https://arabic.sputniknews.com/20220126/في-ذكرى-ميلاد-السندريلا-أبرز-المعلومات-عن-سعاد-حسني-1057192669.html

في ذكرى ميلاد السندريلا... أبرز المعلومات عن سعاد حسني

في ذكرى ميلاد السندريلا... أبرز المعلومات عن سعاد حسني

احتفل محرك البحث الشهير "غوغل"، بالذكرى الـ79 لميلاد سندريلا الشاشة العربية، الفنانة المصرية الراحلة، سعاد حسني، والتي توافق اليوم الأربعاء 26 يناير/ كانون... 26.01.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار الفنانين في مصر

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ولدت الفنانة سعاد حسني، في 26 يناير/ كانون الثاني عام 1943، في حي بولاق في القاهرة، لعائلة فنية، حيث كان والدها محمد حسني أحد أهم الخطاطين، بحسب صحيفة "اليوم السابع".تعد سعاد حسني الأخت العاشرة بالترتيب بين 16 أخا وأختا، أغلبهم غير أشقاء، حيث كان لديها 6 أشقاء من أمها، و8 من أبيها، ومن أشهر أشقائها الفنانة نجاة الصغيرة.لم تدخل سعاد حسني المدرسة، وتلقت تعليمها فقط في المنزل، وكان مجرد أساسيات القراءة والكتابة.بداية سعاد حسني الفنيةدخلت سعاد حسني مجال الفن منذ صغرها، وكان ذلك عبر برنامج الأطفال الإذاعيّ "بابا شارو"، بأغنية "أخت القمر".وبدايتها في التمثيل كانت بالصدفة، حيث قابلها الشاعر والكاتب عبد الرحمن الخميسي، صديق عائلتها وقتها، والذي صرخ عندما شاهدها قائلا "هذه البنت نجمة".رشحها المخرج هنري بركات لفيلم "حسن ونعيمة"، بعد مشاركتها في مسرحية "هاملت" للكاتب العالمي شكسبير، بدور "أوفيليا"، وكان هذا الدور بمثابة شهادة ميلادها في الفن.أبرز أعمال سعاد حسنيشاركت سعاد حسني في العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة، والتي لاقت نجاحا كبيرا، أبرزها "حسن ونعيمة، الزوجة الثانية، صغيرة على الحب، غروب وشروق، أين عقلي، شفيقة ومتولى، الكرنك، أميرة حبى أنا".كما حققت نجاحا كبيرا في الأفلام الغنائية التي قدمتها بعد فترة حرجة بسبب غياب لفترة كبيرة، لذا قررت الغناء في أعمالها بجانب التمثيل، وكان من أشهر تلك الأعمال فيلم "خلي بالك من زوزو".قدمت سعاد حسني 91 فيلما بينها 4 أفلام خارج مصر، بالإضافة إلى المسلسل الشهير "هو وهي"، الذي شاركها في بطولته الفنان أحمد زكي.كما شاركت سعاد حسني في 8 مسلسلات إذاعية، وآخر أفلامها كان "الراعي والنساء"، مع الفنان أحمد زكي والفنانة يسرا في عام 1991.وشاركت الفنانة الراحلة في الفيلم التاريخي "القادسية" مع المخرج الكبير صلاح أبو سيف، والذي كان يحكي قصة معركة القادسية الشهيرة.وحصلت سعاد حسني التي لُقبت بسندريلا الشاشة العربية، على العديد من الجوائز، وذلك عن أفلام "الحب الذي كان" و"غروب وشروق".انتهت حياة الفنانة الراحلة بوفاتها في العاصمة البريطانية لندن، في ظروف غامضة لم يكشف حتى الآن عن كواليسها.

https://arabic.sputniknews.com/20210803/الكشف-عن-تسجيل-صوتي-نادر-للفنانة-سعاد-حسني-من-لندن-عن-نجلاء-فتحي-وقرار-حافظ-على-كرامتها-1049743302.html

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أخبار الفنانين في مصر