُقبت بسندريلا الشاشة العربية، على العديد من الجوائز، وذلك عن أفلام "الحب الذي كان" و"غروب وشروق".انتهت حياة الفنانة الراحلة بوفاتها في العاصمة البريطانية لندن، في ظروف غامضة لم يكشف حتى الآن عن كواليسها.
https://arabic.sputniknews.com/20210803/الكشف-عن-تسجيل-صوتي-نادر-للفنانة-سعاد-حسني-من-لندن-عن-نجلاء-فتحي-وقرار-حافظ-على-كرامتها-1049743302.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104467/74/1044677498_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b33b16335f6721b0e9257e8c60221831.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الفنانين في مصر

في ذكرى ميلاد السندريلا... أبرز المعلومات عن سعاد حسني

11:10 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 11:43 GMT 26.01.2022)
© Photo / Red Sea Film Festival FoundationRestoresسعاد حسني وعزت العلايلي في مشهد من فيلم الاختيار للمخرج المصري الكبير يوسف شاهين
سعاد حسني وعزت العلايلي في مشهد من فيلم الاختيار للمخرج المصري الكبير يوسف شاهين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Photo / Red Sea Film Festival FoundationRestores
تابعنا عبر
احتفل محرك البحث الشهير "غوغل"، بالذكرى الـ79 لميلاد سندريلا الشاشة العربية، الفنانة المصرية الراحلة، سعاد حسني، والتي توافق اليوم الأربعاء 26 يناير/ كانون الثاني.
ولدت الفنانة سعاد حسني، في 26 يناير/ كانون الثاني عام 1943، في حي بولاق في القاهرة، لعائلة فنية، حيث كان والدها محمد حسني أحد أهم الخطاطين، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
تعد سعاد حسني الأخت العاشرة بالترتيب بين 16 أخا وأختا، أغلبهم غير أشقاء، حيث كان لديها 6 أشقاء من أمها، و8 من أبيها، ومن أشهر أشقائها الفنانة نجاة الصغيرة.
سعاد حسني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2021
سعاد حسني في تسجيل صوتي نادر من لندن يتناول "نجلاء فتحي وقرارا إنسانيا"
3 أغسطس 2021, 09:41 GMT
لم تدخل سعاد حسني المدرسة، وتلقت تعليمها فقط في المنزل، وكان مجرد أساسيات القراءة والكتابة.

بداية سعاد حسني الفنية

دخلت سعاد حسني مجال الفن منذ صغرها، وكان ذلك عبر برنامج الأطفال الإذاعيّ "بابا شارو"، بأغنية "أخت القمر".
وبدايتها في التمثيل كانت بالصدفة، حيث قابلها الشاعر والكاتب عبد الرحمن الخميسي، صديق عائلتها وقتها، والذي صرخ عندما شاهدها قائلا "هذه البنت نجمة".
© Photo / Red Sea Film Festival FoundationRestoresسعاد حسني وهدى سلطان وعزت العلايلي في مشهد من فيلم الاختيار للمخرج المصري يوسف شاهين
سعاد حسني وهدى سلطان وعزت العلايلي في مشهد من فيلم الاختيار للمخرج المصري يوسف شاهين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
سعاد حسني وهدى سلطان وعزت العلايلي في مشهد من فيلم الاختيار للمخرج المصري يوسف شاهين
© Photo / Red Sea Film Festival FoundationRestores
رشحها المخرج هنري بركات لفيلم "حسن ونعيمة"، بعد مشاركتها في مسرحية "هاملت" للكاتب العالمي شكسبير، بدور "أوفيليا"، وكان هذا الدور بمثابة شهادة ميلادها في الفن.

أبرز أعمال سعاد حسني

شاركت سعاد حسني في العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة، والتي لاقت نجاحا كبيرا، أبرزها "حسن ونعيمة، الزوجة الثانية، صغيرة على الحب، غروب وشروق، أين عقلي، شفيقة ومتولى، الكرنك، أميرة حبى أنا".
كما حققت نجاحا كبيرا في الأفلام الغنائية التي قدمتها بعد فترة حرجة بسبب غياب لفترة كبيرة، لذا قررت الغناء في أعمالها بجانب التمثيل، وكان من أشهر تلك الأعمال فيلم "خلي بالك من زوزو".
© Photo / Red Sea Film Festival FoundationRestoresسعاد حسني وعزت العلايلي في مشهد من فيلم الاختيار للمخرج المصري الكبير يوسف شاهين
سعاد حسني وعزت العلايلي في مشهد من فيلم الاختيار للمخرج المصري الكبير يوسف شاهين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
سعاد حسني وعزت العلايلي في مشهد من فيلم الاختيار للمخرج المصري الكبير يوسف شاهين
© Photo / Red Sea Film Festival FoundationRestores
قدمت سعاد حسني 91 فيلما بينها 4 أفلام خارج مصر، بالإضافة إلى المسلسل الشهير "هو وهي"، الذي شاركها في بطولته الفنان أحمد زكي.
كما شاركت سعاد حسني في 8 مسلسلات إذاعية، وآخر أفلامها كان "الراعي والنساء"، مع الفنان أحمد زكي والفنانة يسرا في عام 1991.
وشاركت الفنانة الراحلة في الفيلم التاريخي "القادسية" مع المخرج الكبير صلاح أبو سيف، والذي كان يحكي قصة معركة القادسية الشهيرة.
وحصلت سعاد حسني التي لُقبت بسندريلا الشاشة العربية، على العديد من الجوائز، وذلك عن أفلام "الحب الذي كان" و"غروب وشروق".
انتهت حياة الفنانة الراحلة بوفاتها في العاصمة البريطانية لندن، في ظروف غامضة لم يكشف حتى الآن عن كواليسها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية